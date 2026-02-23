Как Ватикан толкал Россию на войну с Турцией

В конце XV века на карте мира появилось новое государство — единая Россия. Москва только начинала осваиваться с ролью крупной державы и состояла в союзе с турецким вассалом — Крымским ханством. Никаких объективных причин для вражды с Османской империей у России тогда не было. Но кому-то на Западе эта дружба очень мешала.

Рим и Венеция задолго до того, как интересы двух держав действительно столкнулись, начали сложную дипломатическую игру, цель которой была стравить Россию с Турцией .

Наследство для Софьи

Ватикан никогда не оставлял надежды обратить православных «схизматиков» в католичество. Падение Константинополя в 1453 году открывало для этого новые возможности. Хотя турки не препятствовали христианам исповедовать свою веру (половина населения Османской империи оставалась православной), сам факт зависимости патриарха от мусульманского султана был унизителен. Рим умело играл на этом.

Планы были грандиозными: создать под эгидой папы европейскую коалицию, восстановить Византийскую империю, но уже католической. Активнее всего эти идеи поддерживала Венеция, где нашла убежище византийская знать и которая сама когда-то владела Константинополем. Но для реализации проекта нужна была сила. И взгляд обратился к загадочной Московии .

В 1472 году Ватикан провернул блестящую операцию: византийскую принцессу Зою, воспитанную при папском дворе, выдали замуж за московского великого князя Ивана III. Это был тонкий расчет: католичка на троне «схизматиков» должна была привести Русь к унии. Но на последнем этапе что-то пошло не так. Зоя превратилась в православную царицу Софью, папский легат был с позором изгнан, а в Москве зародилась идея «Третьего Рима». Правда, пока что чисто духовная, без всяких завоевательных планов .

Искушение для Грозного

В XVI веке Ватикан не оставил попыток. Контакты между Римом и Москвой учащаются. Иван Грозный, втянутый в тяжелую Ливонскую войну, охотно принимает папских послов. В 1576 году Рим подбрасывает идею об учреждении на Москве независимого от Константинополя патриаршества — через 12 лет она будет реализована .

Ватикан соблазняет царя далекими горизонтами. В инструкциях папскому послу аббату Комуловичу, направленному в Россию в 1594 году, прямо предписывалось побуждать московского государя к войне с Турцией. В качестве приза сулили черноморские порты и даже сам Константинополь . В архивах Ватикана хранятся документы, подтверждающие эту активность: в 1571 году папа Пий V создал «Священную лигу» против турок, а позже римские понтифики не раз обращались к восточным правителям с призывами присоединиться к антиосманской коалиции .

Одновременно Рим прощупывал и другие варианты. Папа Климент VIII, хорошо знавший польские дела, в 1593 году отправил к запорожским казакам посла с двенадцатью тысячами флоринов. Понтифик рассчитывал, что казаки ударят по Крыму, отвлекая татарские орды от союзников-австрийцев. Казаки действительно воевали, но больше в своих интересах .

Священная война как химера

Интересы России и Турции напрямую не сталкивались до конца XVIII века. Но обе державы уже примеряли на себя роль духовных лидеров. Греческие иерархи, приезжавшие на Русь за милостыней, жаловались на османское иго и льстили московским царям, называя их «освободителями христианства». Идея Третьего Рима незаметно трансформировалась из духовной концепции в доктрину внешних завоеваний .

Особенно рьяным сторонником войны с Турцией стал Лжедмитрий I, но его короткое царствование не дало планам осуществиться. После Смуты Россия надолго отказалась от подобных идей. Михаил Романов в 1642 году даже отказался принять от казаков завоеванный Азов, лишь бы сохранить мир с турками .

Но при Алексее Михайловиче идея объединения всех православных вновь овладела умами. Под влиянием патриарха Никона началась церковная реформа, унифицировавшая русские обряды с греческими. В 1672 году, заключив перемирие с Польшей, Россия начала войну с Турцией. Успеха она не принесла . Царь Алексей в письме папе Клименту X даже просил понтифика использовать свое влияние на европейских королей для создания союза против «турецкой угрозы» .

В 1684 году папа Иннокентий XI создал очередную «Священную лигу», куда вошли Австрия, Польша и Венеция. Россия присоединилась к ней в 1686 году, пообещав организовать поход на Крым . Крымские походы князя Голицына, как известно, закончились неудачей.

Цена римских игр

К активной экспансии на юг Россия смогла приступить только в конце XVIII века, при Екатерине II. Но за столетие до этого, увлекшись химерой «освобождения Константинополя», внушенной из Рима, московские цари надолго отложили задачу воссоединения всех русских земель. Польский король, кстати, получил от Ватикана обещание: если с православием на Руси будет покончено, границы Польши продвинутся далеко на восток .

История эта полна иронии. В 1581–1582 годах папский легат Антонио Поссевино пытался склонить Ивана Грозного к унии. Иван Васильевич, который, по некоторым данным, сам поначалу искал папского посредничества, провел с иезуитом богословский диспут. Иезуит уехал ни с чем, а потом написал полные фантазий мемуары о «Московии» и «кровавом царе» .

Ватиканские архивы хранят множество документов о той эпохе: и торжественные послания XVI века, и тайные инструкции, и отчеты дипломатов. Они свидетельствуют об одном: задолго до того, как Россия и Турция стали врагами по-настоящему, их столкновение старательно готовили западные стратеги, преследовавшие собственные цели. И им это в конце концов удалось.