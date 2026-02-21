Приметы и поверья на 21 февраля: что нельзя делать в Захариев день

По народному календарю 21 февраля — Захариев день. Православные верующие почитают память святого Захария-Серповидца, ветхозаветного пророка. Легенда гласит, что святой получил свое прозвище после того, как увидел летавший по воздуху свиток, напоминавший по форме большой серп.

В этот день наши предки натачивали ножи и серпы, чистили их и окропляли святой водой. Считалось, что это помогает привлечь финансовый достаток. Главное, соблюдать осторожность в обращении с острыми предметами, ведь даже мелкие порезы, полученные на Захария, могут обернуться тяжелым недугом.

Также на Руси верили, что человек, появившийся на свет 21 февраля, может обладать даром провидца. Чтобы открыть его в себе, нужно молиться святому Захарию.

В этот день нельзя планировать хирургические операции, иначе они могут оказаться неудачными. Также не стоит идти к зубному удалять зубы, чтобы недоброжелатели не навели порчу.

В этот день нельзя завидовать, иначе может пострадать и тот, кому завидуют, и сам завистник.

Запрещается в Захариев день брать в руки топоры и пилы, иначе есть риск пораниться. Не рекомендуется в этот день подметать пол — можно вымести из дома счастье и удачу.Девушкам не стоит любоваться на свое отражение в зеркале, чтобы не проглядеть свою красоту. Также девушка не должна переступать через лежащее дерево, иначе она не найдет себе супруга вплоть до первого Спаса (14 августа).

Еще один запрет гласит: не поднимать с земли найденные деньги и прочие ценности. Такие находки, скорее всего, заговорены ведьмами. Чтобы уберечься от дурного глаза, нужно три раза обойти найденные на дороге ценные блестящие предметы.

По народным приметам, гром 21 февраля предвещает дождливое лето. Морозная погода — к ранней весне. Северный ветер на Захария сулит холодную весну. Если животные ведут себя беспокойно, значит, надвигается снегопад или метель. Если вокруг Луны круги, снег сойдет рано. Куры раскудахтались, а дым из трубы стелется по земле — пойдет снег.