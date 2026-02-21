Чем на самом деле занимался самый «паранормальный» комиссар НКВД

В 1930-е годы советские чекисты занимались не только поимкой «врагов народа» и борьбой с вредителями. Было у них и другое, секретное направление работы — изучение паранормальных явлений. Гипноз, телепатия, древние мистические знания — всем этим всерьез интересовались люди в форме. Но чем закончились эксперименты и куда исчезли результаты исследований? История хранит молчание, но кое-что известно.

Человек, который искал Грааль

Началось все с Глеба Бокия. Сын известного ученого, революционер с дореволюционным стажем, с 1921 года он возглавлял спецотдел ОГПУ-НКВД. Человек невероятной энергии и организаторского таланта, Бокий отвечал за шифровальную службу, радиоперехват, а заодно курировал темы, которые сегодня назвали бы «экстрасенсорикой».

Именно Бокий поручил ученому Александру Барченко исследовать паранормальные явления. Барченко был фигурой неординарной: геофизик, астроном, но главное — увлекавшийся оккультизмом. Его отправили на Кольский полуостров с конкретным заданием.

На севере Барченко изучал феномен «полярного бешенства» — состояния, близкого к массовому гипнозу, которое наблюдалось у поморов и эскимосов. Он фиксировал, описывал, пытался найти способ управления этим состоянием. А заодно искал мифический «Камень Грааль». Легенды утверждали, что где-то в тех краях скрыта великая реликвия.

Походы стоили дорого — около полумиллиона долларов в современном исчислении. Но результаты оказались скромными. Добытые материалы засекретили, а потом и вовсе потеряли в архивах.

Лаборатория ядов и «Дачная коммуна»

Но Бокий не ограничивался археологией. В его ведении находилась секретная лаборатория, где, по словам перебежчика Олега Гордиевского, изготавливали яды и препараты для воздействия на арестованных. Химия и оккультизм шли рука об руку.

Сам Бокий чувствовал себя вполне уверенно. Он избирался в ЦИК, участвовал в съездах партии, имел орден Красного Знамени и нагрудный знак «Почетный работник ВЧК-ОГПУ» за номером 7. В его честь даже переименовали пароход «Святой Савватий», который возил заключенных и продукты на Соловки. Бокий, кстати, не раз посещал Соловецкий лагерь на своем «именном» судне. Но в итоге «человек-пароход» стал «врагом народа».

Признания под протокол

Весной 1937 года Глеба Бокия арестовали. Официально ему предъявили обвинения в «предательстве и контрреволюционной деятельности». Опубликован протокол допроса Бокия, из которого следует, что некогда влиятельному сотруднику ОГПУ-НКВД «шили» принадлежность к несуществующей антисоветской организации — так называемой «Дачной Коммуне». «Мистические» составляющие фигурируют практически в каждом ответе Бокия на вопросы следователя о том, чем Бокию приходилось заниматься по месту службы.

Глеб Бокий, судя по материалам этого допроса, организовал «эротические оргии» и сам активно в них участвовал, хотя «прямых эротических целей поначалу не преследовал». В тексте допроса вскользь упоминается и деятельности отдела, возглавляемого Бокием. Он сказал, что в свое время попал под влияние Александра Барченко, вовлекшего его в масонскую организацию «Древняя Наука». Бокий поведал: Барченко пытался наладить связь с «монголо-тибетскими мудрецами» дабы пополнить знания, «имеющие политическое значение», познать «абсолютную истину» и в принципе «постичь понятия добра и зла».

Детали деятельности «масонского общества», в котором, по собственному признанию, руководителем был Глеб Бокий, в протоколе допроса не отражены, есть только показания о стремлении «овладеть мистическими учениями». Подробностей о способах данного «овладения» там нет. Бокий в своих показаниях активно оговаривал Александра Барченко, помимо него он назвал свыше десятка других «масонов».

...Бокий был арестован в мае 1937 года, как и «главный оккультист НКВД» Александр Барченко (на неделю позже своего начальника). Обоих расстреляли, с разницей в год — с Барченко, в отличие от Бокия, разбирались дольше — ему инкриминировали не только участие в контрреволюционной организации, но еще и шпионаж в пользу Англии. В 50-х годах Бокий и Барченко были посмертно реабилитированы.