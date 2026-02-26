Зимний дворец, Петр III и роковой вид на тюрьму: история одного убийства

Зимний дворец стал главным символом власти Романовых. Первыми из династии, кто въехал в только что отстроенную резиденцию, были Петр III и Екатерина. Дворец по приказу покойной императрицы Елизаветы Петровны возвел итальянец Бартоломео Растрелли, но сама она пожить в нем не успела, рассказывает Эдвард Радзинский.

Новый дворец, выстроенный на набережной Невы, смотрел парадными залами на реку и на Петропавловскую крепость. В ее стенах хоронили русских государей, в казематах держали самых опасных врагов династии. Вид из царских окон — на тюрьму и родовую усыпальницу — поражал иностранных путешественников и смущал самих жильцов.

Великий князь Александр Михайлович вспоминал, как воспитатель утешал его: когда рассеется туман, будет видно крепость, где покоятся все русские государи. Мальчику стало не по себе: мало столичных туманов, так еще и соседство мертвецов.

Для императора Петра III этот вид оказался роковым. На портретах он выглядел мощным воином в доспехах, но в жизни был слаб, болезнен и при этом добр. Вступив на престол, он вернул из ссылок всех жертв прежних переворотов и устроил для них бал в огромном мраморном Белом зале дворца. Вчерашние интриганы и фавориты танцевали вместе, а некоторые прямо говорили государю: в России доброта опасна, здесь правят кнутом или топором. Его предупреждали, что доброта его погубит.

Однако решающим стало не это. Петр пренебрег гвардией, искренне веря в неограниченность самодержавия. Он мечтал служить своему кумиру — Фридриу II Великому — и, когда русская армия готовилась добить Пруссию, приказал заключить мир. В казармах поползли слухи о роспуске гвардии и наборе новой в Голштинии. Кто их распространял, догадаться было нетрудно: отношения Петра и его жены, Екатерины II, к тому времени превратились во вражду. Он собирался отправить ее в монастырь, она его — на тот свет. И в этом противостоянии Екатерина оказалась сильнее.

Но интересными были не только дворцы правителей, но и их питание. Как выяснил «ГлагоL», Петр I обожал перловку, которую варили по особой технологии: замачивали на ночь, потом томили на водяной бане шесть часов. Император знал: после бани каша снимает усталость и дает силу. А Николай II предпочитал ржаной хлеб с маслом, соленые огурцы и кашу «Драгомировскую» со сливками.