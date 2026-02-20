Прощеное воскресенье: как появился православный праздник и какие обычаи у этого дня

Прощеное воскресенье — православный праздник, который отмечают в заключительный день масленичной недели. Он наполнен глубоким символизмом: перед тем как вступить в Великий пост, верующие просят прощения у родных и друзей, а в храмах совершается чин прощения. Эта традиция помогает сбросить груз с души, наполнить сердце любовью и благодарностью. Откуда пошло Прощеное воскресенье, какие обычаи у этого дня и как правильно попросить прощения — в материале «Газеты.Ru».

Когда Прощеное воскресенье в 2026 году

Дата Прощеного воскресенья каждый год меняется, так как зависит от Пасхи и Великого поста. В 2026 году у православных Светлое Христово Воскресение приходится на 12 апреля, а Великий пост начинается 23 февраля.

22 февраля отмечают Прощеное воскресенье в 2026 году

Прощеное воскресенье всегда завершает масленичную неделю. Но если остальные дни Масленицы наполнены шумными гуляниями, дегустацией блинов и посиделками с друзьями, этот праздник призывает верующих замедлиться и заглянуть внутрь себя. Прощеное воскресенье — это день духовного очищения, налаживания отношений и освобождения от обид.

История Прощеного воскресенья

Прощеное воскресенье — это один из самых значимых дней в православной традиции, рассказал «Газете.Ru» историк Егор Шмычков.

У Прощеного воскресенья христианская природа возникновения, но особенное значение ему придают именно в православии. В последнее воскресенье перед Великим постом вспоминают самый первый проступок в истории человечества, первородный грех, как его назовет Тертуллиан, раннехристианский писатель, оказавший огромное влияние на развитие христианской мысли, в Библии термин «первородный грех» отсутствует. Это грех, последствия которого отразились на всем человечестве и стали причиной хронического несовершенства совершаемых нами поступков. Егор Шмычков историк

Первые упоминания о традиции взаимного прощения перед постом относятся к ранним векам христианства. Монахи Египта, Палестины и Сирии во время Великого поста уходили поодиночке в пустыню с минимальным запасом еды и воды. В память о сорокадневном пребывании Иисуса Христа в пустыне без пропитания и питья они проводили дни самого строго поста в непрестанных молитвах, отринув от себя все мирское. Такие путешествия были суровым испытанием для духа и тела: далеко не всем удавалось справиться с голодом и жаждой, укрыться от диких зверей и пережить другие опасности.

Перед уходом в пустыню монахи прощались друг с другом и просили прощения за все причиненные обиды. Они уходили в неизвестность с легкостью и чистой душой, вверяя свою судьбу Богу.

«Библия дает нам примеры покаянного плача как отдельных праведников, например царя Давида (Пс. 50), пророка Ионы (Иона 2:2–10), так и всего израильского народа (Суд 10:10, 1 Езд. 9 и много других эпизодов). Нередко покаяние сопровождалось постом, облачением во вретище, посыпанием головы пеплом или даже разрыванием на себе одежд. Через ветхозаветных пророков Бог обещал раскаявшимся и исправившим свою жизнь иудеям прощение грехов», — пояснил историк.

Последним пророком Ветхого завета, стоявшим на пороге грядущих перемен, стал Иоанн Предтеча. Он был великим проповедником покаяния, который подготавливал народ к приходу в мир Спасителя. Особенностью его служения стала практика, во время которой кающегося погружали в воду как знак очищения и духовного обновления. Этот обряд не имел аналогов в Ветхом завете и стал предвестием христианского крещения.

Со временем этот обычай распространился за пределами монастырей и вошел в церковную жизнь мирян. В Византии и на Руси он приобрел особое значение, став днем, когда каждый человек должен был очистить свою совесть перед Богом и ближними, искренне попросив прощения за причиненные обиды.

Есть ли подобная традиция у других народов?

Традиция просить прощения и мириться с недругами существовала еще в дохристианские времена у разных народов:

• У индейцев Северной Америки было принято испрашивать прощения за проступки перед ближними под «деревом мира». Усевшись в круг, они передавали друг другу по очереди трубку, заключая таким образом мирный договор. Нарушить его означало навлечь на себя гнев богов.

• В племенах маори в Новой Зеландии строго порицали плохие отношения между соседями. Например, если человек воровал овцу у соседа, община предписывала ему вернуть украденное в двойном размере. После возмещения материального ущерба требовалось возместить и моральный. Племя сводило недругов вместе и в кругу близких искало для них пути примирения.

• В Аргентине с давних времен принято извиняться перед человеком, приглашая его на обед. По традиции прощения просят в формате «тет-а-тет», за вкусным блюдом.

Прощеное воскресенье также тесно связано с библейской историей изгнания Адама и Евы из рая. Согласно Священному писанию, первые люди ослушались Бога, нарушили его заповедь и за это были изгнаны из Эдема. Этот момент символизирует не только потерю рая, но и разрыв связи человека с Творцом, который был вызван гордыней и непослушанием. В православной традиции Прощеное воскресенье называют Адамовым изгнанием, напоминая верующим о необходимости покаяния и духовного очищения. Как Адам и Ева сожалели о своем поступке и стремились к прощению, так и каждый человек должен осознать свои ошибки и очистить сердце от обид и злобы.

Бог пытался дать Адаму шанс, подталкивая к раскаянию за содеянное, но Адам мало того, что возложил всю ответственность на Еву, так еще и умудрился высказать претензию Богу за нерадивую жену: «Жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел.» (Быт. 3,12). Бог сказал следующее: «И будешь питаться полевою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Егор Шмычков историк

На Руси традиция Прощеного воскресенья укоренилась особенно крепко. В этот день не только монахи и священнослужители, но и миряне просили прощения у родных, друзей и даже незнакомцев. Не пренебрегали этим обрядом и цари с князьями — например, в Московском Кремле проходили торжественные богослужения, во время которых сам правитель просил прощения у придворных и народа за возможные ошибки и несправедливости.

Традиции и обычаи праздника

Чин прощения. В храмах и монастырях в этот день совершается чин прощения — особое богослужение, во время которого настоятель первым просит прощения у прихожан. Все участники богослужения обращаются к нему со словами: «Бог простит тя, отче святый. Прости и нас, грешных, и благослови». Затем верующие обмениваются поклонами и словами примирения. Этот обряд символизирует единство верующих и их стремление к духовному совершенствованию.

Взаимное прощение. В старину в семье просить прощения начинали по старшинству. Вначале обращались к бабушкам и дедушкам, затем к родителям, потом к братьям, сестрам и другим родственникам. Очистив душу перед всеми членами семьи, выходили на улицу и просили прощения у друзей, соседей, знакомых. Традиция сохранилась и в наше время. В этот день принято обращаться к родным и близким с покаянными словами: «Прости меня за все обиды, вольные и невольные», на что отвечают: «Бог простит, и я прощаю».

Эти слова — не просто традиционные фразы, а ритуал, символизирующий духовное освобождение.

Обмен сообщениями и звонками. С развитием технологий традиция прощения приобрела новые формы: люди не всегда могут встретиться лично, поэтому в Прощеное воскресенье часто пишут друг другу сообщения, звонят по телефону или даже просят прощения через социальные сети. Несмотря на внешние изменения, суть праздника остается неизменной.

Семейный обед. Многие семьи в Прощеное воскресенье собирались вместе за столом, вспоминали прошедший год и просили друг у друга прощения. Такая трапеза знаменует переход от веселой Масленицы к Великому посту, когда люди отказываются от мирских радостей ради духовного очищения.

Важно Одних слов для очищения души недостаточно. Если извиняться формально, для галочки, никакой пользы это душе не принесет. В первую очередь нужно отпустить обиду на человека, очистить сердце от злобы и раздражения.

Что можно и нельзя делать

Накануне Великого поста принято завершать важные дела, приводить дом в порядок, освобождать пространство от хлама и ненужных вещей. Это позволит в дальнейшем больше времени уделить духовности и важным смыслам, которые несет православным христианам пост. Чистота в доме символизирует и внутреннюю гармонию, поэтому Прощеное воскресенье становится днем примирения не только с окружающими, но и с самим собой.

Этот день — время размышлений и переосмысления ценностей. Люди задумываются о своих поступках, анализируют ошибки, ищут, что требует исправления. Многие посвящают его молитве, чтению духовных книг, общению со священником, чтобы осознанно вступить в пост.

Главное правило дня — не держать зла в сердце. Если человек попросил прощения, его нужно простить искренне, не оглядываясь на прошлые обиды. Даже если кто-то не пришел с покаянием, важно простить его в душе, чтобы не нести этот груз дальше.

В православной традиции верят: кто не прощает ближнего, тот лишает себя Божьего прощения. Прощение — это не слабость, а освобождение души.

Шумные развлечения, веселье и пышные застолья, характерные для Масленицы, в этот день уступают место тишине и размышлениям. Громкая музыка, увеселения могут отвлекать от сути праздника, поэтому от них стоит отказаться.

Что касается новых дел и проектов, лучше их отложить. В народе верили, что начинания в Прощеное воскресенье не принесут успеха.

Хотя пост начинается на следующий день, мясо постепенно исключают еще с начала масленичной недели. Употребление его в Прощеное воскресенье воспринимается как признак неготовности к посту, поэтому верующие строго придерживаются этого правила. Однако в этот день допустимы молочные продукты, яйца и рыба. На стол традиционно подаются блины, творожные блюда и другие праздничные угощения, но без прежнего размаха.

© Алексей Куденко/РИА Новости

На Руси было принято хорошенько попариться в бане на Прощеное воскресенье. После очищения души очищали и тело, подготавливая его к самому длинному посту в году.

Главный запрет на Прощеное воскресенье — это конфликты и ссоры. Каким бы несносным ни казалось вам поведение ближнего, найдите в себе силы, чтобы сохранить мир и душевное равновесие. Если ситуация непростая и вы понимаете, что разговор с человеком будет сложным и неприятным, постарайтесь перенести его на другой день.

Нельзя проводить этот день в унынии, жалобах на судьбу и тяжелых мыслях. Отпустите эти плохие эмоции и обязательно простите себя — за все ошибки и проступки, когда-либо сделанные.

Приметы на Прощеное воскресенье