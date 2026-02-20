Строительство Московского метро: какие удивительные вещи нашли при проходке тоннелей

Московское метро — это не только транспортная артерия мегаполиса, но и настоящий археологический разрез эпох. Каждый котлован, каждый щит, проходящий сквозь толщу земли, вскрывает пласты истории. Порой строители натыкаются на вещи, которые заставляют задержать дыхание и вызвать специалистов. А иногда — сапёров.

Дом, ушедший в землю

Самая удивительная находка ждала строителей в 1985 году на глубине шести метров, в районе будущей станции «Боровицкая». Там, где сейчас грохочут поезда, когда-то стоял аккуратный домик из красного кирпича. Археологи датировали его серединой XVI века и определили: это часть села Старое Ваганьково. Внутри сохранились предметы быта — посуда, мебель. Есть версия, что постройка относилась к знаменитому Опричному двору Ивана Грозного и ушла под землю не из-за времени, а в результате мощного природного катаклизма, оползня или подтопления.

Икона, которую ждали 60 лет

История станции «Проспект Мира» хранит и вовсе детективный сюжет. Ещё до начала масштабных работ в управление строительства пришёл пожилой москвич. В начале XX века он служил прорабом у Матвея Кузнецова — того самого «фарфорового короля» России, чьи заводы гремели на всю империю. Старик рассказал, что в 1920-х годах, спасая ценности от разорения, хозяин приказал зарыть на этом месте старинную икону. Метка была сделана на совесть: когда строители вскрыли грунт в указанной точке, реликвия действительно обнаружилась.

Горшок с серебром и древние ящеры

Под станцией «Новокузнецкая» земля выдала клад помельче масштабом, но весомее по содержанию. Рабочие наткнулись на глиняный горшок, доверху набитый серебряными монетами конца XVII столетия. Почти 20 тысяч экземпляров — немалое состояние для своего времени. Но деньги — не самое древнее, что находят под Москвой. В толщах грунта нередко попадаются окаменелые останки животных, живших задолго до появления человека: отпечатки и скелеты, уходящие в меловой, юрский и даже кембрийский периоды.

Эхо войны

История напоминает о себе не только предметами старины. В 2010-х, когда прокладывали Солнцевскую линию, стройку экстренно остановили. Под ковшом экскаватора показался 122-миллиметровый снаряд. Ржавый, но всё ещё опасный гость из прошлого — память о боях Великой Отечественной, когда линия фронта подходила к Москве вплотную. Приехавшие сапёры обезвредили находку, и только после этого техника заработала вновь.

Клады

Весной 2014 года во время строительства станции метро Румянцево при выемке грунта были найдены три медных сосуда с украшениями и монетами конца XVI – начала XVII веков.

Официальные лица также неоднократно рассказывали журналистам о загадочных объектах «Метро-2» – бункерах, ветках-дублёрах. Большая часть подобных объектов засекречена. Однако линия от здания Минобороны на Знаменке до «Лаборатории испытаний и измерений Метрополитена» в Тропарево-Никулино была обнаружена группой энтузиастов НИО «Азимут» и командой диггеров – исследователей тайн столичной подземки.