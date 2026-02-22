Космические зарплаты в СССР: могли ли космонавты купить квартиру и машину

В советское время профессия космонавта была не только героической, но и очень денежной. Каждый второй мальчишка мечтал полететь к звездам. Космонавты получали серьезные деньги по меркам СССР, могли позволить себе квартиры и машины.

Самый знаменитый космонавт Юрий Гагарин ушел в полет старшим лейтенантом, а вернулся уже майором. Два звания за один день — это звучит гордо, но на зарплате сказывалось не сильно. В Советском Союзе разница между директором завода и простым рабочим редко превышала сотню рублей. Но с первым космонавтом планеты вышла особая история, отмечает автор канала «Хронопортация».

Долгое время никто точно не знал, сколько денег получил первый космонавт за свой подвиг. Только в 2008 году рассекретили данные. Оказывается, Юрию Алексеевичу выплатили премию в размере 15 тыс. рублей. Чтобы понять масштаб, давайте прикинем. Средняя зарплата по стране тогда была около 80-90 рублей. Новенькая «Волга» ГАЗ-21 стоила около 5,1 тыс. рублей, а «Москвич-407» — 2,5 тыс. Кооперативную квартиру можно было купить примерно за те же деньги. То есть Гагарин за один полет получил сумму, равную трем машинам или трем квартирам. Если пересчитать на сегодняшний курс, это порядка 7 млн.

Куда Гагарин потратил премию — история умалчивает. Известно, что он любил хорошие автомобили. Свою знаменитую французскую Matra он получил в подарок, но и на советские машины премиального класса денег у него теперь хватало с избытком.

Помимо разовой премии, космонавтам после удачного полета давали звание Героя Советского Союза, а это пожизненная прибавка к зарплате. Плюс разные премии и выплаты. Денег хватало на главную советскую мечту — собственную квартиру. В СССР жилье давали бесплатно, но стоять в очереди можно было десятилетиями. А кооперативные квартиры продавали, но стоили они дорого. Вот космонавты и становились главными покупателями такого жилья.

Несмотря на свой звездный статус, первый космонавт планеты был весьма скромным в быту. Гагарин предпочитал домашнюю еду, например, он просто обожал кислые щи и беляши, писал «ГлагоL».