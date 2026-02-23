Приметы и поверья на 23 февраля: что нельзя делать в день Прохора Весновея

По народному календарю 23 февраля — день Прохора Весновея. Считается, что с этого дня зима начинает сдавать свои позиции и происходит поворот на весну. «На Прохора зима злится, но весну чует, говорили в народе. Православные христиане почитают монаха Печерского монастыря Прохора. Он жил в XI-XII веках. Когда на Руси начался голод, Прохор пек хлеб и раздавал нуждающимся.

© Мир24

Наши предки верили, что в этот день у мужчин все валится из рук, а потому советовали им отказаться от тяжелой работы. Однако и лениться было не принято, иначе наступит безденежье.

На Прохора Весновея хозяйки пекли пироги круглой формы, в начинку клали капусту. Такая выпечка символизировала Солнце. Пирогами угощали членов семьи и относили в храм. Чем больше будут благодарить за угощение, тем счастливее будет год.

В этот день также уделяли внимание здоровью. Если заняться лечением давнего недуга, от него можно избавиться навсегда. А чтобы со здоровьем не было проблем, не ели раков, рыбу и морепродукты.

23 февраля не рекомендуется делать дорогостоящие покупки. Нельзя брать у соседей в долг соль, хлеб и другие продукты, чтобы не провести весь год в нужде.

На Прохора Весновея запрещается играть свадьбу, иначе брак быстро распадется. Девушкам не стоит пользоваться чужими зеркалами, чтобы в жизни не наступила черная полоса. Также незамужним девушкам лучше не выходить на улицу после заката, иначе одиночество затянется надолго.

По народным приметам, если на Прохора Весновея мороз, в марте будет тепло. Вороны утром чистят перья — скоро пойдет сильный снег. Алый закат — к резкому похолоданию. Иней на деревьях предвещает холодное и дождливое лето. Лошадь ложится на землю — близится потепление. Если с крыши свисает снег, будет богатый урожай хлеба.