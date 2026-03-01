Покушение на картину Репина: кто хотел ее уничтожить

16 января 1913 года в Третьяковской галерее произошло событие, которое мгновенно стало сенсационным. Посетитель музея нанес ножевые удары по картине «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» Ильи Репина. Нападение на это полотно стало первым столь громким случаем музейного вандализма в России. О деталях случившегося — в материале «‎Рамблер».

Скандальная картина

Работа над полотном «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» была завершена Ильей Репиным в 1885 году. Сюжет картины опирался на широко известную историческую легенду о трагической гибели царевича Ивана. Художник изобразил момент сразу после рокового удара: царь держит на руках умирающего сына, а выражение его лица передаёт не гнев, а шок, страх и отчаяние.

Для русской живописи того времени подобная трактовка выглядела необычной. Репин фактически отказался от традиционного парадного изображения власти. Иван IV на картине предстал не как обезличенный государственный символ, а как человек, столкнувшийся с последствиями собственного поступка, что стало причиной острой реакции публики.

Многие считали изображение царя в таком состоянии недопустимым. В общественном восприятии фигура Ивана Грозного оставалась тесно связанной с государственным мифом о сильной власти. Репинская интерпретация вступала с этим представлением в прямое противоречие.

Реакция оказалась настолько резкой, что уже в год создания полотно временно убрали с экспозиции. Решение объяснялось не художественными, а общественно-политическими соображениями. Картина воспринималась как потенциально конфликтная в условиях напряженной идеологической атмосферы конца XIX века.

Нападение в зале галереи

Инцидент произошел днем, в присутствии посетителей. Мужчина внезапно приблизился к картине и нанес по полотну несколько ударов ножом. Сотрудники музея не успели вмешаться сразу.

Нападавшим оказался Абрам Балашов — иконописец по профессии. Его личность быстро установили. По свидетельствам очевидцев, действия носили не хаотичный характер: удары были направлены в центральную часть композиции.

Мотивы преступника

Во время задержания Балашов объяснял свой поступок несогласием с содержанием картины. По его словам, изображение Ивана Грозного в подобном виде воспринималось как оскорбление исторической памяти.

В документах и воспоминаниях современников отмечалось, что нападавший проявлял признаки психического расстройства. Позже медицинская экспертиза признала его невменяемым.

Масштаб повреждений

На картине остались серьезные разрезы. Нож прошел через наиболее драматичные элементы композиции — лица царя и царевича. Повреждения затронули живописный слой и холст.

Для музейного сообщества это стало тяжелым ударом. На тот момент полотно Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» считалось одним из ключевых произведений русской школы живописи.

Реакция Репина

Новость о произошедшем быстро дошла до Ильи Репина. Художник воспринял случившееся крайне болезненно. Картина имела для него особое значение. Репин лично прибыл в галерею и принял участие в восстановительных работах.

Общественный резонанс

Инцидент вызвал широкий отклик в прессе. Газеты подробно освещали произошедшее, описывали обстоятельства инцидента, личность нападавшего и масштаб повреждений. Событие обсуждалось не только как факт музейного вандализма, но и как показатель более глубоких культурных процессов.

К началу XX века споры о роли искусства в обществе стали особенно острыми. Художественные произведения все чаще рассматривались не только с эстетической точки зрения, но и как носители исторических и идеологических смыслов. Вопросы интерпретации прошлого, границ художественной свободы и ответственности автора активно обсуждались как в профессиональной среде, так и в публичном пространстве.

Картина Репина уже давно существовала в поле подобных дискуссий. Считалось, что работа Репина затронула чувствительный исторический образ. Нападение на нее оказалось крайним проявлением того напряжения, которое формировалось вокруг произведения на протяжении десятилетий.

Реставрация

Восстановление картины было серьезной технической операцией. Работы проводились ведущими реставраторами Третьяковской галереи при участии автора.

Поврежденные фрагменты были аккуратно укреплены. Голову царя переписывал Репин собственноручно, однако его исправления не соответствовали первоначальной цветовой гамме картины. Тогда Игорь Грабарь, который руководил реставрацией, убрал правки художника и уже самостоятельно восстановил полотно по фотографиям. Когда Репин увидел свою легендарную работу вновь, он не заметил изменений.

Реставрация картины «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» считается одним из ранних примеров масштабной научной реставрации в России.

Дальнейшая судьба полотна

Несмотря на тяжелые повреждения, картина была полностью восстановлена и вернулась в экспозицию. Со временем полотно окончательно закрепилось в статусе одного из самых известных произведений русской живописи. Инцидент 1913 года при этом стал неотъемлемой частью ее истории, чем по итогу только прибавил ей ценности.

