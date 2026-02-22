Зачем накануне Великого поста христиане просят у друг друга прощения

В последнее воскресенье перед Великим постом в православных храмах происходит то, чего не увидишь в другие дни года. Люди подходят друг к другу, кланяются в пояс или до земли и тихо говорят: «Прости меня, грешного». В ответ звучит: «Бог простит, и я прощаю». Эти простые слова открывают сорокадневный путь покаяния. День этот имеет три имени, но в народе крепче всего прижилось одно — Прощёное воскресенье. За ним стоит древняя традиция, глубокий богословский смысл и память о том, как легко потерять рай и как трудно вернуться.

Три имени — три грани одного дня

В богослужебных книгах — Постной Триоди и Типиконе — воскресенье называется Неделей сыропустной. Это последний день, когда ещё разрешается молочная пища: сыр, масло, яйца. С понедельника начинается строгая Четыредесятница. Второе официальное название — Воспоминание Адамова изгнания.

Третье, бытовое, — Прощёное воскресенье — появилось от вечернего чина примирения, который совершается после великой вечерни.

Все три названия переплетаются в единую мысль. Сыропустная седмица готовит тело к воздержанию. Воспоминание об Адаме напоминает о причине поста. Чин прощения очищает сердце, без чего пост становится бесполезным.

Адам, пост и изгнание

Почти все песнопения Триоди в этот день говорят об одном: человек был создан из персти земной, получил дыхание жизни, поставлен владыкой видимого мира и сожителем ангелов. Но послушался змея, вкусил запрещённого плода и был изгнан. «Адам из рая отгонится, пищи причастився, яко преслушник», — поётся в стихирах. Первая заповедь человеку была заповедью поста — не есть от древа познания добра и зла. Нарушение её привело к потере бессмертия и благодати.

Синаксарь Триоди объясняет прямо:

«Поскольку из-за того, что Адам единожды не постился, довелось и нам много пострадать, предлагается ныне, при вступлении в Святую Четыредесятницу, воспоминание сего события, дабы мы, памятуя, какое великое зло внесено в мир непощением, поспешили радостно возложить на себя пост и блюсти его».

Пост — не наказание, а лекарство и путь назад в утраченный рай.

Евангельская заповедь, без которой пост невозможен

На литургии читается Евангелие от Матфея (6:14–21). Господь говорит ясно: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Дальше — слова о посте без лицемерия и о собирании сокровищ на небе.

Святые отцы повторяли эту мысль постоянно. Преподобный Ефрем Сирин: «Если ты, человек, не прощаешь всякого согрешившего против тебя, то не утруждай себя постом и молитвой… Бог не примет тебя». Святитель Иоанн Златоуст учил: постящийся должен умилостивить обиженного им. Святитель Феофан Затворник называл Прощёное воскресенье «великим небесным днём Божиим»:

«Какой простой и подручный способ спасения! Прощаются тебе согрешения под условием прощения прегрешений против тебя ближнего твоего. Сам, значит, ты в своих руках».

Корни чина — в египетских пустынях

Обычай испрашивать прощение перед Великим постом родился в IV–VI веках среди монахов Египта и Палестины. Иноки на время Четыредесятницы уходили поодиночке в пустыню, чтобы в полном уединении усилить молитву и покаяние. Пустыня была сурова: дикие звери, болезни, разбойники. Многие не возвращались живыми к Пасхе.

Перед расставанием братия собирались на общее богослужение. Каждый просил прощения у всех — за вольные и невольные обиды. Это было одновременно и примирением, и прощанием, как перед смертью. Так описано в Житии преподобной Марии Египетской, составленном святителем Софронием Иерусалимским в VII веке. Монахи знали: если умрёшь непримирённым, то и перед Богом предстанешь с тяжестью на душе.

Традиция перешла из монастырей в приходскую жизнь. К IX–X векам в Константинополе чин уже совершался так, как мы знаем сегодня. В Русской Церкви он известен с древних времён. Летописи и жития рассказывают, как князья и цари просили прощения у бояр и простого народа, игумены — у братии.

Как совершается чин прощения

Вечером Прощёного воскресенья служится великая вечерня, с которой литургически начинается Великий пост. После обычных стихир — вход с кадилом, великий прокимен «Не отврати лица Твоего от отрока Твоего…». Священники меняют светлые ризы на тёмные. Поётся молитва святого Ефрема Сирина с тремя великими поклонами.

Затем — сам чин. На солею выносят Крест, иконы Спасителя и Божией Матери. Настоятель кланяется народу и говорит:

«Благословите мя, отцы святии и братия, и простите ми, грешному, елика согреших в сей день и во вся дни живота моего словом, делом, помышлением и всеми моими чувствы». Земной поклон. Народ отвечает поклоном: «Бог простит тя, отче святый. Прости и нас, грешных».

После этого все по очереди подходят: прикладываются к иконам и Кресту, кланяются настоятелю, целуются с ним и друг с другом в плечи, испрашивая и давая прощение. В Типиконе указано совершать это в молчании, хотя в некоторых храмах тихо поют «Покаяния отверзи ми двери…» или пасхальные стихиры.

Прощение как дверь в покаяние

Протопресвитер Александр Шмеман писал, что чин прощения возвращает нас к истинному смыслу христианства — религии примирения. Мы не можем войти в пост в одиночку. Мы входим вместе, очистив отношения с ближними. Обида закрывает сердце для Бога. Прощение открывает его.

Сегодня, когда жизнь полна неожиданностей, древний смысл особенно остро ощущается. Человек смертен внезапно. Прощёное воскресенье напоминает: не откладывай примирение. Лучше попросить прощения сегодня, чем унести тяжесть в вечность.

В семьях обычай тоже живёт. Родители просят у детей, дети — у родителей, супруги — друг у друга. Старые обиды, которые годами лежали камнем, в этот день часто тают. И тогда пост действительно начинается с лёгким сердцем.