Во время Блокады Ленинграда обычные бытовые дела превращались в ежедневное испытание. Людям приходилось не просто жить, а буквально выживать — в холоде, темноте и без воды. То, что в мирное время казалось мелочью, тогда требовало сил и изобретательности, уверяют авторы «Пятого канала — новости и видео».

Зимой 1941–1942 годов в городе почти не было ни топлива, ни электричества. Чтобы согреться, вся семья собиралась в одной комнате. Там ставили самодельную печь — буржуйку. Ее мастерили из всего, что удавалось найти: металлических бочек, листов железа, старых ведер. Дымоход выводили прямо через окно, прорезая отверстие в фанере. Топили мебелью, досками, остатками построек, книгами, даже разбирали паркет. Печь давала тепло, но требовала постоянного внимания — кто-то обязательно дежурил рядом, чтобы огонь не погас.

С водой было не легче. Водопровод перестал работать, трубы замерзли. За водой ходили к рекам — к Неве, Фонтанке, Мойке — и брали ее из прорубей. Каждая принесенная ведром вода ценилась. Ее использовали по несколько раз: сначала умывались, потом мыли посуду, а затем применяли для хозяйственных нужд. Канализация тоже не работала.

Город жил в режиме светомаскировки — даже Невский проспект погружался во тьму. Вечером нельзя было зажигать яркий свет. Когда электричество частично восстановили, оно появилось не везде. Тогда люди делали коптилки — наливали масло в консервные банки и опускали туда фитиль из тряпки. Свет был слабым, стены покрывались копотью. Использовали и лучины — тонкие щепки, которые быстро прогорали. Керосин был редкостью, поэтому в ход шли любые горючие жидкости.

С гигиеной тоже приходилось справляться в тяжелых условиях. Мыло выдавали по карточкам — по одному куску в месяц. Белье кипятили в щелоке из золы, потому что другого средства не было. Стирать и мыться нередко приходилось у уличных колонок или прямо у прорубей.

Одежду берегли как могли. Купить новую было невозможно, поэтому вещи носили до полного износа. Чтобы согреться, надевали сразу несколько слоев одежды и укутывались одеялами. Старые пальто перелицовывали, из взрослой одежды шили детскую, из занавесок и чехлов делали платья и теплое белье. Обувь чинили до последнего, а когда она совсем приходила в негодность, из автомобильных покрышек вырезали что-то вроде галош.

