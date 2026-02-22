Цена Победы: сколько красноармейцам платили за подбитый танк и сбитый самолет

Война — это не только подвиги, идеология и вера в Родину. Это еще и тяжелая работа, за которую, как ни цинично это звучит, платили деньги. Красная Армия сражалась не за страх, а за совесть, но и совесть имела свой прейскурант. Кому сколько полагалось за жизнь на передовой и можно было разбогатеть на войне — разбиралась наша редакция.

От 8,5 рубля до генеральских тысяч

Вопреки расхожему мифу о том, что солдаты воевали «за идею», финансовое довольствие в РККА было прописано четко. Другое дело, что суммы эти даже по меркам 1940 года выглядели скромно.

Средняя зарплата в СССР перед войной составляла 339 рублей. А рядовой стрелок-первогодок получал всего 8,5 рубля в месяц. Через два года службы «счастье» рядового вырастало до 10 рублей. Сержанты могли рассчитывать на 17,5 рубля, а старшина роты с выслугой лет — уже на вполне приличные по тем временам 150 рублей.

Офицерский состав жил иначе. Командир взвода получал 625 рублей, ротный — 750, комбат — 850. Командиру полка платили 1200 рублей, дивизии — 1600, корпуса — 2000. Вершина военной карьеры оценивалась в 4000 рублей для командующего фронтом. На флоте платили еще щедрее: глава флота зарабатывал 5500 рублей.

Но это была лишь база. Существовали надбавки за прыжки с парашютом, водолазные работы, службу в отдаленных гарнизонах. С началом войны систему не сломали: оклады мирного времени сохранили, а через полгода их даже подняли руководящему составу.

Главной же боевой добавкой стали так называемые «полевые деньги» — доплата за участие в боях. Тем, кто получал меньше 40 рублей, начисляли 100% оклада сверху. Солдатам с окладом 40-75 рублей доплачивали 75%, а тем, у кого было больше 75 — всего 25%. Но как только часть выводили в тыл, доплаты прекращались.

10 тысяч за линкор

Самые большие деньги крутились не в окладах, а в премиях за конкретные боевые успехи. Советское командование быстро поняло: рублем можно мотивировать не хуже, чем орденом.

Летчики стали первыми, кто почувствовал это на себе. В августе 1941 года вышел приказ, установивший таксу за сбитые самолеты: 1000 рублей за каждую вражескую машину. За 15 боевых вылетов истребителю полагалось 2000 рублей, за 40 — уже 5000. Плюс ордена и звания.

В сухопутных войсках деньги потекли позже. В 1942 году начали платить за ремонт техники, за эвакуацию подбитых танков (2000 рублей за Т-34, 5000 за КВ). А с 1 июля 1942 года ввели премии за уничтожение танков противника. Подбил машину гранатой или бутылкой с зажигательной смесью — получай 1000 рублей.

Флот вообще жил по своим законам. За потопленный эсминец или подлодку командиру и штурману выплачивали по 10 000 рублей, остальным членам экипажа — по 2500. За линкор или тяжелый крейсер суммы были еще выше, но такие трофеи выпадали редко.

Очевидно, вводя подобные выплаты, советское командование старалось не только мотивировать военных, но и решить вскрывающиеся со временем проблемы в армии. Другой вопрос, что солдаты не видели своих денег. Часть средств им приходилось отдавать в качестве взносов в Фонд обороны или приобретая облигации Госзайма. Оставшееся или клали на сберегательную книжку, или направляли родным. Но и до них деньги иногда не доходили – из-за проволочек, бюрократии, а иногда и злоупотреблений.

Увесистый минимум

В армии Соединённых Штатов, в отличие от РККА, такого разнообразия выплат не было. На момент 8 декабря 1941 года, когда США официально вступили во Вторую мировую войну, в американских вооружённых силах вообще действовала единая для всех видов войск система оплаты. Минимальная ставка, которую получал солдат низшего ранга в начале службы, равнялась 40 долларам.

Однако в июне 1942 года в Штатах был принят закон о перераспределении заработной платы, который изменил не только саму систему вознаграждений, но и минимальную ставку – теперь она равнялась 50 долларам. Это было не так много по американским меркам, где минимальный размер оплаты труда к тому моменту составлял 30 центов в час, но вполне прилично по советским меркам – порядка 265 рублей в пересчёте по соответствующему времени среднегодовому официальному курсу.

Военнослужащие выше рангом, естественно, получали больше. Жалованье старшего сержанта, не отслужившего трёх лет, составляло уже 138 долларов (около 730 рублей). Капитанам был положен оклад в 200 долларов (более тысячи рублей), генералам – уже по 666,67 доллара (около 3500 рублей) Самый же высокий оклад был установлен для генералов армии и адмиралов – им выплачивали аж 1125 долларов в месяц (почти шесть тысяч рублей).

При этом в новой системе появилась «плата за долголетие» (индексация в размере пяти процентов после каждых трёх лет службы) и другие вознаграждения. Например, за каждую награду полагалась надбавка в два доллара в месяц. Кроме того, за службу за рубежом базовая зарплата в каждом звании увеличивалась на 20 процентов, а лётчики, совершавшие регулярные вылеты, получали дополнительно 50 процентов к окладу. В то же время. если у солдата были иждивенцы, то из его зарплаты удерживалась определённая сумма, которая вместе с дополнительным вкладом правительства отправлялась зависимому лицу.

Пять вылетов за килограмм сала

По факту американские солдаты были самыми высокооплачиваемыми во Второй мировой войне. В выплатах руководящему составу разница не так заметна, однако среди рядового – более чем. Минимальный оклад рядового в Красной армии был равен всего полутора долларам, тогда как в армии США – 50. До этого уровня и близко не дотягивали даже другие союзники.

Если рядовой из американского контингента в Великобритании получал 10 шиллингов в день, то британский солдат – всего три шиллинга или около 12 долларов в месяц. Их возможности были настолько несопоставимы, что в какой-то момент это стало поводом для беспокойства властей Великобритании. В 1942 году они были вынуждены призвать своих женщин «не поощрять войска любой национальности заниматься показными расходами в общественных местах». Однако девушки всё равно продолжали отдыхать с бойцами из американского контингента – просто потому, что те больше могли себе позволить.

У советского же солдата с потреблением и вовсе были проблемы. Даже если бы все выплаты и премии приходили к нему регулярно и в полном размере, покупать на них он смог бы совсем немного. Все потому, что с началом Великой Отечественной войны рубль начал сильно обесцениваться, продукты на рынке стремительно дорожали, а в магазинах их было не достать.

Так, если в 1940 году на среднюю зарплату в СССР можно было купить 665 килограммов картошки, то к концу 1941 года – только 59, а в 1944 году килограмм картошки и вовсе стоил около 82 рублей. Пол-литровая бутылка водки – один из самых ходовых товаров среди военных – могла стоить до 800 рублей, почти как уничтоженная автомашина. Килограмм соленого сала продавался за 1500 рублей – во столько же оценивались пять боевых вылетов лётчика.

Лишь стакан махорки был более-менее доступен, и всё равно даже базового оклада советского рядового для его покупки было недостаточно – не хватало полутора рублей.