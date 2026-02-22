Почему офицера КГБ считали убийцей Кеннеди

18 лет назад в одном из южных штатов США скончался человек по имени Джордж Мартин Роснек. Под этой личиной скрывался Юрий Носенко — человек, которого на родине заочно приговорили к расстрелу, а в Америке долго считали то ли двойным агентом, то ли самым ценным перебежчиком эпохи холодной войны.

По данным The Washington Post, Носенко сдал Западу до 400 советских агентов и тонны секретной информации. Но почему сын министра, перспективный чекист и выпускник МГИМО вдруг решил всё сжечь?

Сын министра, который слишком много пил

Юрий Носенко не был обделен судьбой. Его отец в 40–50-х годах рулил судостроительной промышленностью СССР, а сам Юрий быстро делал карьеру во Втором главке КГБ (контрразведка). Он дослужился до заместителя начальника отдела, который разрабатывал иностранных туристов. Но блестящая карьера рухнула из-за банального быта.

Версии причин побега расходятся. Глава КГБ Владимир Семичастный в мемуарах рисовал шпионский детектив: мол, Носенко должен был обрабатывать некую француженку, но та, будучи агентом, опоила его, и он в беспамятстве запросил убежища.

Однако историк ЦРУ Тим Вейнер настроен прозаичнее. По его данным, всё случилось в Швейцарии: Носенко напился, проститутка украла у него казенные франки, и советский офицер, опасаясь трибунала, пошел ва-банк. Он сам вышел на агента ЦРУ на официальном приеме и предложил сделку: 900 долларов в обмен на секреты. В феврале 1964 года в Женеве он попросил политического убежища.

Дело Освальда: правда, за которую пытали Ли Харви Освальд, убийца президента США Джона Кеннеди, ещё до убийства, с осени 1959-го по май 1962-го (более двух лет), прожил в СССР. Он даже просил о предоставлении советского гражданства и успел в Советском Союзе жениться. Его всерьез не воспринимали, но КГБ за ним пристально наблюдал. Юрий Носенко неоднократно работал с Освальдом, но вербовать, как впоследствии признавался сам перебежчик, не стал – как агент по складу своего характера и, главное, по причине психической неуравновешенности, Освальд не внушал доверия.

Тем не менее именно работа с Ли Харви Освальдом обернулась для советского перебежчика большой проблемой – когда Носенко сообщил ЦРУ, что Освальд агентом СССР не был, ему не поверили. Как писало издание Washington Post в своем материале 2008 года на смерть Юрия Носенко, перебежчика поместили в тюрьму, допрашивали о «подготовке» Освальда (в 2017 году среди материалов об убийстве Кеннеди, рассекреченных Национальным архивом США, были и 17 файлов аудиозаписей допросов Носенко). Носенко арестовали по «протекции» начальника контрразведки ЦРУ Джеймса Энглтона и Дэвида Мерфи из «советского» отдела агентства, не веривших в то, что советского агента не заслали из СССР, писал Washington Post.

Носенко сообщил сведения о своем прошлом, и некоторые из них противоречили информации, предоставленной другим сотрудником КГБ, Анатолием Голицыным, дезертировавшим из СССР годом ранее. В результате в ЦРУ сочли Носенко агентом, посланным Москвой, чтобы запутать Вашингтон по поводу Освальда. Перебежчика заключили в одиночку, как утверждал в своей книге агент ЦРУ Теннент Бэгли, допрашивали с пристрастием, пытали.

... Заключение Юрия Носенко продолжалось 3,5 года. Доктор исторических наук, американист Эдуард Иванян в своей «Энциклопедии российско-американских отношений» писал, что обвинения с Носенко были сняты лишь в 1968 году. Ему в качестве компенсации за пребывание в тюрьме выплатили 137 тысяч долларов и приняли на службу в ЦРУ консультантом. Количество засвеченных Юрием Носенко советских агентов исчислялось сотнями, предатель сообщил о местонахождении свыше 50 скрытых микрофонов в здании американского посольства в Москве и множество другой сверхсекретной информации.

В США Юрий Носенко под именем Джорджа Мартина Роснека дожил до 81 года и умер в 2008 году после продолжительной болезни. В СССР в июле 1964 года он заочно был приговорен к расстрелу за измену Родине.