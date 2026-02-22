Из реалити-шоу в жизнь: зачем в Китае создали тюрьмы для людей с лишним весом

В Китае вырос интерес к «тюрьмам для людей с лишним весом». Чтобы попасть в лагерь для похудения, который больше похож на колонию строгого режима, нужно заплатить не менее тысячи долларов. Постояльцев в «тюрьме» ждут строгий распорядок дня, тренировки и трехразовое питание, а также обязательное взвешивание утром и вечером. Что известно о «тюрьмах для людей с лишним весом» и может ли такой строгий подход помочь в похудении — в материале «Вечерней Москвы».

Из реалити-шоу в реальную жизнь

Начиная с 2000-х годов в Китае остро встала проблема избыточного веса у взрослых людей. В наши дни в КНР от лишнего веса или ожирения страдает более половины населения. Прогнозы на будущее мрачны: ожидается, что к 2030 году доля населения Китая с избыточным весом вырастет почти до двух третей — порядка 900 миллионов человек. Это и стало предпосылкой к созданию «тюрем для людей с лишним весом», их в стране становится все больше.

Лагерь для похудения, как правило, огорожен высокими бетонными стенами. У стальных ворот стоят охранники, а за участниками программы на территории следят камеры видеонаблюдения. Все это сделано для того, чтобы у постояльцев не было соблазна закончить программу похудения раньше срока или сбежать в ближайший магазин за вредными продуктами.

Примерный распорядок дня в «тюрьме» выглядит так:

подъем в 07:30 и взвешивание;

тренировки, занимающие в некоторых лагерях от 4 до 12 часов в день (сайклинг, высокоинтенсивные интервальные тренировки — HIIT, бокс, кардиотренировки на выносливость;

итоговое взвешивание в 19:30;

свободное время;

отбой.

Обитатели лагеря едят три раза в день. Питание им подают порционно. Примерный режим питания:

завтрак — вареные яйца, хлеб и овощи;

обед — утка, корнеплоды, овощи и фрукты;

ужин — преимущественно овощные блюда.

Вся программа с интенсивными тренировками и строгим распорядком дня длится от двух недель до месяца, иногда дольше. Выйти из лагеря раньше установленного срока не получится. В программу входят: проживание (часто лагерь создают на базе бывших общежитий или социальных учреждений, поэтому в комнате проживают несколько человек), а также питание и тренировки под контролем специалистов, которые следят за техникой выполнения упражнений. Месяц пребывания в лагере может обойтись минимум в тысячу долларов (около 92 тысяч рублей).

«Тюрьмы для людей с лишним весом» — не новое явление для Китая. Они стали популярными в стране приблизительно в 2013 году — после того как вышла китайская версия реалити-шоу «Величайший неудачник». Участники программы с избыточным весом соревновались друг с другом в том, кто из них сможет сбросить больше всего веса. По информации из открытых источников, к 2020 году в Китае действовало уже не менее 300 лагерей для похудения, а в 2026 году их насчитывается уже более 1000.

Интерес к «тюрьмам для людей с лишним весом» в мире возрос в конце 2025 года — после того как в Сети «завирусились» ролики австралийского блогера. Она рассказала о том, как устроена программа в лагере, чем питаются и занимаются его участники. За четыре недели в «тюрьме» девушка избавилась от шести килограммов. Несмотря на строгие правила, по ее словам, лагерь стал для нее полезным опытом.

Я понимаю, как трудно сделать первый шаг к похудению, но если вы все же решитесь записаться в «тюрьму для толстяков», то помните: это всего лишь первый шаг на пути к здоровью. Неважно, сколько вы сбросите после выхода. Важны привычки, распорядок дня и знания, которые вы приобретете, чтобы двигаться дальше, — сказала девушка в одном из видео.

Хотя идея лагеря для похудения, в котором дополнительную мотивацию дают результаты других участников, кажется не такой уж и плохой, в этой истории есть и свои минусы. Широко известным в 2023 году стал случай, когда китайская блогер скончалась в одной из таких «тюрем для людей с лишним весом». Девушка, изначально весившая 156 килограммов, планировала сбросить 100 килограммов. Она успела побывать уже в нескольких подобных лагерях и смогла похудеть почти на 28 килограммов.

В последнюю «тюрьму» она приехала всего за два дня до своей гибели. Известно, что ей стало плохо во время выполнения упражнений. Причины смерти не разглашались. После гибели блогера поднялось серьезное обсуждение: насколько безопасны такие лагеря для похудения и чем может грозить резкая потеря веса.

Деньги — организаторам, участникам — возврат веса

По словам врача-эндокринолога, диетолога Антона Полякова, китайские «тюрьмы для людей с лишним весом» — идея не новая. Более того, похожие проекты были и в других странах мира, в том числе в России.

С точки зрения краткосрочного эффекта пребывание в таком лагере, конечно, даст результат. Люди с избыточным весом смогут ощутимо сбросить лишние килограммы, — рассказал собеседник «ВМ».

Он отметил, что у большого процента пациентов с избыточным весом и ожирением есть так называемый садомазохистский компонент, чаще всего с перекосом в сторону мазохизма: они полагают, что чем им больнее — тем эффективнее процесс.

Лагерь для похудения отвечает потребностям таких клиентов. Но нужно понимать, что эта программа никоим образом не приводит к долгосрочным результатам. После завершения пребывания в лагере, как правило, люди срываются. Наше тело не любит насилия. Но когда последнее к нему применяется длительное время, то оно начинает сопротивляться, — объяснил диетолог.

Поэтому у человека, как только он выйдет из так называемой тюрьмы, как правило, начинается набор веса. Причем и возвращаются сброшенные килограммы, и набираются новые сверх того, что было до лагеря для похудения.

Чтобы снижение веса сохранялось, нужно воспринимать похудение как образ жизни. Мало кто из трезвомыслящих людей будет воспринимать образ жизни с тюремным заточением, насилием над собой, ограничением своих свобод и так далее. В качестве игры это интересно, но как метод снижения веса — абсолютно неадекватная история, — считатет Поляков.

Организаторы таких «тюрем для людей с лишним весом» попросту зарабатывают на человеческой болезни, ведь в большинстве случаев, если рассматривать проблему ожирения, это в первую очередь психологическая проблема, уверен специалист.

И только затем среди причин идут эндокринные и прочие расстройства. Организаторы зарабатывают хорошие деньги на слабости людей, на их психологическом недуге. Но как метод похудения это нельзя рекомендовать категорически, — заключил собеседник «ВМ».

