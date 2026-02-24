Почему русские не обращаются к собеседнику по фамилии

В России обращение по фамилии чаще вызывает неприятные ощущения, чем чувство уважения. Нам кажется, что собеседник либо фамильярничает, либо выражает пренебрежение. Даже в официальных учреждениях, где фамилия неизбежна, многие испытывают внутренний дискомфорт. Чтобы понять природу этого явления, придется заглянуть в прошлое — как личное, так и историческое.

Школьная травма на всю жизнь

Свою фамилию человек слышит с раннего детства. Если не в садике, то уж точно со школьной скамьи. Помните это тягостное ожидание, когда учительница водит пальцем по журналу, а класс замирает? «Петров» — звучит как приговор, и ты уже идешь к доске под взглядами одноклассников.

Причем в неформальной обстановке педагоги редко смягчают обращение, добавляя имя. Официальный, холодный тон, с которым произносится фамилия, врезается в память на долгие годы. Впоследствии каждый раз, когда мы слышим собственную фамилию, в подсознании всплывает этот негативный опыт. Нам кажется, что ничего хорошего не последует.

Конечно, обращение по фамилии — распространенная практика. Паспортный стол, поликлиника, военкомат, суд — без нее никуда. В советское время «гражданка Никанорова» было неотъемлемой частью номенклатурного языка. И слишком часто это обращение сопровождалось абсолютно безразличным отношением к человеку.

Корни традиции

Председатель Общества православных педагогов Санкт-Петербургской епархии Василий Семенцов обращает внимание на важный культурный нюанс. Обращение только по фамилии — традиция западная, не русская. По его словам, использование фамилии с приставкой «господин» или «мистер» помогает социализации, но одновременно подчеркивает оторванность человека от корней. С корнями земными нас связывает отчество, с небесными — имя, данное при крещении.

На Западе действительно отсутствует привычное нам обращение по имени-отчеству. Там существует второе имя, но использовать его без фамилии не принято. Никто не назовет Джорджа Буша-младшего просто Джордж Уокер. В России же даже официальное обращение допускает имя и отчество.

Что говорят люди

В интернете можно найти множество высказываний на эту тему. И практически всегда использование фамилии без имени и отчества связывается с неприятными ассоциациями. Устойчивое убеждение: называть людей только по фамилии невежливо, потому что имя наполнено наиболее приятным для человека звучанием.

«По имени нас зовет мама с самого раннего детства, имя, а не фамилия, первое, что человек ассоциирует с самим собой, — пишет одна из посетительниц форума. — Когда нас называют по имени, мы интуитивно лучше относимся к человеку, слушаем внимательнее, общаемся продуктивнее».

Когда фамилия уместна

В «Толковом словаре русского речевого этикета» Анатолия Балакая указано несколько случаев уместного употребления фамилии. Первый — в качестве дружеского обращения к знакомому или родственнику, часто с легкой иронией. Жена может заметить мужу: «Ты, Колесников, сегодня в ударе». Иногда в этом звучит легкое раздражение: «Сурков, починишь ли ты наконец эту дверь?»

Но при отсутствии близких отношений такое обращение становится фамильярным. Вспомним булгаковского Шарикова: «Борменталь!» — позвал он доктора. «Нет, уж вы меня по имени и отчеству, пожалуйста, называйте!» — отозвался тот, меняясь в лице.

Второй вариант — официальное обращение к равному или низшему по положению лицу, но с обязательными добавлениями: «господин», «госпожа», «профессор Преображенский», «генерал Скобелев». При этом ученый замечает, что официальное обращение только по фамилии допустимо лишь при сложившихся деловых доброжелательных отношениях.

Благозвучие и неловкость

Немалую роль играет и благозвучность фамилии. Некоторые слышат в ответ на недоумение: «Вашу фамилию не только приятно слышать, но и произносить». Бывает и наоборот, когда произнесение фамилии становится неловким для всех.

Как бы человек ни относился к своей фамилии, он вынужден признать: это один из главных идентификаторов личности. Школьная скамья, студенческая аудитория, армия, суд, роддом, ресторан — везде мы должны быть готовы услышать свою фамилию. Но в идеале — с добавлением имени и отчества, как велит русская традиция.