«Сормовские уроды»: какие Т-34 танкисты РККА не любили больше всего

Легендарная «тридцатьчетверка» — символ Победы. Но в 1942 году советские танкисты отказывались идти в бой на этих машинах. Почему? Потому что качество танков, сходивших с конвейера, было настолько низким, что экипажи предпочитали ломать технику своими руками, лишь бы не рисковать жизнью. Особенно «славился» этим завод «Красное Сормово», чью продукцию сам Сталин окрестил «сормовскими уродами». Как страна чуть не осталась без танков и кто спас положение?

Кризис надежности: 1942-й, самый трудный год

К 1942 году Красная Армия столкнулась с парадоксом: новейшие Т-34, которые должны были громить врага, массово выходили из строя. Военный историк Арсений Ермолов называет этот период самым трудным для «тридцатьчетверки». Причина — не столько действия противника, сколько качество сборки.

Исследователь Михаил Барятинский приводит шокирующие цифры: до половины всех находившихся в строю Т-34 требовали ремонта. Танкисты знали: в бою техника может подвести в любой момент. Огневая мощь и броня уступали немецким аналогам, а производственные дефекты делали ситуацию критической. Люди отказывались воевать на таких машинах, иногда намеренно выводя их из строя, чтобы не идти в бой.

Завод №112: Как делали танки на «Красном Сормове»

Особенно тяжелая ситуация сложилась на заводе №112 («Красное Сормово»). Данные Центрального архива Нижегородской области рисуют мрачную картину: слабая материальная база, нехватка конструкторов, отсутствие помощи от Наркомата танковой промышленности. Рабочие и инженеры впервые осваивали производство Т-34, опыта не хватало, организация труда хромала.

Результат — массовый брак. К 1942 году трещины в бронекорпусах достигали 35% от общего выпуска. Причем выявлялись они часто уже в боевых условиях, когда заварить броню было невозможно. Танкисты гибли из-за производственного брака.

В феврале 1942 года нарком танковой промышленности Вячеслав Малышев подписал указ, требующий срочно исправить ситуацию. Кировский и Сормовский заводы получили жесткие предписания. Но воз и ныне там — жалобы с фронтов продолжали поступать.

Гнев Сталина и личное письмо наркому

Весной 1942 года о положении дел доложили Верховному Главнокомандующему. Реакция последовала незамедлительно. Госкомитет обороны выпустил специальное постановление, предписывающее отменить ряд технологических операций при сварке деталей Т-34 — именно они приводили к образованию трещин.

Но самое интересное случилось летом 1943 года. Историк Михаил Свирин в книге «Стальной кулак Сталина» приводит цитату из личного письма Сталина наркому Малышеву. Вождь требовал: «Наконец что-то сделать с «сормовским уродом», на котором боятся воевать наши танкисты». Фраза вошла в историю.

Исправление ошибок

Меры подействовали. Выпуск бракованных корпусов пошел на спад. По данным Центрального архива Минобороны, к первому полугодию 1945 года доля брака снизилась до 5,4%. Для сравнения: в 1943-м было 14,4%.

Уже к осени 1943 года, по словам историка Михаила Свирина, Т-34 перестал напоминать прежних «уродов». Качество выправили, и легендарный танк наконец стал тем, чем должен был быть с самого начала, — грозным оружием Победы.

Вячеслав Малышев, нарком танковой промышленности, в 1944 году получил звание Героя Социалистического Труда — именно за организацию производства танков в годы войны. В том числе и за то, что сумел исправить ситуацию на «Красном Сормове» и превратить «уродов» в машины, дошедшие до Берлина.