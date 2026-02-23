Как один из организаторов Красной армии оказался забытым в России

Известно, что 23 февраля – это не просто День защитника Отечества, но и день рождения Красной армии. Именно в этот день в 1918 году её первые отряды дали отпор немецким интервентам под Нарвой и Псковом. Однако тогда же были одержаны победы и на другом фронте… 23 февраля 1918 года красные части разбили ещё и румынских захватчиков, пытавшихся под шумок начавшейся в России революционной смуты отхватить от нашей страны Бессарабию и Одесскую губернию. Почему же у нас позабыли про эту победу? Да потому, что красными войсками тогда командовала очень неоднозначная личность нашей истории – Михаил Артемьевич Муравьёв… Родом из народа Муравьёв был нашим земляком – родился в сентябре 1880 года в крестьянской семье, в деревне Бурдуково Богоявленской волости Варнавинского уезда Костромской губернии (ныне это Ветлужский район Нижегородской области). Окончил земское училище, после учился в Костромской учительской семинарии. Однако учителем не стал – потому что в 1898 году поступил вольноопределяющимся в царскую армию. Через два года, окончив Казанское юнкерское пехотное училище, в звании подпоручика он попадает на службу в 1‑й пехотный Невский полк, расквартированный в Смоленской губернии. И уже оттуда добровольно идёт на русско-японскую войну. Там Муравьёв командовал ротой, отличился в Мукденском сражении, за что был награждён орденом святого Владимира 4‑й степени с мечами и бантом. Тогда же подпоручик получил тяжёлое ранение и долго лечился, в том числе и за границей.В Первую мировую войну капитан Муравьёв воевал в составе 12-го гренадёрского Астраханского полка, и снова тяжёлое ранение. Его хотели комиссовать из армии, но Муравьёв настоял на дальнейшей службе. После излечения «за отличия в делах против неприятеля» получил орден святого Станислава 2‑й степени. Тогда же его назначили ротным командиром в Одесской школе прапорщиков. Февральскую революцию Муравьёв встретил с большим воодушевлением, решив, по всей видимости, что революция открывает ему большие и неведомые до того возможности. Он вступил в партию эсеров и принял активное участие в формировании так называемых ударных добровольческих частей («батальонов смерти»), которые должны были воодушевлять уставших от войны солдат на воинские подвиги. Поэтому Муравьёву весьма благоволил премьер-министр Александр Керенский – назначил революционного капитана начальником охраны Временного правительства и произвёл в подполковники… Впрочем, Временное правительство показалось Муравьёву не слишком революционным. И сразу после 25 октября 1917 года он предложил свои услуги новой власти – большевикам… Ненавидел украинских националистов Вот что писал о нём большевик Владимир Антонов-Овсеенко: «Муравьёв на посту главнокомандующего Петроградским округом развил бешеную энергию. Перед всеми нами он имел то преимущество, что сумел заставить работать офицеров. Он потребовал, чтобы все они вернулись к своим местам, он собирал их к себе в штаб и говорил с ними особым, понятным для них тоном, и они преисполнялись доверием». Именно благодаря этой деятельности большевики смогли отразить под Петроградом атаку ­войск казачьего атамана Краснова, который по приказу Керенского пытался вернуть власть Временному правительству – отряды красногвардейцев под командованием подполковника Муравьёва сорвали эти планы. А в декабре 1917 года Антонов-Овсеенко был назначен ­командующим Южным фронтом – Муравьёв стал его начальником штаба. Но фактически красными ­войсками командовал именно он.«Он быстро доказал наличие не только организаторского, но и военного таланта, – указывает историк Иван Коновалов. – Имея под рукой только слабо подготовленные отряды Красной гвардии и полуразложившиеся части старой армии, он в январе 1918 года сумел нанести военное поражение украинской Центральной Раде и взял Киев. Кстати, при всей своей революционности Муравьёв был ярым сторонником лозунга «Россия единая, великая и неделимая». Украинских националистов он ненавидел и считал предателями». 23 февраля 1918 года под Рыбницей войска Муравьёва наголову разгромили теперь уже румынских интервентов, которые, захватив Бессарабию, попытались вторгнуться в Одесскую губернию. Скорее всего, Муравьёв погнал бы румын и дальше, но в это время начали своё наступление немцы и австрийцы, и большевикам пришлось покинуть территорию будущей Украины. В апреле 1918 года Муравьёва отозвали в Москву, где арестовали – ему вменили и «превышение власти» во время украинского похода, и непризнание Брестского мира, и связи с анархистами. Неизвестно, чем бы всё закончилось, но в мае 1918 года вспыхнул мятеж чехословацкого корпуса, к которому быстро стали присоединяться отряды белой гвардии. Таким образом, возник Восточный фронт Советской республики… Бей красных, пока не побелеют После ряда поражений, которые понесли от чехословаков красные войска, было принято решение назначить главкомом фронта Михаила Муравьёва – никаких иных опытных командиров на тот момент у большевиков просто не оказалось! И 13 июня 1918 года он стал командующим Восточным фронтом. «Муравьёв сразу начал воплощать свои идеи по строительству Рабоче-Крестьянской красной армии (РККА), сколачивая из разрозненных частей четыре армии с привлечением к этому бывших офицеров генштаба, – отмечает Иван Коновалов. – Были утверждены разграничительные линии и состав фронта, разработаны оперативные направления и сформированы фронтовые управления (интендантское, инженерное, артиллерийское, медико-санитарное и ветеринарно-санитарное)… Всё это свидетельствовало о создании Муравьёвым полноценной регулярной армии и отказе от отрядов «вооружённого народа» Красной гвардии»… А дальше… В середине июля Муравьёв, неожиданно бросив штаб фронта в Казани, отбыл на пароходе из города в неизвестном направлении. 11 июля 1918 года с отрядом верных людей он прибыл в Симбирск, занял стратегические пункты города и арестовал руководящих советских работников. Здесь Муравьёв выступил с инициативой создания так называемой Поволжской Советской республики во главе с левыми эсерами и заодно объявил о денонсации Брестского мирного договора, призвав Красную армию объединиться с чехословаками «для совместной борьбы с германским империализмом». Но местные большевики оказались народом решительным – они застрелили Муравьёва. Увы, это выступление имело для красных тяжёлые последствия. Оно едва не развалило Восточный фронт – деморализованные противоречивыми указами своего командования, части Красной армии не выдержали удара воспользовавшихся мятежом белых и оставили сначала Симбирск, а потом и Казань. Только сверхэнергичные меры, предпринятые Реввоенсоветом республики, не позволили случиться катастрофе. Вот почему имя Муравьёва оказалось фактически вычеркнутым из нашей истории…Что же толкнуло Муравьёва на авантюру? Большинство историков сходятся во мнении, что сказалась близость подполковника к партии левых эсеров, которые были союзниками большевиков по Октябрьскому восстанию 1917 года. Поначалу они полностью поддержали революцию и даже приняли активное участие в создании молодой Советской республики. Но уже весной 1918 года стали выражать недовольство большевиками – за ужесточение продовольственной политики в отношении крестьянства (эсеры считали себя главными защитниками сельских тружеников) и за Брестский мир, который вывел Россию из войны с Германией (эсеры считали, что с немцами надо вести «революционную войну»). В начале июля левые эсеры даже подняли в Москве антибольшевистский мятеж, подавленный красными латышскими стрелками. Муравьёв, по всей видимости, решил присоединиться к мятежникам, но опоздал. Потому и проиграл… …Думаю, что подполковник по своей натуре был настоящим авантюристом, которых в годы революции и Гражданской войны в великом множестве появилось, что у красных, что у белых. Кто-то из них жаждал славы Наполеона, кто-то хотел политической власти, ну а кто-то просто хотел пожить на широкую ногу, воспользовавшись смутой. Но в итоге всех ждал печальный конец. Что касается Муравьёва, то, конечно же, очень жаль, что его ждал такой финал. Всё же он действительно был выдающимся вое­начальником и вполне мог стать известным полководцем…