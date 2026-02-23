Кто привез из Чикаго советский майонез и почему Сталин сказал «годится»

История советского майонеза началась в августе 1936 года в Чикаго. Нарком пищевой промышленности Анастас Микоян, тот самый, что придумал кормить страну пломбиром и докторской колбасой, стоял у прилавка с американскими банками и понял: вот оно. То, что нужно социализму. Калорийно, дешево, вкусно. Через несколько месяцев первую партию нового соуса отправили в Кремль, на дегустацию Сталину. Вождь попробовал, поморщился, но вынес вердикт: «Годится». И понеслось.

Уже в ноябре 1937-го на Шелепихинской набережной в Москве выпустили первую партию «Провансаля». Жирность под 700 килокалорий на сто граммов, густота, белизна, легкая кислинка от спиртового уксуса. Для страны, где рабочие вкалывали на заводах и стройках, это было идеальное дополнение к еде. Быстро, сытно, и даже самую простую картошку превращает в праздник, отмечает канал «Популярная наука».

К 70-м майонез стал культовым. Без него не мыслили «Оливье», селедку под шубой, да и вообще любой салат. Баночка 250 граммов стоила сначала 33 копейки, потом около 60. Дешевле был только хлеб. А сами банки использовали потом годами: хранили в них гвозди, крупу, рассаду, винтики. Универсальная тара.

Но вот парадокс: при всем народном любимчике, на экспорт советский майонез не шел. И дело не в идеологии. Причина банальна до смешного. В составе «Провансаля» не было консервантов. Только натуральные продукты: подсолнечное масло, яичные желтки, сухое молоко, горчица и спиртовой уксус. Срок хранения — максимум месяц, а летом и вовсе десять дней. Банки закрывались обычной одноразовой крышкой. Для экспортной логистики это был полный провал. Пока довезешь до границы, товар уже прокиснет.

Сегодня вкус у майонеза уже не тот. И это не ностальгия, а химия. Производителям нужно, чтобы продукт лежал на полке полгода, а лучше семь месяцев. Поэтому жирность снизили, масла стало меньше, вместо него добавили загустители вроде крахмала и ксантановой камеди. Яйца заменили на соевый лецитин, уксус — на лимонную кислоту. Плюс два консерванта: сорбат калия и бензоат натрия. Вкус получился «деревянный», безликий, зато хранится долго и себестоимость копеечная.