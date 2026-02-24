Как НКВД ликвидировал полевого командира банды «Бешеных»

80 лет назад сотрудники НКВД СССР ликвидировали бандеровца Василия Андрусяка. Он был активным членом ОУН* и работал на немецкую военную разведку, а в дальнейшем стал одним из полевых командиров УПА** и руководил бандой «Бешеных». Андрусяк устраивал нападения даже на крупные города, а своих жертв подвергал зверским пыткам. По словам историков, современная украинская пропаганда пытается представить Андрусяка истинным патриотом Украины, но этот образ не имеет ничего общего с действительностью.

© Василий Андрусяк

24 февраля 1946 года советские спецслужбы ликвидировали бандеровца Василия Андрусяка. Он работал на немецкую разведку и возглавлял отряд УПА** под названием «Бешеные». На фоне других националистов Андрусяк отличался особой жестокостью.

«Выведен германскими спецслужбами»

В феврале 1929 года на I Конгрессе украинских националистов в Вене на базе Украинской войсковой организации, Союза украинских фашистов и других радикальных группировок была создана Организация украинских националистов (ОУН)*. Её возглавил бывший офицер австрийской армии и экс-петлюровец Евгений Коновалец. Организация быстро наладила связи с германской разведкой и начала выполнять её поручения.

ОУН действовала как в эмигрантских кругах на территории Центральной и Западной Европы, так и на западноукраинских землях, которые в то время находились под контролем Польши. По словам историков, в числе участников первых призывов оуновской молодёжи на Западной Украине оказался уроженец города Снятина Василий Андрусяк. Националистическими идеями он интересовался с детства и ещё до ОУН успел поучаствовать в работе различных военно-спортивных организаций.

Андрусяк создал в снятинской гимназии ячейку ОУН. 3 мая 1933 года он вместе с товарищами сорвал со здания местной почты польский флаг, а вместо него поднял жёлто-синий. В результате Андрусяк несколько месяцев пробыл под арестом, что, по словам историков, придало ему авторитет в глазах других националистов. В 1936 году он под псевдонимом Чёрный уже возглавлял уездное отделение ОУН.

«Для молодого националиста, которому был всего 21 год, это могло считаться серьёзным карьерным ростом», — заявил в беседе с RT эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин.

Польская полиция несколько раз его задерживала, но для привлечения к серьёзному наказанию не хватало оснований.

После присоединения Западной Украины к СССР Андрусяк по заданию ОУН пришёл на службу в советскую милицию. Его быстро разоблачили, но ограничились арестом на три месяца.

После освобождения Андрусяк поступил в Коломыйское педагогическое училище, занимаясь параллельно подпольной националистической деятельностью. В дальнейшем Андрусяк снова попал в поле зрения сотрудников НКВД. Был задержан, но бежал и устроился сельским учителем, а затем перешёл границу и добрался до Австрии.

К тому времени лидер ОУН Коновалец был ликвидирован сотрудниками НКВД, а сама организация разделилась на две фракции, которые возглавили родственник Коновальца Андрей Мельник и бежавший с Западной Украины радикал Степан Бандера. И Мельник, и Бандера были завербованы в качестве агентов немецкой военной разведкой.

В начале 1941 года руководство бандеровской фракции ОУН договорилось с нацистским командованием о создании украинских национальных подразделений в составе вермахта. Таким образом в составе полка абвера «Бранденбург-800» возникли «Специальное подразделение «Нахтигаль» и «Организация «Роланд», укомплектованные активистами ОУН. В «Роланд», комплектовавшийся на территории Австрии, поступил на службу Андрусяк. Он стал командиром взвода.

Личный состав «Роланда» прошёл обучение в замке Зауберсдорф и на Южной Буковине, после чего участвовал в боях против Красной армии на территории УССР в составе 6-й армии вермахта. По словам историков, украинские национальные подразделения отличались низким уровнем дисциплины, а ОУН оказалась замешана в политических интригах и коррупции. Поэтому «Роланд» и «Нахтигаль» вернули на территорию рейха, чтобы сформировать на их базе подконтрольное нацистам подразделение карательной полиции. После этого в биографии Андрусяка образовался двухгодичный пробел.

Существуют противоречивые версии, что происходило в его жизни в то время: он либо порвал с немцами и ушёл в националистическое подполье, либо продолжил служить в германской вспомогательной полиции, не афишируя это.

«Есть основания считать, что Андрусяк мог быть выведен германскими спецслужбами для создания законспирированной сети украинских националистов, которых немцы собирались использовать в своих собственных целях», — поделился с RT Александр Макушин.

«Амбициозный садист»

С осени 1943 года Андрусяк под псевдонимом Резун занимал должность сотника в боевых отрядах ОУН, которые вскоре влились в состав Украинской повстанческой армии (УПА). Подразделение Андрусяка называлось «Змеи».

По словам историков, у боевиков Андрусяка произошло несколько столкновений с немцами. Современная украинская пропаганда пытается представить эти события как «освободительную борьбу». Однако подчинённые Резуна скорее занимались банальным грабежом. Например, однажды они захватили обоз из 60 телег, на которых перевозились припасы. Причём сопровождавших телеги немцев украинские боевики отпустили. Известно также о переговорах Андрусяка с представителями вермахта о совместных действиях против советских партизан.

После того как Красная армия освободила Западную Украину от нацистов, УПА по договорённости с немцами занялась дестабилизацией ситуации в тылу у советских войск. Именно в это время Андрусяк проявил себя как один из самых дерзких и жестоких бандеровских вожаков. Он возглавил курень УПА (подразделение, примерно соответствовавшее по численности батальону. — RT) под названием «Бешеные».

13 сентября 1944 года боевики Резуна совершили террористические атаки на посёлок Богородчаны и село Лисец. Они на время осадили райотдел НКВД, атаковали военкомат, убили сотрудников правоохранительных органов и мирного жителя-поляка. Несколько недель спустя боевики напали на райцентр Тлумач, атаковав отдел НКВД и снова совершив убийства местных жителей.

В декабре 1944 года отряд Резуна во время нападения на село Михалкув захватил девушку — секретаря сельсовета. Её несколько часов подвергали чудовищным пыткам, отрезая части тела. В ходе нападения на Солотвино боевики Андрусяка сожгли заживо семью начальника отдела НКВД. В Тысьменицком районе они обстреляли похоронную процессию.

«Андрусяк занимался террористической деятельностью, в том числе против обычных украинцев. Он был бешеным зверем, который жаждал человеческой крови», — подчеркнул Александр Макушин.

31 октября 1945 года Андрусяк осмелел настолько, что совершил нападение на областной центр Станислав (современный Ивано-Франковск). Его боевики разграбили магазины и склады, а также захватили заложников, которых после зверских пыток убили.

«Патриотом Украины Андрусяк не был. Настоящий патриот Украины — это герой-партизан Сидор Ковпак. А Андрусяк — просто амбициозный садист, не жалевший соотечественников, которые хотели жить мирно», — отметил Макушин.

С конца 1945-го Андрусяк скрывался от возмездия. 24 февраля 1946 года рейдовая группа 215-го стрелкового полка внутренних войск НКВД заблокировала район, в котором он находился. Когда бандеровцы отказались сдаваться, советские воины вступили в бой, продолжавшийся всего около получаса. Андрусяка ликвидировали вместе с сообщниками. Согласно ряду свидетельств, тело садиста выставили на всеобщее обозрение перед городским театром в Станиславе.

По словам историков, сегодня украинская пропаганда пытается представить Андрусяка и подобных ему деятелей героями борьбы за независимость. Однако это не имеет ничего общего с реальной историей.

* «Добровольческое движение организации украинских националистов» (ОУН) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда Российской Федерации от 08.09.2022).

** «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).