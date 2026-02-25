25 февраля: какие праздники отмечают в России и в мире

25 февраля в мире отмечают День открытия спирта и День рождения револьвера. Православная церковь сегодня чтит Иверскую икону Божией матери. А по народному календарю — Алексей Рыбный: если снег в этот день тает — жди на рыбалке хорошего клева. Какие еще праздники приходятся на 25 февраля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 25 февраля

День открытия спирта

Спирты — важный промышленный ресурс, который используют в автомобильной, химической промышленности, энергетике, медицине, в производстве продуктов питания и косметических средств.

Впервые спирт из вина получили в VI—VII веках арабские химики, о чем сделал пометку в своих записях персидский алхимик Ар-Рази. В Европе этиловый спирт был получен из продуктов брожения в XI—XII веках. За всю историю науки были сделаны десятки открытий, связанных со спиртом. Но какое из них легло в основу праздника 25 февраля — доподлинно неизвестно.

День рождения револьвера

25 февраля 1836 года американский оружейник Сэмюэл Кольт получил патент на револьвер — оружие, которое на долгие годы стало символом Дикого Запада. Пистолеты с вращающимся барабаном были известны еще в конце XVI века, а в начале XIX века популярностью пользовалась «перечница» с шестью стволами. Но именно конструкция Кольта оказалась самой удачной. Вместе с капитаном Сэмюэлем Уокером он создал капсульный револьвер, который быстро вытеснил все другие системы. Правда, историки до сих пор спорят, кто именно был настоящим изобретателем: первый прототип по заказу Кольта изготовил оружейник Джон Пирсон, а некоторые исследователи отдают пальму первенства англичанину Чарльзу Ширку, разработавшему похожее устройство в 1830-х годах.

Какие праздники отмечаются 25 февраля в других странах

Национальный день — Кувейт. В этот день в 1961 году страна окончательно освободилась от британского протектората, длившегося более 60 лет. Поначалу праздник отмечали 19 июня, но из-за летней жары его перенесли на февраль. Торжества длятся два дня: по всей стране проходят военные парады, концерты и фейерверки.

День народной власти — Филиппины. 25 февраля на Филиппинах отмечают День народной власти — годовщину «желтой революции» 1986 года. Массовые протесты привели к свержению президента Фердинанда Маркоса, который правил страной более 20 лет.

День супа клэм-чаудер — США. Этот знаменитый американский суп готовят из моллюсков с добавлением либо молока, либо томатов. Традиционный рецепт блюда появился в Новой Англии в XVI веке. Поскольку существует множество вариаций клэм-чаудера, сегодня гурманы делятся рецептами и секретами его приготовления.

Религиозные праздники 25 февраля

Первая седмица Великого поста

У православных христиан третий день Великого поста. Первая неделя поста считается самой строгой: церковный устав предписывает сухоядение, а в первые дни монастырский типикон рекомендует и вовсе обходиться без пищи. Впрочем, для мирян делаются послабления — важно помнить, что пост — это прежде всего духовное очищение, а не диета.

В первые четыре дня поста в храмах читается Великий канон Андрея Критского — знаменитое литургическое произведение, главной мыслью которого является глубокое покаяние. Канон настраивает верующих на осмысление своей жизни и нравственный самоанализ.

День Иверской иконы Божией матери

Православная церковь чтит Иверскую икону Божией Матери, которую также называют Вратарницей или Портаитиссой. По преданию, в IX веке одна благочестивая женщина из города Никея опустила образ в море, чтобы спасти его от иконоборцев. Спустя два столетия монахи Иверского монастыря на Афоне увидели в воде икону, поддерживаемую огненным столбом. Святыню внесли в храм, но наутро она чудесным образом оказалась над вратами обители. Так повторялось несколько раз, пока икону не оставили на этом месте — отсюда и название «Вратарница». Список с чудотворного образа привезли в Москву в 1648 году, и он тоже прославился множеством чудес.

День святого Алексия Московского, митрополита Киевского и всея Руси

Святитель Алексий — не только церковный, но и государственный деятель, дипломат, живший на Руси в XIV веке. Фактически он был правителем Московского княжества при трех враждовавших московских князьях и потратил много сил на их примирение. Став в 1354 году первым митрополитом Киевским и всея Руси, он прекратил церковные распри. Известно, что Алексий ездил в Золотую Орду и там исцелил слепую жену хана, благодаря чему великое княжение Владимирское окончательно закрепилось за московскими правителями.

Святой Алексий Московский занимался созданием и обустройством новых монастырей. Он также известен как наставник и воспитатель юного князя Дмитрия Донского.

Народные праздники и приметы 25 февраля

Алексей Рыбный

В этот день на Руси чтили память святителя Алексия Московского. В народной традиции праздник получил название Алексей Рыбный. В это время начиналось таяние снега, и рыбная ловля шла особенно хорошо.

С этим днем связаны народные традиции: если пост еще не начался, на стол ставили блюда из рыбы, особенно популярны были расстегаи. Также в Алексеев день делали генеральную уборку и готовили дом к весне.

Согласно приметам, начало новых дел сегодня было неблагоприятно. Недопустимо отказывать в помощи нуждающимся и проводить время в праздности — нужно обязательно найти полезное дело. Одним из таких было закаливание семян — крестьяне ненадолго выносили семенные запасы на холод, чтобы повысить их всхожесть весной.

Приметы

Если тает снег — у рыбаков будет хороший клев.

Много звезд на небе — к богатому урожаю.

Ходить в этот день в старых, грязных вещах — к неудаче.

Чем сильнее мороз — тем теплее будет март.

Какие исторические события произошли 25 февраля

1856 год — в столице Франции начал работу Парижский конгресс с участием ряда стран, в том числе Российской империи. Его целью было завершение Крымской войны. Конгресс закончился подписанием Парижского трактата — мирного договора.

1921 год — образована Социалистическая Советская Республика Грузия.

1956 год — на XX съезде КПСС Никита Хрущев выступил с докладом о разоблачении культа личности Сталина.

1964 год — в Ленинграде кардиохирург Василий Колесов провел первое в СССР успешное коронарное шунтирование на работающем сердце.

1977 год — пожар в гостинице «Россия» унес жизни 42 человек.

1992 год — образовано Российское космическое агентство.

2016 год — на шахте «Северная» в республике Коми произошел взрыв, погибли 36 шахтеров и спасателей.

2025 год — свыше 60 человек погибли при крушении самолета ВВС Судана Ан-26 в городе Омдурмане.

Дни рождения и юбилеи 25 февраля

В 1841 году родился Пьер Огюст Ренуар — французский живописец, график и скульптор.

— французский живописец, график и скульптор. В 1873 году родился Энрико Карузо — великий итальянский тенор.

— великий итальянский тенор. В 1912 году родился Всеволод Санаев — актер театра и кино, народный артист СССР.

— актер театра и кино, народный артист СССР. В 1914 году родился Аркадий Островский — советский композитор, автор песен «Пусть всегда будет солнце», «Спят усталые игрушки», «А у нас во дворе» и многих других.

— советский композитор, автор песен «Пусть всегда будет солнце», «Спят усталые игрушки», «А у нас во дворе» и многих других. В 1943 году родился Джордж Харрисон — британский музыкант, гитарист группы «Битлз».

— британский музыкант, гитарист группы «Битлз». В 1959 году родился Алексей Балабанов — кинорежиссер, сценарист, продюсер.

