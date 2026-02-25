Голые на Красной площади: как нудисты СССР устроили сексуальную революцию

Советская власть в двадцатые годы экспериментировала не только с экономикой и политикой, но и с самыми основами человеческого поведения. Одним из самых радикальных и быстро забытых экспериментов стало движение «Долой стыд» — организация нудистов, которые в 1924-1925 годах совершенно обнаженными ходили по Москве, забирались в трамваи и поезда, появлялись в магазинах, распугивая публику и приводя в ужас старушек, крестившихся и шептавших про Апокалипсис.

Стыд как буржуазный пережиток

Идеология общества «Долой стыд» была проста и радикальна: стыд — это порождение буржуазной этики, мешающее людям ощутить подлинную свободу и равенство. Обнаженное тело прекрасно, и скрывать его — значит преклоняться перед старыми, отжившими нормами. Члены движения называли себя «детьми солнца и воздуха» и заявляли, что не нуждаются в одежде, прикрывающей красоту тела .

Возглавлял это движение Карл Радек, видный революционер и близкий друг Троцкого. Под его руководством нудисты (иногда с повязками «Долой стыд») совершали выходы в общественные места, эпатируя публику и привлекая внимание к своим идеям. Реакция была разной: кто-то хохотал до слез, кто-то плевался, старухи крестились и спрашивали у прохожих, не заставят ли и их раздеться .

«Теория стакана воды» и половое раскрепощение

Движение нудистов было частью более широких дискуссий о сексуальной морали, развернувшихся в Советской России в двадцатые годы. Среди комсомольцев была популярна так называемая «теория стакана воды»: получить возможность близости с женщиной должно быть так же легко, как выпить стакан воды. Вслед за заводами и землей предлагалось социализировать и секс .

В комсомольских агитках писали: «Каждый комсомолец может и должен удовлетворять свои половые потребности», а «каждая комсомолка обязана идти ему навстречу, иначе она мещанка». Молодежь активно поддерживала идеи полового раскрепощения, видя в них продолжение революционной борьбы со старым миром .

Спортивные парады: эстетика здорового тела

На фоне радикальных нудистских акций совсем иначе выглядели парады физкультурников, которые начались еще при Ленине в 1919 году, а в тридцатые приобрели поистине грандиозный размах. В 1937 году на Красной площади прошёл Всесоюзный парад физкультурников с участием 45 тысяч юношей и девушек из одиннадцати республик. На трибуне Мавзолея стоял «лучший друг советских физкультурников» товарищ Сталин .

В отличие от нудистов, физкультурники были одеты — хотя и минимально. Юноши нередко выступали с обнаженным торсом, но это было частью эстетики здорового, сильного тела, а не политической провокацией. Газета «Известия» называла эти парады «новым видом искусства, монументального, грандиозного, в котором театр, балет, опера, живопись, скульптура, музыка, песня синтетически соединены» .

Парады имели не только спортивное, но и военное значение. Одна из колонн называлась «Войны мы не хотим, но к бою готовы», украинцы выступали на тему «Форпост обороны на западе», институт физкультуры имени Сталина показывал упражнения на тему «Если завтра война» с фехтованием. Были колонны в противогазах, с винтовками и даже детские отряды на игрушечных тачанках с бутафорскими пулеметами .

Забвение и память

Партийное руководство довольно быстро осознало, что эксперименты с половым раскрепощением зашли слишком далеко. К середине двадцатых годов и движение «Долой стыд», и «теорию стакана воды» официально осудили как порождающие сексуальную распущенность, чуждую моральному облику строителя коммунизма.

С приходом Сталина к власти история нудистского движения была фактически стерта. Все документы и фотографии шествий общества «Долой стыд» исчезли из архивов — вероятно, партийное руководство настолько стыдилось этого эпизода, что предпочло уничтожить все следы. Единственными источниками информации остались мемуары, письма и записки современников .

Милиция начала пресекать акции голых, и к тридцатым годам массовый нудизм в СССР полностью исчез. Остались лишь спортивные парады — стройные колонны подтянутых юношей и девушек, чьи обнаженные торсы теперь символизировали не отрицание стыда, а готовность к труду и обороне. Так революционный эксперимент, начавшийся с лозунга «Долой стыд», закончился.