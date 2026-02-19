Чертовщина на мосту: решающий момент альпийского похода Суворова

В Швейцарии, близ деревушки Андерматт, в ущелье Шёлленен (Шолленен) над рекой Рёйс высится 12-метровый крест, высеченный прямо в скале. Под ним бронзовыми буквами выведено: «Доблестным сподвижникам генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова-Рымникского, князя Италийского, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году». Это место — память о событии, которое военные теоретики всего мира называют беспримерным: переходе армии Суворова через Альпы, а битва у Чёртова моста стала его кульминацией.

Предательство

К 1799 году Россия в составе Второй коалиции (Англия, Австрия, Россия) воевала с революционной Францией. Суворов, к тому моменту уже совершивший головокружительный Итальянский поход, за несколько месяцев освободив от французов всю Северную Италию, планировал идти прямо на Париж. Министр иностранных дел Франции Талейран в панике писал Наполеону, застрявшему в Египте: «Суворов дерется, как лев, и поклялся положить оружие только в Париже».

Однако союзники-австрийцы, опасаясь усиления России, настояли на другом плане. Русский корпус Римского-Корсакова (около 24 тыс. человек) был отправлен в Швейцарию на соединение с австрийцами. Когда русские пришли, австрийский эрцгерцог Карл, выполняя тайное указание Вены, вывел свои войска из Швейцарии, оставив корпус Римского-Корсакова одного против 65-тысячной армии генерала Массены. Суворов срочно получил приказ идти через Альпы на выручку.

Сам полководец прекрасно понимал, что его толкают в ловушку. Позже он напишет: «Меня отсюда гонят в Швейцарию, чтобы там уничтожить... это уже не измена, а явное предательство». Выбора не было: на выручку своим в Альпы шла 20-тысячная русская армия.

Первая ловушка союзников

Ещё до входа в горы австрийцы подставили Суворова. В городке Таверне (Таверно) по договорённости должны были ждать 1350 мулов с продовольствием и фуражом для горного перехода (колёсные повозки в Альпах бесполезны). На месте не оказалось ничего. Пришлось потратить пять драгоценных дней на сбор вьючных животных, которых удалось раздобыть лишь 650. Пять дней, которые позволили французам подготовить оборону.

Штурм Сен-Готарда и «Дыра»

Суворов выбрал кратчайший путь — через перевал Сен-Готард. 13 (24) сентября 1799 года авангард под командованием князя Петра Багратиона начал штурм перевала. Французы занимали господствующие высоты, но к вечеру русские, несмотря на отсутствие опыта горной войны, овладели Сен-Готардом.

Армия спустилась к Андерматту. Дальше дорога шла через узкий и тёмный туннель Урнер-Лох («Урнерская дыра») длиной 64 метра, пробитый в скале. За ним сразу находился мост. Туннель было легко заблокировать одной пушкой. Суворов отправил обходной отряд егерей прямо по скалам, в обход туннеля. Когда французы увидели спускающихся сверху русских солдат, они в панике бежали, успев лишь частично разрушить мост.

Подвиг на мосту

Чёртов мост (Teufelsbrücke) — узкая каменная арка длиной около 25 метров, переброшенная через ущелье на высоте 22-23 метров над бушующей рекой Рёйс.

Французы, отступая, успели разобрать среднюю часть моста. Преодолеть провал без переправы было невозможно. Но «чудо-богатыри» (как называл своих солдат Суворов) не привыкли отступать. Рядом с мостом нашли сарай. Солдаты разобрали его на брёвна и доски. Офицеры отдали свои шарфы, ремни — из всего этого связали настил и перебросили через провал.

Под непрерывным огнём противника, рискуя каждую секунду сорваться в пропасть, русские солдаты перешли на другой берег и штыковой атакой опрокинули французов. В своём донесении императору Павлу I Суворов описывал это так: «...доски связываются шарфами офицеров, по сим доскам бегут они, спускаются с вершин в бездны и, достигая врага, поражают его всюду».

Ловушка захлопнулась

15 сентября войска вышли к Люцернскому озеру. И тут их ждал новый удар: дороги вдоль озера, обещанной австрийцами, не существовало, а все лодки были захвачены французами. Одновременно пришло известие, что корпус Римского-Корсакова, которого они спешили спасти, разбит под Цюрихом.

Армия оказалась в каменном мешке, без продовольствия, с ограниченными боеприпасами, запертая в Мутенской долине (Муотаталь) превосходящими силами Массены. Гибель казалась неминуемой. На военном совете было решено пробиваться.

Выход из окружения

В сражении в Мутенской долине 20 сентября русские войска нанесли тяжелое поражение французам (сам Массена едва не попал в плен). Пробив кольцо, армия двинулась дальше, через заснеженный перевал Паникс (Рингенкопф). Через несколько дней, потеряв убитыми и ранеными более 5000 человек, измученная, но не сломленная армия вышла к австрийской границе.

Павел I, узнав о предательстве австрийцев, разорвал союз и присвоил Суворову звание генералиссимуса. В рескрипте императора были слова: «Побеждая всюду и во всю Вашу жизнь врагов Отечества, Вам не доставало одного — преодолеть и самую природу, но Вы и над нею одержали ныне верх».

Памятник на чужой земле

В 1898 году, к 100-летию подвига, на народные пожертвования (князь Сергей Голицын) в ущелье Шёлленен был открыт памятник. Власти Швейцарии долго сомневались, разрешать ли установку монумента иностранному полководцу, но в итоге согласились, так как он посвящался павшим солдатам, а не прославлению побед. Более того, в 1893 году община Урзерн (Урсерен) безвозмездно передала участок земли под памятник в собственность России.

Эта земля площадью 563 м² до сих пор является российской территорией, а обслуживает памятник муниципалитет Андерматта. Каждый год, в сентябре, к подножию креста приходят российские дипломаты, местные жители и соотечественники, чтобы почтить память воинов, чей подвиг даже спустя два столетия не дает равнодушно смотреть на горы, через которые прошли «чудо-богатыри»