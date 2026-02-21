Почему в 1975–1985 годы граждане СССР питались лучше всего

Вопрос о том, когда в Советском Союзе ели сытнее всего, до сих пор вызывает споры. Одни вспоминают карточки и голод первых послевоенных лет, другие — пустые прилавки конца 1980-х. Но сухие цифры государственной статистики и исследования экономистов дают ясный ответ: пик потребления основных продуктов пришёлся на вторую половину 1970-х — первую половину 1980-х годов. Именно тогда средний советский человек получал больше мяса, молока, масла и калорий, чем в любой другой период существования страны. Это было время, когда страна жила на нефтедоллары, колхозы ещё работали, а дефицит только начинал ощущаться в крупных городах.

© globallookpress

Голодные десятилетия: от революции до послевоенного восстановления

В 1920-е годы, даже в годы НЭПа, питание оставалось скудным. Гражданская война и продразвёрстка оставили глубокие раны. По данным Центрального статистического управления, в 1923–1924 годах городские рабочие потребляли в среднем 24,9 кг хлеба в месяц на человека, но мяса и рыбы — крайне мало. Крестьяне жили лучше за счёт своих огородов, но общий уровень калорийности едва дотягивал до 2500–2800 в сутки.

1930-е годы стали катастрофой. Коллективизация и голод 1932–1933 годов унесли миллионы жизней. Даже в относительно благополучном 1937 году, по оценкам экономиста Роберта Аллена, средняя калорийность рациона составляла около 2546 ккал на человека — ниже медицинских норм. Мяса потребляли 18–24 кг в год на душу, молока — около 140–170 кг. Война и послевоенный голод 1946–1947 годов только усугубили положение. В 1950 году потребление мяса едва превышало 26 кг на человека — меньше, чем в 1913 году по ряду оценок.

Хрущёвские годы: начало подъёма

После смерти Сталина положение начало меняться. Хрущёвские реформы, освоение целины и рост промышленности дали первые результаты. К 1960 году потребление мяса выросло до 40 кг, молока — до 240 кг. Калорийность рациона приблизилась к 3100–3200 ккал. Но это был ещё не пик. Хрущёвские эксперименты с кукурузой и сокращением приусадебных участков иногда приводили к локальным дефицитам. Люди помнят очереди за хлебом в 1962–1963 годах и знаменитое «мясо по карточкам» в отдельных регионах.

Брежневская эпоха: время относительного изобилия

Настоящий подъём начался в середине 1960-х и достиг максимума в 1975–1985 годах. Официальные статистические ежегодники «Народное хозяйство СССР» фиксируют устойчивый рост. В 1970 году мяса и мясопродуктов потребляли 48 кг на душу населения, в 1980-м — уже 58 кг, а в 1985-м — 62 кг. Молока и молочных продуктов (в пересчёте на молоко) — 307 кг в 1970-м, 314 кг в 1980-м и 325–369 кг в 1985–1989 годах. Яиц — 159 штук в 1970-м и 268 в 1989-м. Рыбы — с 15 кг до 18–19 кг.

Калорийность суточного рациона, по данным ФАО и советской статистики, стабильно держалась на уровне 3300–3400 ккал в 1970–1985 годах — один из самых высоких показателей в мире для той эпохи. Доля животного белка в рационе выросла с 21 % в начале 1960-х до 25–26 % к середине 1980-х. На прилавках регулярно появлялись колбаса, сыры, масло, фрукты из соцстран. Колхозные рынки работали исправно, импорт из соцлагеря и «братских» стран компенсировал нехватку отечественных товаров.

Почему именно тогда

Причин было несколько. Во-первых, нефтедоллары. После скачка цен на нефть в 1973 году СССР ежегодно получал десятки миллиардов долларов, которые шли на импорт зерна, мяса, оборудования для пищевой промышленности. Во-вторых, стабильность. Колхозы и совхозы работали без потрясений, государство поддерживало закупочные цены, развивало животноводство. В-третьих, демография и урбанизация: городское население росло, но село ещё давало значительную часть продуктов через личные подсобные хозяйства.

Экономисты Майкл Эллман и Роберт Дэвис в своих работах по советской экономике отмечали, что именно в этот период потребление приблизилось к «рациональным нормам», разработанным Институтом питания АМН СССР. Для сравнения: в 1950-е годы эти нормы были недостижимы, а в конце 1980-х — уже начали падать.

Сравнение с другими периодами.

Ни до, ни после такого уровня не было. В 1913 году, по разным оценкам, мяса потребляли 29–70 кг (цифры расходятся из-за методик), но общая калорийность была ниже из-за бедности большинства населения. В 1930-е и 1940-е годы — голод. В 1990-е — обвал: мясо упало до 50–55 кг, молоко — до 200–250 кг, калорийность — ниже 2500 ккал в середине десятилетия.

Даже в поздние советские годы, когда дефицит стал заметен, средние показатели оставались высокими благодаря подсобным хозяйствам и распределению через предприятия. Но именно 1975–1985 годы выделяются как период наибольшего достатка: полки не были ломовыми, но основные продукты были доступны большинству семей.