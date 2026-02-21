Как камердинер Суворова тиранил русского полководца №1

Мы привыкли думать о взаимоотношениях дворян и крепостных как об истории угнетения. И в целом это справедливо. Но из любого правила бывают исключения. Одно из них — удивительная связь Александра Васильевича Суворова и его камердинера Прохора Дубасова.

Три десятилетия этот огромный, грубый и преданный человек был для гениального полководца и слугой, и нянькой, и единственным, кто мог безнаказанно перечить барину. Прошка, как его называли в армии и при дворе, вошел в историю не меньше, чем сам фельдмаршал.

Крепостной, который стал хранителем

Прохор Дубасов происходил из дворовых людей семьи Суворовых. Он был при барине в самые трудные времена — например, во время ссылки в родовое село Кончанское. А потом сопровождал полководца во всех походах. Суворов пережил своего камердинера на 20 лет, но память о Прохоре осталась в десятках анекдотов — так в XIX веке называли не обязательно смешные, но яркие истории из жизни.

И эти истории рисуют удивительную картину: крепостной, который управлял своим господином жестче любого начальника.

Бунт на службе

В обязанности Дубасова входило будить Суворова. Полководец вставал затемно, около полуночи. Но если с первого раза подъем не удавался, Прошка не церемонился: мог и за ногу стащить барина с постели.

Во время обеда начинался настоящий спектакль. У Суворова был слабый желудок, переедание грозило серьезными проблемами. Поэтому Дубасов зорко следил за тарелками. Если барин тянулся за лишним, Прошка бесцеремонно отбирал еду.

— Да кто тебе позволил так себя вести! — взрывался Суворов.

— Фельдмаршал Суворов приказали, — невозмутимо отвечал камердинер.

И полководец смирялся:

— Ну, ежели сам фельдмаршал, то надо слушать.

Соболья шуба и спартанский быт

Екатерина II однажды пожаловала Суворову роскошную соболью шубу, крытую бархатом. Императрица особо подчеркнула, что подарок следует носить. Суворов, известный своим презрением к роскоши, нашел выход: он по-прежнему ходил в простой одежде, а шубу за ним носил Дубасов.

Вообще быт полководца был спартанским, но требовал неукоснительного соблюдения ритуалов. Проснувшись, Суворов обливался холодной водой — и вода должна была литься тонкими ручейками, стекая по плечам. Спал он на сене, но охапка должна была быть строго определенного размера и формы. Чай — только черный, высшего качества, да еще и просеянный. Перед обедом — рюмка водки, закуска непременно редькой. На десерт — тонко нарезанный лимон с сахаром. Ел Суворов только своей оловянной ложкой с костяной ручкой.

И все эти тонкости Прохор знал и соблюдал с фанатичной точностью.

Если Суворов кричал во сне, Дубасов немедленно будил его: фельдмаршал опасался «вредных последствий». А когда барин болел или просто нуждался в отдыхе, грубиян Прошка превращался в самую заботливую няньку.

Награды за преданность

Первая была получена Прошкой от короля Сардинии Карла Эммануила. По случаю победоносного итальянского похода Суворова. Осыпав милостями самого полководца, король прислал Дубасову медаль с латинской надписью: «За сбережение здоровья Суворова». На конверте было написано: «Господину Прошке, камердинеру Его сиятельства князя Суворова». Фельдмаршал позвал адъютанта и велел писать «церемониал возложения медали на грудь Прошки». Адъютант Егор Фукс, впоследствии запечатлевший эту сцену в своем сборнике анекдотов о Суворове, первым пунктом написал:

«Прошке быть в трезвом виде». Суворов удивился и сказал: «Я никогда не видел его пьяным!». На что Фукс отвечал: «Я не виноват, раз я никогда не видел его трезвым!».

Суворов настаивал, чтобы по окончании церемонии Прошка облобызал бы руку представителя короля при русском штабе по фамилии Габет. Весь церемониал был исполнен в точности, кроме, как отмечает Фукс, первого пункта, выполненного «с некоторыми ограничениями». Целование руки Габета тоже не обошлось без происшествий. Он никак не желал согласиться на это, и Суворову пришлось вместе с Фуксом гоняться за ним. Великан Прошка все же выполнил пожелание барина, едва не уронив при этом Габета.

Еще одну награду за верную службу Прохор Дубасов получил уже после смерти своего барина. Суворов в завещании давал своему камердинеру вольную и жаловал его пятью тысячами рублей, огромной по тем временам суммой. Однако, вдова Суворова не спешила выполнять распоряжение мужа. В дело вмешался сам военный губернатор Петербурга Кутузов. Спустя 2 года после смерти Суворова его верному слуге был объявлен Сенатский указ о «свободе на вечные времена» и выданы 5 тысяч рублей серебром. Последние годы жизни Дубасов служил при дворе, ведал напитками при императорской кухне. Александр I пожаловал его классным чином и пенсией в 1200 рублей в год.