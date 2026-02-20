«Россия без императора»: во что «верховники» хотели превратить страну

300 лет назад в Российской империи был создан Верховный тайный совет. Это высшее государственное учреждение получило огромные полномочия при Екатерине I и Петре II. Привыкнув управлять страной, «верховники» после смерти Петра II сами решили пригласить на российский престол племянницу Петра Великого — Анну Иоанновну. Члены совета рассчитывали убедить её согласиться на добровольное ограничение царской власти. По словам историков, совет планировал установить в России форму правления, напоминавшую конституционную монархию. Однако они не смогли разработать административную модель, которая могла бы удовлетворить дворянство, и их замысел потерпел крах. Совет был расформирован, просуществовав всего четыре года.

«При слабом правителе»

В рамках реформ Петра I в России был создан государственный орган законосовещательной, исполнительной и судебной власти под названием «Правительствующий сенат». Когда царь уезжал за границу или находился в действующей армии, сенат управлял делами в стране от его имени, следуя определённой Петром стратегии. Впрочем, даже когда длительные отъезды царя прекратились, сенат распускать он не стал и передал ему полномочия других властных структур. Кроме того, при Петре в России возникла сеть учреждений отраслевого администрирования — коллегий, а также Синод — государственный орган церковного управления.

После смерти Петра I в 1725 году трон при поддержке гвардии заняла его вдова Екатерина I. Однако ей было тяжело справляться со сложной системой госуправления, оставшейся после мужа.

«Екатерина I была женщиной умной, но не имела надлежащей подготовки для государственного управления и не очень хотела напрямую осуществлять власть», — отметил в беседе с RT заведующий кафедрой истории государства и права МГУ имени Ломоносова доктор юридических наук Владимир Томсинов.

При этом, по словам историков, статусом главы государства и связанными с ним привилегиями императрица дорожила и отказываться от них не собиралась.

«Монархия в России была устроена так, что масса важных дел решались на самом верху. Пётр I, как человек очень энергичный и хорошо образованный, мог разобраться во всём самостоятельно, а Екатерина нуждалась в узком круге лиц, которые могли бы заниматься ключевыми вопросами управления государством от её имени», — поделился в разговоре с RT доктор исторических наук, профессор РГГУ Игорь Курукин.

Екатерине нужен был орган более компактный и оперативный, чем сенат. Им стал Верховный тайный совет, созданный императрицей 19 февраля 1726 года. В него вошли семеро соратников Петра I и представителей высшей знати: князь Александр Меншиков, граф Фёдор Апраксин, первый канцлер Российской империи граф Гавриил Головкин, Андрей Остерман, граф Пётр Толстой, князь Дмитрий Голицын, а также зять императрицы Карл Фридрих Гольштейн-Готторпский — отец Петра III и предок всех последующих царей России. Их неофициально называли «верховниками».

Екатерина официально поставила Верховный тайный совет над сенатом, превратив его в высший государственный орган. Он решал все стратегические вопросы внешней, внутренней и финансовой политики, принимал решения по назначениям на ключевые управленческие должности. Сенат и коллегии должны были оперативно выполнять требования Совета. А императрица, принимая решения лишь номинально, издавала указы только после предварительного обсуждения с «верховниками».

«К чиновнику всё равно приходил указ за подписью императрицы, он был обязан выполнять его не раздумывая», — объяснил Игорь Курукин.

Формально «верховники» входили в состав совещательного органа при царице, однако их реальные полномочия были гораздо шире. При Екатерине I наибольшее влияние в Совете обрёл Александр Меншиков, который старался ещё сильнее повысить статус нового органа и ограничить полномочия сената.

«Совет управлял государством от имени императрицы, будучи на практике правительством с широчайшим функционалом при слабом правителе, хотя формально в империи сохранялось самодержавие», — заявил в беседе с RT доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории МГТУ имени Баумана, профессор кафедры истории России МПГУ Виталий Захаров.

В 1727 году Екатерина I умерла. Согласно её завещанию, престол должен был перейти к внуку Петра I Петру II, а если он умрёт бездетным — к дочерям самой Екатерины: Анне Петровне и Елизавете Петровне с их потомками. Верховный тайный совет должен был осуществлять опеку над юным Петром II в период его несовершеннолетия. Кроме того, завещание содержало пожелание относительно женитьбы молодого царя на одной из дочерей Меншикова.

При Петре II влияние Верховного тайного совета возросло ещё больше. Правда, его состав начал постепенно меняться: «верховники» умирали или сами отходили от дел, а Меншиков из-за интриг конкурентов утратил влияние на юного императора и впал в немилость.

Несостоявшаяся конституционная монархия

В 1730 году Пётр II умер, не оставив детей. Прямая мужская линия среди потомков Петра I пресеклась. У «верховников» появился уникальный шанс. Хотя, согласно завещанию Екатерины I, права на трон имел младенец Карл Пётр Ульрих, принц Голштинский (сын Анны Петровны и будущий император Пётр III), члены Совета решили передать власть племяннице Петра — Анне Иоанновне. Она в это время была герцогиней Курляндской, практически не имела влияния в России и, по мнению «верховников», могла оказаться под их полным влиянием. Они решили ограничить власть новой императрицы специальным нормативным актом — «Кондициями». Часть современных историков называют их документом «конституционного содержания».

«Кондиции» лишали главу государства права без согласия Верховного тайного совета начинать войны, подписывать мирные договоры, вводить новые налоги, делать назначения на высокие должности, казнить и лишать имений дворян, жаловать кому-либо государственные земли, даровать титулы и тратить казну. Автором документа был Дмитрий Голицын, заверивший «верховников», что они смогут довести замысел по ограничению императорской власти до конца.

«Деятельность Верховного тайного совета при Екатерине I и Петре II показала, что фактически империя могла обходиться без императора. Несколько лет в Российской империи действовала группа лиц, которые управляли государством без реального влияния на политические процессы со стороны государя. Они привыкли к такому положению вещей, поэтому и решились открыто попытаться ограничить власть Анны Иоанновны», — подчеркнул Игорь Курукин.

Члены Совета убедили Анну Иоанновну подписать «Кондиции» и принять трон на условиях «верховников». Однако ещё до её приезда в Москву среди российской знати начались брожения. Дворяне, в том числе офицеры, усматривали в происходящем попытку установить диктатуру Верхового тайного совета, превращающегося в не контролируемый никем орган без внятной процедуры формирования. Дворяне тайно собирались для обсуждения происходящего. Начались аресты, но и это не смогло успокоить недовольную знать.

«На самом деле дворяне, в принципе, были не против ограничения императорской власти. Знатные и состоятельные люди боялись произвола одного человека, и, если бы Верховный тайный совет предложил проект внятных институционных ограничений, дворянство могло его поддержать. Но этого не произошло. Дворяне истолковали «Кондиции» таким образом, что Верховный тайный совет просто хотел взять в свои руки императорскую власть и фактически создать вместо одного императора сразу нескольких. В итоге они выступили против», — объяснил Владимир Томсинов.

«Верховники» пытались изолировать Анну Иоанновну по пути в Москву, но из этого ничего не получилось. Встречать её выехали сёстры: герцогиня Мекленбургская Екатерина Иоанновна и царевна Прасковья Иоанновна. Они и рассказали будущей императрице о царящих в Москве настроениях. Через родственниц Анна Иоанновна наладила переписку с оппозицией.

Сразу после прибытия новой правительницы в Москву в Успенском соборе ей присягнули высшие чины государства и войска, согласно изложенным в «Кондициях» условиям. Но 8 марта 1730 года князь Черкасский во главе большой группы дворян прибыл к Анне Иоанновне и подал челобитную с просьбой тщательно пересмотреть решение о реформировании системы управления страной. Между «верховниками» и явившимися к императрице дворянами возникла перепалка. Тем временем царица написала на челобитной «Учинить по сему» и пригласила членов Верховного тайного совета на обед, не дав им остаться одним для обсуждения происходящего.

Охранявшие императрицу гвардейцы во главе с Семёном Салтыковым начали кричать, что не допустят тирании над главой государства, и требовать вернуть царице самодержавную власть. Одновременно фельдмаршал князь Иван Трубецкой подал ещё одну челобитную с просьбой полностью восстановить самодержавие. Согласно воспоминаниям современников, атмосфера была такая, что «верховников» в случае протестов с их стороны ждала бы немедленная расправа. Салтыков при поддержке дворян тут же провозгласил Анну Иоанновну самодержицей. Императрица публично разорвала «Кондиции».

Владимир Томсинов считает, что Верховный тайный совет мог превратиться в России в подобие английской палаты лордов, но этого не произошло.

12 марта Анна Иоанновна приняла присягу у подданных на новых условиях. Три дня спустя Верховный тайный совет был упразднён специальным манифестом.