Как студент МГИМО развязал перестрелку между КНДР и Южной Кореей

Он хотел свободы. Или просто решил рискнуть. Двадцатидвухлетний студент МГИМО, стажер посольства СССР в Пхеньяне, Василий Матузок в ноябре 1984 года совершил рывок, который прогремел на весь мир. За несколько секунд он пересек бетонную плиту, разделяющую две Кореи, — и оставил за спиной четыре трупа, международный скандал и сломанные судьбы.

© globallookpress

Точка на карте, где всегда ждут проблемы

Пханмунджом — место особенное. Именно здесь в 1953 году подписали соглашение о перемирии, остановившее Корейскую войну. Здесь же проходит демаркационная линия, разделяющая Север и Юг. Сюда возят экскурсии — показать, как близко могут находиться враги. Бетонная плита, несколько метров нейтральной полосы, военные с той и другой стороны. Иллюзия мира, которая рушится при первой же попытке ее нарушить.

К 1984 году таких попыток накопилось уже почти 800 тысяч. Но та, что произошла 23 ноября, стала одной из самых громких.

Рывок

В тот день в объединенную зону безопасности прибыла группа туристов из социалистических стран. Среди них — Василий Матузок, студент МГИМО, изучавший корейский язык. Формально он находился в КНДР на стажировке при посольстве. Формально — приехал посмотреть на достопримечательности.

Что происходило в голове 22-летнего парня в тот момент, когда он приблизился к северокорейскому пограничнику под предлогом совместного фото, — неизвестно. Возможно, решение созрело давно. Возможно, было спонтанным.

Матузок рванул через бетонную плиту на южную сторону.

Северокорейская охрана — не меньше двадцати человек — бросилась следом. Они открыли огонь. Матузок бежал зигзагами, пули свистели мимо. Он успел пересечь границу и оказаться на территории, где несли службу американские военные из совместного американо-корейского подразделения.

«Help me! Cover me!» — закричал он по-английски.

Южнокорейцы открыли ответный огонь. Северокорейские пограничники залегли в саду Сункен (теперь там Монумент Объединения). К месту перестрелки стянули подкрепление с обеих сторон. Затрещали автоматы, в ход пошли гранатометы.

Когда дым рассеялся, выяснилось: четверо убитых (трое северян и один южанин), пятеро раненых с севера и один раненый американский солдат.

Северокорейский офицер запросил разрешения забрать убитых и раненых и уйти. Разрешение дали.

Матузок не получил ни царапины.

Версии и пропаганда

Каждая сторона, естественно, интерпретировала события по-своему. Северная Корея вещала, что Матузок случайно перешел границу, а доблестные пограничники всего лишь хотели объяснить ему ошибку, но коварные американцы похитили советского туриста. Южная Корея распространяла слухи, что офицер КНДР на месте расстрелял двух своих подчиненных, упустивших беглеца.

Правда была проще и циничнее: один человек захотел уехать на Запад, и за это желание заплатили жизнями корейские солдаты.

Цена свободы

Но расплачиваться пришлось не только им. Матузок, как выяснилось, входил в состав делегации, которую возглавлял замминистра иностранных дел СССР Капица. Это означало, что он имел доступ к информации. Оказавшись в Южной Корее, перебежчик сообщил американцам, какое именно оружие Советский Союз планирует поставить Северной Корее. Для СССР — дипломатический скандал и утечка. Для Матузка — билет в новую жизнь.

Василия Матузка доставили сначала в Сеул, а оттуда — в Рим, в комиссариат ООН по делам беженцев. Из Европы Матузок был переброшен в США, где ему, чтобы защитить от «агентов КГБ», поменяли фамилию. Первоначально беглец из СССР охотно раздавал интервью газетам и радиостанциям, а затем, как водится, интерес к нему иссяк. В сети можно найти информацию, что сейчас он, вроде бы, живет в Калифорнии как скромный американский обыватель. Платой за это стали жизни корейских пограничников.