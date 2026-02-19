Шерпы: чем кровь самого выносливого народа поразила ученых

Шерпы — народность, чье название стало нарицательным в мире высотной альпинистики. Исторически населяющие высокогорные районы Восточных Гималаев, они на протяжении десятилетий выполняют роль проводников для экспедиций, стремящихся покорить Эверест. Легенды об их нечеловеческой выносливости и абсолютной нечувствительности к холоду ходят среди восходителей уже давно. Однако сравнительно недавние физиологические исследования заставили ученых признать: уникальность шерпов выходит далеко за рамки простой тренированности.

© globallookpress

Холод как испытание

Для обычного человека наступление холода — это стресс для организма. Включаются механизмы терморегуляции: происходит перераспределение кровотока, мозг мобилизует ресурсы, чтобы сохранить тепло в жизненно важных органах. Сосуды и капилляры, находившиеся в режиме ожидания, активизируются, чтобы не дать телу замерзнуть. Но то, что для нас является экстремальной мобилизацией, для шерпов — обычный фон.

Секреты гималайского метаболизма

Что же происходит в организме шерпов в момент, когда европеец начинает мерзнуть и задыхаться от нехватки кислорода?

Главное открытие заключается в работе сердечно-сосудистой системы. Исследования показали, что кровь у представителей этого народа циркулирует по венам примерно в два раза быстрее, чем у приезжих альпинистов. И это при том, что частота сердечных сокращений и артериальное давление у шерпов остаются в пределах оптимальных, «спокойных» значений.

Еще один поразительный факт: концентрация продуктов распада азота (метаболитов оксида азота) в их крови в десять раз выше, чем у европейцев в тех же условиях. Именно оксид азота играет ключевую роль в расширении кровеносных сосудов. Это расширение позволяет крови эффективнее насыщать мышцы кислородом и выводить продукты утомления, одновременно защищая ткани от обморожения и гипоксии.

Именно благодаря этой биохимической особенности шерпы способны переносить чудовищные физические нагрузки. Они могут нести поклажу, вес которой превышает их собственный, поднимаясь по склонам, где разреженный воздух стал бы смертельным для неподготовленного человека.

Гора и ноша: взгляд изнутри

Сами шерпы не считают свои способности чем-то сверхъестественным. Это естественная часть их культурного кода и повседневной жизни. Пожалуй, лучше всего это мироощущение передал легендарный Тенцинг Норгей — первый человек, поднявшийся на Эверест вместе с сэром Эдмундом Хиллари.

«Мальчик-шерп смотрит вверх — он видит гору. Потом он смотрит вниз и видит груз. Он поднимает груз и идёт на гору. Он не видит в этом ничего необычного или неприятного. Идти с грузом — его естественное состояние, и ноша для него всё равно что часть тела», — писал Норгей.

В этих словах кроется главный ключ к пониманию феномена. Уникальная физиология, доставшаяся шерпам в результате многовековой адаптации к жизни в горах, в сочетании с особым отношением к труду и нагрузкам превращает их в настоящих хозяев высочайших вершин планеты.