24 февраля: какой праздник отмечают в России и мире

24 февраля в мире отмечают день рождения лотереи и вспоминают сериал Дэвида Линча «Твин Пикс». У православных верующих сегодня второй день Великого поста. По народному календарю — Власьев день, с которого на Руси начиналась традиционная торговля скотом. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 24 февраля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 24 февраля

День рождения лотереи

24 февраля 1466 года состоялась первая лотерея. Произошло это в бельгийском городе Брюгге. Вдова знаменитого фламандского живописца Яна Ван Эйка устроила необычную акцию в память о муже. Каждый желающий мог купить билет и попытать удачу — выигрыш выплачивался деньгами. Все собранные средства женщина направила на помощь городской бедноте.

Интересно

В России лотереи получили широкое распространение уже при Петре I, который, как известно, любил внедрять европейские новшества.

День «Твин Пикс»

В этот день, по сюжету сериала «Твин Пикс», агент ФБР Дейл Купер впервые прибывает в тихий городок, чтобы расследовать загадочное убийство школьницы Лоры Палмер. Праздник учредили в 2018 году в штате Вашингтон, где проходили съемки, и с тех пор фанаты картины ежегодно вспоминают любимых героев и мистическую атмосферу истории.

День съехавшей крыши

В этот забавный праздник можно ненадолго забыть о правилах и приличиях, дав волю сумасбродствам. Юмор, как известно, помогает в любой сложной жизненной ситуации. День напоминает о том, что иногда стоит лишь немного подурачиться — спеть смешную песню или изобразить нелепый танец, чтобы дать волю эмоциям и отпустить проблемы.

Какие праздники отмечаются 24 февраля в других странах

День инженера — Иран. Праздник приурочен ко дню рождения персидского ученого XIII века Насера ад-Дина Туси — математика, астронома и механика, оставившего большой след в мировой науке. Профессия инженера в современном Иране считается одной из самых уважаемых: в 2016 году страна заняла второе место в мире по числу выпускников технических специальностей, согласно Глобальному индексу инноваций.

День флага — Мексика. Современный флаг утвердили в Мексике в 1968 году, но праздник в его честь появился позже. Полотнище разделено на три равные вертикальные полосы, и каждая из них имеет свое значение: зеленая означает надежду и плодородие, белая — чистоту, красная — кровь борцов за независимость. В центре красуется герб страны — орел, сидящий на кактусе и пожирающий змею.

Драгобете — Румыния и Молдавия. Драгобете — аналог Дня святого Валентина. Праздник уходит корнями в народные предания и связан с сыном мифической Бабы Докии. Драгобете называют покровителем любви и влюбленных, и в этот день принято дарить друг другу подарки и признаваться в чувствах.

Церковные праздники 24 февраля

Второй день Великого поста

У православных верующих продолжается первая седмица Великого поста, когда действуют особенно строгие ограничения. С понедельника по четверг в храмах читается Великий Покаянный канон Андрея Критского — знаменитого православного богослова, проповедника и гимнографа, жившего в VII-VIII веке. Его покаянный канон — выдающееся литургическое произведение, которое звучит только в определенные дни поста и настраивает верующих на путь духовного очищения и покаяния.

День священномученика Власия Севастийского

24 февраля православная церковь чтит память священномученика Власия — епископа города Севастии, жившего в IV веке. В эпоху гонений на христиан он тайно поддерживал верующих, навещал узников в темницах и помогал изгнанникам. По преданию, святой обладал даром исцеления, причем не только людей, но и зверей: дикие животные сами приходили к его пещере, чтобы он вылечил их от болезней. Власий принял мученическую смерть за веру, отказавшись отречься от Христа.

День памяти преподобного Димитрия Прилуцкого

Православные христиане вспоминают в этот день преподобного Димитрия Прилуцкого — монаха Русской церкви, основателя Никольского и Спасо-Прилуцкого монастырей. Он жил в XV веке в Переславле-Залесском и Вологде, вел строгую подвижническую жизнь и пользовался глубоким уважением современников, включая самого Сергия Радонежского.

Народные праздники и приметы 24 февраля

Власьев день

На Руси Власьев день называли коровьим праздником. Святой Власий издавна считался покровителем домашнего скота. Крестьяне молились ему о сохранности животных, здоровье семьи и хороших надоях. В этот день коров специально пригоняли к храму, окропляли святой водой и угощали пышками с кашей — считалось, что так они будут меньше болеть и давать больше молока. Крестьяне пекли блины, а в некоторых губерниях делали из теста «копытца» — их тоже скармливали коровам, чтобы те не хромали.

С Власьева дня на Руси начиналась сезонная торговля скотом. Люди верили, что святой убережет от обмана и поможет провернуть выгодную сделку.

Приметы

После Власьева дня сильные морозы обычно отступают, и вот-вот должна прийти весна. Отсюда и приметы.

Если на Власия оттепель — морозов больше не будет.

Идет снег — весна наступит в мае и будет много зелени.

Какие исторические события произошли 24 февраля

1768 год — по договору с Россией на территории Речи Посполитой уравнены в правах католики, православные и протестанты.

1852 год — писатель Николай Гоголь сжег второй том своей поэмы «Мертвые души».

1938 год — компания Oral-B выпустила первую в мире зубную щетку с нейлоновым волокном вместо натуральной щетины.

1942 год — в Черном море потоплен корабль с еврейскими беженцами.

1953 год — в Англии амнистированы 14 тысяч дезертиров Второй мировой войны

1972 год — произошел пожар на советской атомной субмарине К-19.

1991 год — начало операции «Сабля пустыни»: наземного наступления многонациональных сил (антииракская коалиция) в Ираке и Кувейте в ходе войны в Персидском заливе.

2022 год — начало специальной военной операции (СВО) на Украине.

Дни рождения и юбилеи 24 февраля

В 1744 или 1745 году родился Федор Ушаков — прославленный русский флотоводец, адмирал, командующий Черноморским флотом.

— прославленный русский флотоводец, адмирал, командующий Черноморским флотом. В 1802 году родился Федор Иноземцев — первый российский хирург, применивший наркоз во время операции.

— первый российский хирург, применивший наркоз во время операции. В 1895 году родился Всеволод Иванов — писатель, драматург, журналист, военный корреспондент.

— писатель, драматург, журналист, военный корреспондент. В 1900 году родился Дитмар Розенталь — советский и российский лингвист, автор справочников и учебников.

— советский и российский лингвист, автор справочников и учебников. В 1932 году родилась Майя Кристалинская — эстрадная певица, заслуженная артистка РСФСР.

— эстрадная певица, заслуженная артистка РСФСР. В 1932 году родился Мишель Легран — французский композитор, пианист, дирижер, лауреат «Оскара», «Грэмми» и «Золотого глобуса».

— французский композитор, пианист, дирижер, лауреат «Оскара», «Грэмми» и «Золотого глобуса». В 1955 году родился Стив Джобс — американский инженер и изобретатель, сооснователь и первый генеральный директор корпорации Apple.

