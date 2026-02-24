Как трагедия поставила точку в истории крупнейшей в России криминальной группировки

25 лет назад, 22 февраля 2001 года, участники крупнейшего на Дальнем Востоке организованного преступного сообщества (ОПС) «Общак» сожгли кафе «Чародейка» в Комсомольске-на-Амуре. Трагедия унесла жизни восьми человек — самому старшему из них было всего 25 лет. Дело о пожаре в «Чародейке» стало первым в правоохранительной практике современной России, когда обвиняемыми по статье 205 («Теракт») УК РФ стали лидеры преступного мира, а само расследование стало началом конца могущественного ОПС «Общак». Историю одного из самых страшных преступлений за всю историю российской организованной преступности изучил корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

В конце лихих 90-х лидеры ОПС «Общак» не сразу разглядели прибыльные бизнес-схемы, связанные со скупкой металлолома на Дальнем Востоке, и оперативно не среагировали на них. В итоге у них под носом появились несколько неподконтрольных предпринимателей, быстро набравших финансовый и политический вес.

Среди них были коммерсанты Эдгард Зайцев, а также братья Марат и Рафик Асаевы — учредители скромной фирмы «Втормет». Причем Зайцев к тому времени уже был депутатом гордумы Комсомольска-на-Амуре и декларировал отказ от экспорта металлолома для развития российской промышленности.

Как в 1990-е металлолом стал новым золотом на Дальнем Востоке: справка «Ленты.ру» В конце 1990-х годов, в условиях жесточайшего экономического кризиса на Дальнем Востоке, одним из самых прибыльных бизнесов стала скупка вторичных отходов, особенно металлолома. Как грибы после дождя возникали фирмы, скупавшие лом черного и цветного металла, который шел на переработку — в основном в соседний Китай. Так за считаные месяцы делались миллионные состояния: за тонну черного металла скупщики платили 43 доллара, за килограмм цветного — 65 долларов. Затем лом вывозился в КНР, где переплавлялся, и тонна стоила уже 2-3 тысячи долларов. Причем это был высококачественный советский металл, так что расходы на очистку были небольшими. Маржа — тысячи процентов, на пограничных станциях составы с ломом стояли в очереди. А из Китая первосортный, к тому же экологически чистый (ведь формально это была переработка вторсырья) товар уходил на азиатские рынки. При этом речь шла далеко не о ржавых водопроводных трубах и старых чугунных батареях. Под видом металлолома разбирали обанкротившиеся заводы, которых на Дальнем Востоке было множество. Так свой первый миллион заработал Сергей Фургал — в то время скромный врач, позже ставший губернатором Хабаровского края и одним из самых богатых людей региона. Именно за расправы в ходе «войны за металл» он и получил пожизненный срок. Как говорит в беседе с «Лентой.ру» частный детектив и писатель Вадим Курасов, в 1990-е годы — оперативник дальневосточного РУБОП, разрабатывавший лидеров ОПС «Общак», в то время бандитские схватки шли за заброшенные заводы, к каждому из которых были подведены железнодорожные пути. «По ним подгоняли вагоны, и весь металл, от козловых и башенных кранов до арматуры из железобетона (а это тысячи тонн с гектара) загружали в вагоны. Поезда прямым ходом шли в Китай. А когда весь металл на заводе заканчивался, разбирали и продавали за границу и сами рельсы», — рассказывает Курасов. В итоге заводы, десятилетиями строившиеся на народные деньги, исчезали за недели, а на их месте возникали свалки строительного мусора, в котором нельзя было найти даже ржавого гвоздя — все шло на экспорт. В этих схемах были задействованы обычные пункты вторсырья — неприметные вагончики во дворах, куда бомжи и люмпены иногда приносили пару чугунных батарей. По документам такой вагончик за неделю принимал от населения сотни тонн железа низкого качества. Однако, как вспоминает Вадим Курасов, оперативное наблюдение показывало, что за месяц с этой точки увозили пару сотен килограммов ржавых труб и старых кроватей, а по документам у населения принимали тонны лома черного и цветного металла. В неприметных пунктах вторсырья не только легализовали украденные фабрики, но еще и« отстирывали» сотни тысяч наличных денег.

Когда посланники от ОПС «Общак» пришли к депутату с требованием отчислять долю в воровской общак, тот категорически отказался. На беду, лидер группировки, вор в законе Евгений Васин (Джем) тогда был не в лучшей форме.

Как говорит в беседе с «Лентой.ру» частный детектив и писатель Вадим Курасов, в 1990-е годы — оперативник дальневосточного РУБОП, разрабатывавший лидеров ОПС «Общак», Джем к тому времени не только «забронзовел», но также сильно подорвал здоровье и умственные способности алкоголем вкупе с наркотиками.

В итоге из-за отказа Зайцева возник серьезный конфликт, который наносил ущерб и самому Джему, и «смотрящему» за Комсомольском-на-Амуре от ОПС «Общак» криминальному авторитету Андрею Макаренко (Макар). Ведь коммерсанты не просто отказались платить — они к тому же стали демонстративно противостоять криминальной субкультуре. В частности, охрана развлекательных заведений бизнесменов под предлогом несоответствия дресс-коду перестала пускать туда посетителей, одетых в спортивные костюмы — традиционные атрибуты бандитов. Так одевались не только сторонники ОПС «Общак», но и участники других организованных преступных групп.

Именно так 31 января 2001 года в кафе «Чародейка» в Комсомольске-на-Амуре не пропустили участников криминальной бригады Росс, которую иногда называли «матюховской» по фамилии ее лидера Игоря Матюхова. Началась драка, в ходе которой травмы получили два сотрудника ЧОП «Каскад», созданного Зайцевым и братьями Асаевыми, в котором работали бывшие сотрудники милиции. Правда, по версии сторонников ОПС «Общак», людям Матюхова на входе в «Чародейку» преградили путь не охранники, а участники Маратовской бригады, лидером которой называли коммерсанта Марата Асаева.

Как бы то ни было, милиция возбудила уголовное дело: 13 февраля по статье о хулиганстве задержали Игоря Матюхова и троих его людей.

Из письменного обращения обвиняемого Андрея Макаренко в Генпрокуратуру РФ от 27 августа 2001 года: Мотивы происшедших 22 февраля 2001 года событий в кафе «Чародейка» зародились в конце девяностых годов. Три года назад начальником УВД города Комсомольска-на-Амуре был назначен Василий Пушкарев, который с помощью чиновников города оказал содействие своим знакомым Зайцеву и Асаеву в открытии приемных пунктов по заготовке металла. Асаев и его бригада полностью игнорировали «принципы» жизни в городе. Вели себя вольготно, открыто и ни с кем не считались. У них появились хорошие деньги, дорогие автомашины и они не хотели иметь хорошие отношения с «людьми», «внимания» никому не уделяли (то есть не платили), на свои места никого не пускали. Завод «Амурметалл» напрямую работал только с Зайцевым, который был избран депутатом в гордуму. Попытки других предпринимателей открыть свои приемные пункты приводили к их закрытию. Они не скрывали того, что работают с Василием Пушкаревым и «убежищем» у них стало кафе «Чародейка». Кафе и дискотеку объявили в народе «мусорской» и считали, что туда ходит (по словам народным) «замусоренная непуть». (Стиль и орфография автора сохранены)

«Его слова я воспринял как приказ»

20 февраля 2001 года на старом кладбище Комсомольска-на-Амуре Джем поминал своего усопшего брата Виктора Васина — естественно, с ним приехала вся «свита». На допросе сторож кладбища рассказывал, что в тот день через ворота проехало много дорогих иномарок, а больше посетителей ни в тот день, ни накануне не было.

По версии следствия, именно на кладбище Джем и приказал сжечь «Чародейку».

Во время поминок Евгений Васин отозвал меня в сторону и сказал: «Матюхова "закрыли" [арестовали — прим. «Ленты.ру»] и нужно поджечь кафе "Чародейка". Тогда все подумают на "матюховских", а мы как бы окажемся в стороне. При этом Заяц [Эдгард Зайцев] получит хороший урок». От предложения Васина отказаться я не мог, так как по понятиям то, что сказано вором, должно быть исполнено. Предложение Васина я воспринял как приказ, обязательный к исполнению Криминальный авторитет Андрей Макаренко (Макар) Из письменного заявления в Генпрокуратуру РФ от 28 августа 2001 года

Уже в ходе следствия стало понятно, что поджог кафе лидеры ОПС «Общак» Джем, Эдуард Сахнов (Сахно) и Олег Семакин (Ева) планировали именно как месть Зайцеву и Пушкареву за то унижение, которое группировка терпела несколько лет. Признаться самим себе, что «тему с металлоломом» они проворонили сами, воры в законе не могли.

По оперативным данным, готовившаяся провокация хранилась в тайне — во всяком случае, даже самый близкий круг Джема ничего о ней не знал. Более того, Евгений Васин, который давно уже не вникал в детали преступлений своих людей, на этот раз сам выбрал исполнителя — молодого бойца ОПС «Общак» Станислава Мигаля (Бледного). Во всяком случае, как показывал на допросах Макаренко, Джем велел испытать в деле именно этого бойца и его приближенных, что, к слову, было странно — острым умом Мигаль не отличался.

Члены ОПС «Общак». В центре внизу — вор в законе Евгений Васин (Джем)

Как бы то ни было, сразу после похорон Макаренко на своем внедорожнике Toyota Land Cruiser поехал к Мигалю на Вокзальную улицу. Вызвав Бледного на встречу, Макар поручил тому сжечь «Чародейку», чтобы проучить коммерсантов Зайцева и братьев Асаевых. Причем криминальный авторитет особо отметил, что вначале необходимо провести разведку.

Мигаль и пришедший с ним Ревтов сразу сказали, что нужен автотранспорт — и я решил, что привлеку Гавриленко. Больше подготовкой преступления я не занимался — все делал Бледный Криминальный авторитет Андрей Макаренко (Макар) Из показаний на допросах

«Джем будет наблюдать»

К поджогу «Чародейки» Станислав Мигаль решил привлечь своих товарищей — Павла Ревтова, Евгения Просветова, Владимира Баженко. Ни у кого из них своей машины не было, поэтому Макаренко направил им в помощь водителя Анатолия Гавриленко. Вечером 20 февраля они собрались в квартире, которую арендовал Ревтов, и составили план —заполнить бензином стеклянные банки и закупорить их крышками с фитилями.

Затем бандиты решили вбежать в кафе, поджечь фитили, бросить банки в столы с посетителями и скрыться. При этом последний из сбегавших должен был удерживать двери кафе закрытыми все время, что разгорается пожар, чтобы люди не могли спастись. На дело решили идти в пятницу вечером, когда в «Чародейке» традиционно не было свободных мест.

Макаренко не только указал место преступления, но и время — 22 февраля с 19:00 до 21:00, так как в это время Евгений Васин будет в ресторане «Шанс», расположенном прямо напротив «Чародейки», отмечать день рождения сына и сможет сам наблюдать происходящее. Тогда же Макаренко объяснил мотивы преступления: «Они "нормальных" разговоров не понимают, делятся с органами, а с нами делиться не хотят, и данная акция даст им пищу для размышлений». Под словом «они» Макаренко имел в виду Эдгара Зайцева и братьев Асаевых Из показаний обвиняемого Павла Ревтова от 30 августа 2001 года

При этом поджигатели спланировали, что вбегать будут цепочкой и выбегать тоже — никто не подумал, что первый из нападавших обратно уже будет двигаться сквозь огонь. Что говорит об уровне исполнителей.

Как бы то ни было, около 14:00 Мигаль с Просветовым сходили в «Чародейку» на разведку. Они убедились, что вечером в кафе свободных мест не будет, на всех окнах установлены решетки, а охраны нет — была лишь камера, выведенная на пост ЧОП в клубе «Харлей Блюз». На обратном пути на Вокзальную улицу заговорщики заглянули на АЗС и купили пять литров бензина.

Уже в квартире Мигаля бандиты нашли четыре стеклянные банки — три трехлитровые и одну двухлитровую (купленного бензина на них не хватило — Гавриленко позже отправили докупать), подобрали к ним полиэтиленовые крышки, сделали в них круглые отверстия и вставили фитили, куски полотенца красного цвета с зеленым ботаническим рисунком.

Позже найденное в квартире Бледного полотенце с таким же рисунком станет одним из неопровержимых доказательств на процессе

Между тем заговорщики заранее приобрели еще и четыре черные вязанные шапочки, из которых, сделав прорези для глаз, изготовили балаклавы. Заодно они договорились, что одну из банок с бензином бросят прямо перед камерой наблюдения, чтобы огонь уничтожил ее — мол, тогда запись не сохранится и их не опознают. Позже на допросах никто из бандитов не смог пояснить, почему они решили, что запись на диске в другом помещении должна исчезнуть из-за поврежденной огнем камеры.

Учитывая, что Джем планировал наблюдать за пожаром, а заодно и для конспирации Бледный вместе с подельниками договорились, что Гавриленко подвезет их к соседнему дому, высадит и переедет в арку около клуба, куда они и побегут после поджога. Этот план казался им блестящим.

«Если ты из братвы — помоги»

То кафе, которое жители Комсомольска-на-Амуре называли «Чародейкой», формально носило другое название — «Харлей Блюз». Оно располагалось в пристройке к дому №18 по проспекту Первопроходцев и имело общий тамбур с магазином «Уссурийский бальзам». Причем соседняя с ним дверь вела в клуб «Харлей Блюз», тоже очень популярное место.

В пятницу, 22 февраля 2001 года, в клубе «Харлей Блюз» была организована дискотека для учеников местной гимназии, а в кафе «Харлей Блюз» («Чародейка») отмечали дни рождения две компании. Большинству посетителей было около 18 лет. Традиционно были заняты все столики, кроме номера пять — он всегда стоял пустым специально для дирекции клуба.

Около 20:00 бандиты приехали во двор дома №19 по проспекту Первостроителей. Гавриленко вышел из машины и сходил на разведку в «Чародейку» — увидев, что заведение полное и охраны нет, он вернулся к машине.

Тогда Мигаль, Ревтов, Просветов и Баженко наполнили банки бензином, закрыли их заготовленными крышками с фитилями и натянули на лица маски

Надев хлопчатобумажные строительные перчатки, каждый из заговорщиков взял по банке с бензином. Они зашли в тамбур пристройки первого этажа дома №18, ведущий в «Чародейку». А Гавриленко отъехал в арку дома №15 — то место, куда бандиты решили бежать после поджога. По данным следствия, в тот момент в кафе находились 38 человек, в основном — молодежь.

Первым в кафе забежал Баженко — он проскочил вдоль барной стойки. За ним Ревтов, третьим Просветов и последним — командовавший всеми Мигаль. С криками «Получите, [самки собаки]!», участники ОПС «Общак» стали бросать банки.

Баженко метнул свою банку в барную стойку, Ревтов — между столиками, Просветов — под камеру, а Мигаль — в тамбур около туалета, после чего все бросились к выходу. Мигаль при этом почти не пострадал, Просветов лишь слегка обжегся, Ревтов, которому пришлось пробегать через три очага пожара, немного обгорел.

А вот на Баженко загорелись брюки, потом — куртка, и к выходу он подбегал, уже охваченный огнем. Еще не осознавая, что горит, Баженко, как и предполагалось, спиной подпер дверь, не давая посетителям эвакуироваться.

Это его и погубило — за те секунды, что он упирался, на нем сгорела вся верхняя одежда и он получил сильные ожоги

Его подельники в это время добежали до арки, прыгнули в машину Гавриленко и скрылись, попросту бросив обгоревшего Баженко у кафе — что примечательно, про него забыли еще на этапе планирования. В итоге он, продержав дверь около двух минут, был вынужден самостоятельно покидать место трагедии.

Из материалов уголовного дела: «Свидетель Распутин на допросе показал, что проживает в доме №15 на проспекте Первостроителей. Около 20:30 22 февраля 2001 года он находился на кухне, окна которой выходят на проспект, и услышал с улицы крики. Выглянув в окно, он увидел, что от кафе «Харлей Блюз», которое жители Комсомольска-на-Амуре называют кафе «Чародейка», бежит мужчина, но котором горит одежда. Он сбросил горящие брюки, перебежал дорогу и побежал к арке. Несовершеннолетний свидетель Иванов показал, что примерно в 20:40 сидел на лавочке возле восьмого подъезда дома №2 по Интернациональному проезду, когда к нему подбежал мужчина в трусах и толстовке, с обожженными ногами. Он сказал: «Если ты из братвы — помоги. Там (показав в сторону кафе) людей заживо жгут». От растерянности Иванов ничего не сказал — и тогда мужчина побежал в сторону драмтеатра. Свидетели Распутин и Иванов в дальнейшем по фотографии Баженко опознали в нем того мужчину, который вечером 22 февраля бежал от кафе».

Улики среди гаражей

В клубе «Харлей Блюз» была установлена пожарная сигнализация и она сработала в 20:28. Одновременно охранник клуба увидел пожар в «Чародейке» благодаря камерам наблюдения. Он сразу вызвал «скорую», пожарных и начал эвакуацию из клуба и кафе. Уже через шесть минут на место приехали первые пожарные — к тому моменту почти все посетители с помощью жителей соседних домов оказались на улице.

Сотрудникам правоохранительных органов с первых же минут, еще до опроса потерпевших стало ясно, что причиной трагедии стал поджог — на место вызвали руководство городской милиции и местного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

В результате пожара в самом кафе ушли из жизни четыре человека. Еще четверых не стало в больницах в течение месяца. 30 человек получили травмы различной степени тяжести, трое остались инвалидами на всю жизнь.

Тело Владимира Баженко, найденное среди гаражей

Между тем, как и задумывал Джем, первые версии трагедии связали с конфликтом между «матюховскими» и коммерсантами, владевшими кафе. Но поскольку сам лидер бригады Игорь Матюхов находился в СИЗО, следователи стали проверять и другие версии.

Два дня ясности по делу не было, пока рано утром 24 февраля 2001 года среди гаражей между домами №3 и №5 по Хабаровской улице не нашли висящее тело молодого человека с сильными ожогами тела и пузырьком с облепиховым маслом в кармане.

Молодого человека быстро опознали — им оказался Владимир Баженко, что сразу указало на причастность к поджогу ОПС «Общак». Милиции Баженко был известен и как поджигатель, и как участник этого ОПС Частный детектив и писатель Вадим Курасов В 1990-е годы — оперативник дальневосточного РУБОП, разрабатывавший лидеров ОПС «Общак»

Из материалов уголовного дела: «10 февраля 2000 года Баженко совместно с гражданином Я. и двумя неустановленными лицами совершил разбойное нападение на коммерческий киоск частного предпринимателя, в ходе которого залил через окно киоска внутрь горючую жидкость и поджег ее, что привело к уничтожению имущества. 19 февраля 2001 года Баженко с применением емкости, наполненной бензином, умышленно поджог автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежащий гражданину К. По данному факту прокуратурой Комсомольска-на-Амуре было возбуждено уголовное дело. По оперативным данным, оба преступления совершены в отношении лиц, которые отказались платить деньги в кассу ОПС «Общак», в связи с чем неоднократно получали угрозы».

По горящим следам

Как установит следствие, после поджога «Чародейки» сильно обгоревший Владимир Баженко сумел самостоятельно добраться до квартиры на Вокзальной улице, где его встретили подельники. Он нуждался в срочной помощи — и Мигаль, опасаясь соседей, выпросил у знакомого ключи от его квартиры на Пионерской улице Комсомольска-на-Амуре.

Бледный спрятал Баженко там и попытался сам оказать Владимиру первую помощь, обработав его ожоги тем, что нашел — облепиховым маслом. Но это не помогло.

Понимая, что госпитализация сразу укажет на поджигателя, Мигаль спросил совета у криминального авторитета Макаренко

Тот, на практике убедившись, что Бледный хорошо ничего не сделает, прислал двух своих толковых знакомых — Александра Улитина и Ивана Иванова (фамилия изменена). Под предлогом того, что обгоревшего надо отвезти к надежному врачу, они вдвоем посадили Баженко в автомобиль, где напоили его водкой до беспамятства, а затем удушили веревкой.

Тело отвезли в гаражи на Хабаровскую улицу и подвесили, чтобы отвести от себя следы. Правда, все сделали очень топорно — при первом же осмотре на шее Баженко нашли две странгуляционные борозды, прижизненную и образовавшуюся уже после летального исхода.

При этом глубокие ожоги в городе, где только что разыгралась страшная трагедия, сделали версию о причастности Баженко к событиям в «Чародейке» единственной. Уже через несколько часов оперативники нашли свидетелей, видевших машину Иванова, а по телефонным переговорам и оперативным данным установили, с кем чаще всего общался Баженко.

К вечеру были задержаны Ревтов и Гавриленко, у которых нашли пахнувшую бензином одежду, а в машине Гавриленко обнаружили следы копоти. На следующий день задержали Просветова и Мигаля, а 27 февраля — Макаренко.

В ходе обысков следователи нашли полиэтиленовые кружочки, вырезанные из крышек под фитили

Другими важными уликами стало полотенце «красного цвета с зеленым ботаническим рисунком» и одежда со следами бензина и копоти. А судмедэкспертиза показала, что трое из четверых подозреваемых в течение короткого времени до задержания находились возле источника открытого горения. Доказательства, пусть косвенные, были весьма убедительны.

Между тем Джем, своими глазами наблюдавший пожар в «Чародейке» из кафе напротив, стал распространять слухи о «подготовленной ментами провокации» с целью обвинить его в трагедии — правда, добился ровно обратного результата. Милиция не столько сторожила задержанных поджигателей, сколько защищала их от попыток самосуда.

«Мы держали дверь, чтобы было страшнее»

Несмотря на серьезные улики, все задержанные упорно отрицали свою причастность к преступлению. При этом уже через неделю криминалисты прокуратуры и УВД полностью восстановили картину подготовки поджога и собрали огромное количество вещественных доказательств.

К слову, родственники задержанных пытались обеспечить им алиби, утверждая, что в момент пожара все бандиты были в других местах. Но ни одно алиби проверки не выдержало.

Как это ни странно, первым из арестантов заговорил криминальный авторитет Макаренко. В августе 2001 года он дал полные подробные показания и о поджоге, и о роли в произошедшем комсомольских воров в законе. Причем показания Макар предоставил сначала письменные, а потом и под видеозапись. После этого все арестованные стали наперебой рассказывать о преступлении. Единственное — они категорически отрицали умысел на расправу: мол, пытались лишь проучить.

Мы хотели только попугать, почему и кричали «Получите, ****!». А дверь держали и не выпускали посетителей, чтобы было страшнее Из показаний арестованных поджигателей

Впрочем, Джема это не спасло: его задержали в сентябре 2001 года на основании показаний Макаренко и оперативных данных. Ему готовились предъявить обвинение в организации теракта, но 23 октября 2001 года вора в законе не стало в СИЗО.

По заключению экспертов, причиной летального исхода стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, по всей видимости вызванная абстинентным синдромом.

11 декабря 2003 года Хабаровский областной суд огласил приговор: организатор теракта, 41-летний Андрей Макаренко, а также исполнители, 30-летний Станислав Мигаль, 27-летний Евгений Просветов и 24-летний Павел Ревтов получили пожизненные сроки. 40-летнего водителя Анатолия Гавриленко приговорили к 20 годам лишения свободы.

Гавриленко не стало в СИЗО на следующий день после оглашения приговора, а остальные до сих пор отбывают свои «вечные» сроки. При этом 26 марта 2007 года Макаренко дополнительно получил 15 лет лишения свободы за организацию расправы над Баженко. 30 июля 2008 года к такому же сроку за то же преступление был приговорен и Александр Улитин.

А вот Иван Иванов наказания избежал: он долго скрывался от следствия, был задержан только в 2013 году, свою вину не признал и потребовал суд присяжных. Те признали его невиновным — и 15 января 2014 года он был полностью оправдан.

Между тем любопытно, что еще во время следствия криминальный авторитет Макаренко трижды обращался в Генпрокуратуру РФ с заявлениями о том, что трагедия в «Чародейке» — якобы инсценировка, устроенная начальником УВД Василием Пушкаревым: тела привезли из морга, людей Макара подставили, а деньги на это Пушкарев получил от коммерсанта Зайцева.

По всем заявлениям провели проверки, которые не обнаружили никаких признаков преступлений в действиях подполковника Пушкарева и предпринимателей Зайцева и братьев Асаевых. Выяснилось, что они подружились еще в школе, где вместе вступили в секцию самбо и вместе занимались спортом все эти годы.

Никаких деловых отношений между ними собственная безопасность не выявила

Зато утверждение, что тела привезли из морга ради инсценировки, сильно оскорбило родственников погибших и лишь подхлестнуло волну ненависти к ОПС «Общак». В Комсомольске-на-Амуре во время процесса проходили массовые демонстрации с требованием расстрелять всех обвиняемых, а участники «Общака» периодически подвергались нападениям.

За короткий срок легендарная и авторитетная группировка оказалась разгромленной благодаря совместным усилиям правоохранителей и жителей Хабаровского края.

Редакция «Ленты.ру» выражает благодарность председателю Хабаровского краевого суда Елене Демидовой за помощь в подготовке материала.