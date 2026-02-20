Метод Бабы Яги: как на Руси исцеляли новорожденных

Всем нам с детства знакома сцена из русских сказок: Баба Яга норовистого Иванушку норовит усадить на лопату и отправить в печь пыхтеть. Долгое время это считалось не более чем мрачным вымыслом, символом потусторонней силы. Однако за этим фольклорным сюжетом скрывается вполне реальный, хоть и пугающий современного человека, древний обряд.

Наши предки верили, что жар русской печи обладает могущественной целительной силой. Обряд, получивший название «перепекание», был ни чем иным, как попыткой «допечь» или «переродить» младенца. Процедура была, скажем прямо, экстремальной по нынешним меркам, но предназначалась она отнюдь не для всех подряд. В группу риска попадали самые уязвимые: дети, родившиеся раньше срока, слишком слабые, крикливые или болезненные.

Сама процедура была сложным ритуалом, где каждый элемент имел сакральное значение. Ребенка не просто «сажали на лопату». В ход шло специальное тесто, замешанное на воде, собранной на рассвете из трех разных колодцев. Этим тестом обмазывали тельце младенца, оставляя свободными лишь дыхательные пути.

Известный дореволюционный этнограф Василий Магницкий оставил подробное описание этого обычая. По его свидетельству, ребенка помещали на лопату, покрытую тестом, и также укрывали им сверху. Затем знахарка трижды отправляла эту импровизированную «заготовку» в устье печи, поверх жара, но не внутрь, а затем извлекала обратно. Завершалось действо тем, что ребенка вынимали из теста, а тесто скармливали собаке у порога.

Может ли быть так, что такая варварская, на наш взгляд, процедура приносила результат? Этнографы и историки медицины склоняются к мнению, что да. И причиной тому — не мистика, а вполне объяснимые физиологические процессы.

Вероятно, многие болезни, от которых страдали дети, были связаны с переохлаждением или проблемами дыхательных путей. В этом случае равномерное и длительное тепло русской печи могло сыграть роль ингаляции или прогревания, облегчая состояние больного.

Что касается недоношенных младенцев, то здесь печь выступала в роли примитивного, но осмысленного аналога современного инкубатора. В народном сознании это формулировалось как «допекание»: ребенок должен был добрать в тепле ту силу и зрелость, которую не успел обрести в утробе.

К сожалению, летописей успешности или неуспешности этих процедур не сохранилось. Сегодня «перепекание» для нас — не столько способ лечения, сколько яркая иллюстрация того, как работало магическое мышление наших предков, пытавшихся помочь самым беззащитным членам общества доступными им средствами.