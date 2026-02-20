21 февраля: почему в этот день отмечали "именины" серпа

Православная церковь вспоминает святого Захария. Он был отцом Иоанна Предтечи (Иоанна Крестителя). Происходил из рода священника Авии, потомка Аарона. В народе это Захарьев день. Еще в этот день отмечали "именины" серпа и других острых предметов. Для этого точили серпы и ножи, чтобы весь год сопутствовала удача, а жизнь была благополучной.

Предки верили, что серп является оберегом от зла. В дохристианской истории Руси серп был атрибутом богини Марены, дочери богини плодородия - Макоши. Ее образ связывали с полевыми работами, воскрешением природы. Именно Марена стала прообразом нынешней Масленицы. Чучело Марены украшали лентами, носили с песнями, а затем сжигали или топили в реке. Считалось, что такой обряд поможет ускорить приход весны и сулит богатый урожай.

Хорошей приметой считалось заключение договоров или сделок в этот день. Еще не сидели в этот день на пороге дома, так как можно сильно заболеть.

Опасались в этот день незваного гостя, поскольку он мог принести беду. Если в этот день билась посуда, считали, что это принесет счастье.

Плохим вестником был воробей, стучащий в окно. Не смотрели в этот день в зеркало, чтобы красоту не потерять.

Если прогремел первый гром в этот день - к холодной весне. Морозы усилились, скоро весна придет. Иней на деревьях - меда будет много. А оттепель пришла и снег идет - уродятся бобовые.