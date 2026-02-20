Приметы и поверья на 20 февраля: что нельзя делать в день Луки

По народному календарю 20 февраля — день Луки. Существует у него и другое название — Могущница, или Феня — спасовы коренья. В этот день наши предки ходили на кладбище, посещали храмы и молились об усопших. Могилы украшали свечами и сухими цветами.

В этот день читали молитвы и поминали умерших родственников. Также готовили лечебные снадобья и пекли пироги с луком. Выпечкой кормили нищих и оставляли угощения на пороге — они предназначались умершим предкам.

В день Луки нельзя пить чай — ни черный, ни зеленый. По поверьям, этот напиток забирает силы. Вместо него можно приготовить травяной чай с лапчаткой. Второе название лапчатки — Могущница. Оно связано с ее чудодейственными свойствами.

На Могущницу запрещается устраивать свадьбы и праздники. Считается, что брак, заключенный в этот день, будем несчастливым и продлится недолго.

Еще один запрет гласит: на Луку нельзя делать покупки. Приобретенные вещи могут оказаться некачественными или ненужными. Женщинам нельзя надевать одежду зеленого цвета, чтобы не остаться в одиночестве. Кроме того, ни в коем случае нельзя поднимать с земли найденный крест — можно взять на себя беды и несчастья потерявшего его человека.

По народным приметам, если 20 февраля облака плывут высоко, будет хорошая погода. Красный закат предвещает холодное лето. Если на Лукин день загремит гром, значит, летом будут плохие сенокосы. Если луна висит «рожками вниз, погода будет пасмурной. Сильный ветер на Лукин день — к урожайному году.