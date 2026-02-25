Мария Тверская: почему тело жены Ивана III увеличилось до невероятных размеров

История сохранила образ Марии Тверской как тихой и благочестивой княгини, первой супруги Ивана III и матери наследника престола. Но за скупыми строками летописей скрывается трагедия, обросшая слухами и противоречиями. Молодая женщина умерла в возрасте 25 лет при обстоятельствах, которые и спустя пять с половиной веков заставляют историков строить версии.

Политический брак и раннее вдовство

Мария Борисовна родилась в 1442 году в семье великого князя Тверского Бориса Александровича. Ее судьба была предопределена династическим расчетом: московский князь Василий Темный, искавший союзников против своего мятежного родственника Дмитрия Шемяки, остановил выбор на тверском доме. Обручение состоялось, когда Мария была еще ребенком, а в 1458 году юная княгиня родила своему супругу Ивану III сына — будущего наследника, вошедшего в историю как Иван Молодой.

Семейная жизнь длилась недолго. 22 апреля 1467 года, в пятом часу утра, Мария Борисовна скончалась. Типографские летописи фиксируют лишь дату и час, оставляя причину смерти за скобками. Но другие источники сохранили детали, которые превратили обычную княжескую кончину в загадку.

Страшная примета: «тело распухло»

Наиболее подробное описание оставила Софийско-Львовская летопись. Согласно ей, тело покойной повело себя странно: оно сильно распухло. Саван, приготовленный для погребения, оказался мал — останки буквально раздуло. Летописец с тревогой фиксирует: «покров на ней положиша, ино много свисло его, потом же тело разошлося, ино тот покров много и недостал на тело».

Для средневекового человека это был однозначный знак: смерть была неестественной. В народе зашептались об отраве. Иван III, как и многие другие, верил в версию об отравлении. И недаром: дело в том, что незадолго до смерти Марии Борисовны побывал у ворожеи. Предмет княжеского гардероба к ней отнесла жена дьяка Алексея Полуектова, Наталья. В то время широко был распространен слух о том, что ворожея напитала пояс отравой, которая и убила Марию Борисовну, а потом заставила ее тело разбухнуть до невероятных размеров.

Подозреваемые и мотивы

Предполагалось, что убийство Марии Борисовны Наталья совершила по заказу своего мужа, Алексея Полуектова. Однако в то время ни одного доказательства вины самого Полуектова или его супруги не нашлось. Именно поэтому Иван III наложил на дьяка и его жену опалу и в течение 6 последующих лет не допускал пару ко двору. Хотя знаменитый историк Николай Карамзин был уверен в том, что Полуектов сам не смел показываться на глаза великого князя.

Некоторые современные исследователи полагают, что Наталье было за что не любить Марию Борисовну, поэтому она вполне могла убить княгиню самостоятельно. Даже автор Софийско-Львовской летописи не забыл описать сплетни и интриги, царившие тогда в великокняжеском дворце. Но именно поэтому популярно предположение о том, что княгиню могла отравить. Той не нравилось, что Мария защищает своего брата Михаила. К тому же после кончины Марии Борисовны ее свекровь, будто замаливая грех, взялась за перестройку и украшение Вознесенского монастыря в Кремле.