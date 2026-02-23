Как корабль-разведчик «Крым» проявил себя на войне Судного дня

Мы пили чай с капитаном I ранга Иваном Ефимовичем Бочариным у него дома, рассматривали фотографии, он рассказывал о своей военно-морской службе. Это была наша первая встреча, и я, откровенно говоря, мало, что знал о нем. Ведь в период службы он был человеком «секретным», поскольку командовал кораблем радиоэлектронной разведки «Крым».

© Свободная пресса

В ходе разговора, показал мне Иван Ефимович грамоту. К тому времени я и сам прослужил в армии не один год, и грамот перевидал немало, но эта искренне удивила меня. Грамота знатная, подписана легендарным Главкомом Военно-Морского флота СССР адмиралом флота Советского Союза С. Горшковым. В ней сказано: «Капитану 1 ранга Бочарину И.Е. за инициативные, смелые, дерзкие действия при выполнении задач боевой службы».

Именно так «за инициативные, смелые и дерзкие действия». Такие эпитеты, признаться, я встречал не часто. Потом у меня были встречи с начальниками Бочарина, его подчиненными, товарищами по службе. И все утверждали, что он вполне заслужил такую высокую, и в тоже время, очень редкую оценку.

Экипаж корабля «Крым» мужественно, смело, с высоким профессионализмом выполнял сложнейшие боевые задачи во время войны Судного дня.

… Май 1973 года. Еврейское государство широко и торжественно отпраздновало свой 25-летний юбилей. Военный парад продемонстрировал растущую мощь Израиля.

Спустя десятилетия некоторые историки, аналитики, не устают твердить, что тогда, в 1973 году, израильская разведка все-таки «проморгала» войну. В какой-то мере это справедливый упрек. Но только в какой-то…

Все-таки разведка извещала свое руководство о подготовке к боевым действиям египтян и сирийцев. Иное дело, как реагировало на эти предупреждения руководство страны. Ведь мобилизация - дело непростое, дорогостоящее, в конечном итоге, отражающееся на экономике страны. Поэтому лидеры Израиля склонялись к мнению, что арабы блефуют и развязать войну не решатся.

Таковыми были события в Израиле. Что же касается советского корабля радиоэлектронной разведки «Крым», то он в начале октября находился в египетском Порт-Саиде. Судно стояло в полусотне метров от берега. Отсюда, с этой якорной стоянки было удобно вести радиотехническую разведку южных районов Израиля, примыкавших к египетской границе.

На берег никто, кроме командира корабля не сходил, но напряженности не чувствовалось. Да и радиоэлектронная обстановка была обычной, если можно так выразиться, будничной.

В ночь с 4 на 5 октября, внезапно на «Крым», поступил приказ: покинуть Порт-Саид и выйти в море. В связи со срочным выходом экипаж не успел получить от портовых служб в полном объеме продукты и пресную воду. Бочарин помнил и через много лет, что ему не додали 200 кг картошки.

Что происходило в Москве?

Вечером 5 октября 1973 года меня срочно пригласил к себе первый заместитель начальника ГРУ генерал-полковник Лев Толоконников, – вспоминал о том времени начальник 6-го управления ГРУ генерал Шмырев, – Он сообщил, что сегодня президент Египта Анвар Садат уведомил советского посла в Каире о решении египетского руководства вернуть утраченные территории и Суэцкий канал военным путем.

Лев Сергеевич довел указание министра - принять необходимые меры по усилению разведки в связи с тем, что война между Египтом и Израилем может начаться в любой момент.

Корабль «Крым» находился в Порт-Саиде, где пополнял запасы. Было решено в целях безопасности немедленно вывести его в море (конец цитаты).

На выходе из канала два израильских самолета «Фантом Ф-16» прошли над кораблем на предельно малой высоте, преодолевая сверхзвуковой барьер.

После 10 часов утра «Крым» отметил включение средневолнового маяка обеспечения полетов авиации Израиля «Рафах», который располагался на израильско-египетской границе. Это говорило о том, что минут через 40-50 начнутся полеты израильской авиации.

Ожили в эфире и станции наведения ракет «Габриэль» класса «корабль – корабль». По разведпризнакам можно было сделать заключение: из Хайфы вышли в море четыре современных ракетных катера типа «Саар-4». Два из них – «Решет» и «Кешет», были идентифицированы «слухачами» корабля.

Затем последовал массовый подъем авиации Израиля. Первым эту стратегическую информацию принял старшина смены радиотелеграфистов главстаршина Н. Сушеница.

Что было дальше, вспоминал оператор службы обработки разведданных старший лейтенант Михаил Шатберашвили:

С кратким, но исключительной важности донесением, со всех ног бегу в каюту командира. Командир читает, перечеркивает слово «Срочное» и ставит высшую категорию срочности в Вооруженных Силах СССР – «Воздух!».

Каюта шифровальщика рядом с командирской, и через минуту шифротелеграмма отправлена адресатам.

Так жаркой осенью 1973 года началась война (конец цитаты).

Основной источник развединформации

Это был пятый поход корабля в Средиземноморье. Многие офицеры, мичманы накопили немалый опыт радиоэлектронной разведки противника. Правда, выходя в море в конце августа, никто и предположить не мог, что придется работать, по сути, на войне, в ходе арабо-израильского конфликта. А поход в самую горячую точку Средиземноморья продлится пять месяцев, вместо запланированных ста суток.

Надо сказать сразу, что для 6-го управления ГРУ основным источником развединформации в период арабо-израильской войны являлся корабль «Крым».

Что же касается хода боевых действий, то израильские войска, занимавшие оборону по восточному берегу Суэцкого канала, не ожидали удара со стороны египтян и, таким образом, были застигнуты врасплох.

Первые часы войны благоприятствовали египтянам: они в нескольких местах форсировали канал, сначала на десантных лодках и катерах, потом на самоходных паромах переправили боевую технику.

Песчаный вал линии Барлева арабские солдаты попросту размыли из гидромониторов, и таким образом, проделали проходы.

В первый день войны израильские части оказались в сложном положении. Не было привычного перевеса в технике и живой силе, превосходства в воздухе.

Итоги трех суток войны для израильтян были неутешительны. Особенно большие потери были в авиации.

На сирийском фронте события развивались не менее драматично. 6 октября, после успешно проведенной артиллерийской подготовки войска перешли в наступление. Оборона была прорвана, и сирийским дивизиям удалось продвинуться вперед на 4-7 км. Правда, подтянув резервы, израильтяне остановили наступление сирийцев.

Вскоре израильское командование бросило на этот северный участок фронта практически все свои резервы. И это дало результат. Уже 10 октября израильтяне вышли на линию перемирия. Более того, приняв под свое командование несколько свежих бригад, израильтяне в следующие дни продвинулись еще на 20 км.

Однако сирийские войска, перейдя к обороне, остановили противника.

Советский Союз помогал Египту поставками оружия и боевой техники. Разумеется, положение на фронте очень интересовало советское руководство. А это означало, что у корабля радиоэлектронной разведки «Крым» было много работы.

«Засекли пролет “Фантома”, преодолел звуковой барьер»

«Мой рабочий день, как начальника управления, – вспоминал генерал Шмырев, – начинался в 7 часов утра и заканчивался в 23 часа. Боевые действия на Синайском полуострове начинались с подъема в воздух израильской авиации. Этот факт моментально фиксировался кораблем, а через несколько минут донесение поступало в 6-е управление. Почти одновременно раздавался звонок от начальника ГРУ и нетерпеливый голос Петра Ивановича спрашивал: “Что там?”. Я докладывал время и количество поднятых в воздух израильских самолетов. Начинался очередной напряженный день звонков, докладов, одобрений и замечаний».

В этой войне США активно выступили в поддержку Израиля. Тяжелые военно-транспортные самолеты, образовав воздушный мост, взлетали с авиабаз в США и с промежуточной посадкой на Азорских островах, достигали аэродрома Лод в Тель-Авиве. Интенсивность полетов была очень высока.

Все перелеты четко отслеживались нашей разведкой. Разумеется, в этой работе принимал участие не только корабль «Крым». Ту же разведку перелетов военно-транспортной авиации США начинала группа «Тростник» на Кубе.

Самая напряженная обстановка, – рассказывал Михаил Шатберашвили, – была в период активных боевых действий с 6 по 24 октября. Тут бывало всякое: израильские истребители, демонстрировали воздушную атаку на корабль и ракетные катера «Саар» подходили, включая станции наведения ракет.

Ведение боевых действий — это особая фаза. Идет огромный массив информации. А информационная служба, как известно, мозг корабля. Приходилось много работать. Поспишь 2-3 часа и снова на пост.

Да и Центр прессует, постоянно требует новой информации. Как-то после очередного такого требования «давай-давай» из Центра не выдержал наш кэп Бочарин:

«Знаете, разведывательный корабль, это не переполненный троллейбус в Москве, туда-сюда ходит. У корабля определенный лимит и выше головы не прыгнешь».

Суточное донесение отправлялось в 20:00 по московскому времени. А еще масса донесений. Обнаружен американский транспорт, идет курсом на Хайфу. Сообщаем. Засекли пролет самолета «Фантом», преодолел звуковой барьер, удалился… Сообщаем.

У меня, например, в суточном донесении был свой раздел – действия авиации. Там я писал о состоянии радиомаяков, самолетов, сколько машин поднялось в воздух, сколько перелетов осуществлено (конец цитаты).

«США не потерпят поражения Израиля»

Середина октября – это тот период, когда обстановка на египетско-израильском фронте изменилась в пользу Израиля.

15 октября израильская армия при поддержке авиации нанесла удар по египетским войскам. Израильтянам удалось потеснить правофланговую пехотную бригаду 2-й египетской армии и в районе станции Хамса прорваться к Большому Горькому озеру. Здесь и сосредоточились разведчики передового отряда израильтян вечером 16 октября.

Переправившись на ту сторону, разведподразделение к удивлению, не обнаружило на западном берегу египетских войск. Все резервы были брошены в бой.

Просчетами египетского командования быстро воспользовались израильтяне. Ночью на захваченный плацдарм переправили танки. Сначала их было три десятка. Потом цифра удвоилась. Израильские войска расширяли плацдарм.

Осознав всю серьезность положения, египтяне бросили на разгром подразделений израильтян две бригады. Но противник уже успел закрепиться и успешно отражал атаки.

Ночью 19 октября саперы израильтян навели через канал два моста, по которым на западный берег были срочно переброшены свежие подразделения. К утру здесь уже находилось несколько тысяч израильтян и около 200 танков. К 22 октября израильтяне приблизились к Суэцу и почти окружили его. 3-я египетская армия оказалась в кольце.

Правда, и сама израильская группировка была в весьма сложном положении.

В ситуацию вмешались США, и госсекретарь Киссинджер предупредил Садата, что Штаты не потерпят поражения Израиля. В столь драматической ситуации президент Египта А. Садат обратился за помощью к Советскому Союзу.

Вскоре делегации США и СССР представили проект резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня и перемирии на Ближнем Востоке.

Так закончилась арабо-израильская война 1973 года.

Корабль «Крым» пробыл в море пять месяцев. Большая нагрузка легла на плечи офицеров и матросов корабля. Однако «фронтовой экзамен» радиоразведчики выдержали с честью.