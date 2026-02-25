Почему образ Шамаханской царицы из «Сказки о золотом петушке» взят Пушкиным не с потолка

Сказка А. С. Пушкина «Сказка о золотом петушке», написанная поэтом в 1834 году, знакома всем. Если вы ее даже не читали, то наверняка помните замечательный советский мультфильм, созданный режиссером и аниматором Александрой Снежко-Блоцкой. Самый яркий персонаж этой истории, вне всякого сомнения, это Шамаханская царица. Образ роковой восточной красавицы, оказывается, взят Пушкиным не с потолка.

В сказке царь Донон, в поисках своих не вернувшихся из походов двух войск, возглавляемых сыновьями, отправляется на Восток. Там он находит погибшие армии и рядом шатер с прекрасной Шамаханской царицей. Царь забирает девушку с собой и хочет жениться.

Но царский звездочет требует отдать красавицу ему, как плату за золотого петушка, предупреждавшего царя о приближении врага. Додон убивает неожиданного соперника, но и сам погибает после нападения волшебного петушка. Царица после трагедии бесследно исчезает.

В произведении Пушкина Шамаханская царица — это олицетворение безжалостной красоты. Ради нее человек со слабыми моральными качествами способен пожертвовать даже близкими людьми. Некоторые эксперты считают, что поэт позаимствовал некоторые черты красавицы из сказки поэта и драматурга Павла Катенина «Княжна Милуша», изданной в 1833 году. Там была прекрасная царица Зюльфира, больше напоминающая ведьму.

Интересно то, что Катенин и Пушкин были хорошо знакомы и высоко оценивали творчество друг друга. Один из первых экземпляров своей «Княжны Милуши» Катенин отправил в подарок Александру Сергеевичу. Но это только предположение. У Пушкина хватало данных и таланта, чтобы самому придумать царицу. Русский поэт провёл немало времени на Востоке и хорошо знал историю и культуру народов Кавказа и Закавказья.

Царица из города Шемахы

Прозвище царицы «Шамаханская» явно указывало на ее происхождение. Шамаханского царства никогда не существовало. Но зато хорошо известно царство Ширвана, некогда находившееся на территории Азербайджана. Какая связь с царицей, спросите вы. Все просто, ведь столицей этого государства был город Шемахы. Кстати, существует этот город до сих пор — он центр Шемахинского района Азербайджана.

Царство Ширваншахов существовало с 8 по 16 столетие нашей эры и оставила значительный след в истории. Современники писали, что Шемахы был большим городом, построенным с неслыханной роскошью. А еще он славился женщинами удивительной красоты.

Красавицы из Ширвана высоко ценились в средневековом мире и привлекали врагов не меньше чем богатства местных шахов. Больше всего доставалось царству от монголов и персов, которые захватывали его неоднократно. По этой причине да еще из-за землетрясений большинство грандиозных сооружений Шемахы не дожили до наших дней.

Пушкин, исколесивший Кавказ вдоль и поперек, отлично знал о царстве Ширваншахов и красоте местных женщин. Как минимум прозвище царицы из сказки связано с названием древней столицы Ширвана.

Жена Ивана Грозного

Некоторые исследователи творчества Пушкина считают, что царица имела вполне реального прототипа. Вторая супруга царя Ивана Грозного Мария Темрюковна (Кученей Темрюковна) была родом с Кавказа. На ней царь женился не только из-за красоты, но и по политическим мотивам.

В то время Московское царство активно расширялось на Восток и воевало с Казанским и Астраханским царством. В зоне интереса находился и Кавказ, который был настроен лояльно к Москве. Брак с кабардинской княжной должен был укрепить доверие. Сначала государю привезли портрет девушки и он пленил Ивана. После этого княжну привезли в Москву и сыграли свадьбу в августе 1561 года.

Эта царица по нраву сильно отличалась от остальных жен Ивана Грозного. Она отлично держалась в седле, умело орудовала саблей и отлично стреляла из лука. Одним из любимых развлечений Марии была охота на медведя. К сожалению, и эту жену постигла незавидная участь — она умерла через 8 лет, предположительно отравленная боярами.

Собирательный образ Шамаханской царицы

Есть еще одно мнение по поводу персоны сказочной царицы. Многие исследователи творчества Пушкина уверены, что прообраза у восточной красавицы не было. Они считают, что это собирательный образ, навеянный поэту длительным путешествием по Кавказу и Закавказью.

Александр Сергеевич просил власти разрешить ему выехать за границу с 1826 года. Считавшийся неблагонадежным молодой поэт постоянно получал отказы, поэтому решился на авантюру. В начале весны 1829 года Пушкин взял в канцелярии Петербурга подорожную и отправился путешествовать самовольно.

Путь его лежал на Кавказ, где в то время гремела русско-турецкая война. Затем Пушкин планировал отправиться дальше, в Закавказье. Некоторое время он находился в ставке фельдмаршала Паскевича, руководившего русской армией. Но потом военачальник избавился от гостя, сославшись на опасную ситуацию на фронтах.

Пушкин перебрался в Тифлис (Тбилиси), где продолжительное время наслаждался гостеприимством грузин. В Тифлисе поэт много общался с местными жителями, путешествовал по окрестным горам и, конечно же, творил. Образ Шамаханской царицы вполне мог зародиться в голове великого поэта именно в этот восточный период его жизни.

Современники поэта утверждали, что Александр Сергеевич хорошо разбирался в истории и искусстве народов Кавказа и держал в библиотеке немало книг на эту тему. Были в коллекции классика и труды, касающиеся царства Ширваншахов. В азербайджанском фольклоре часто упоминаются девы из Ширвана. Одним из самых известных персонажей можно считать Малику Канну или Ширванскую деву. Эту легендарную женщину иногда также называли повелительницей крепости Гюлистан.

Сегодня определить точно происхождение образа Шамаханской царицы очень непросто. Все усложнятся тем, что Пушкин любил вкладывать в свои произведения глубокий смысл. Мы уверены, что творчество великого поэта скрывает еще немало тайн, которые придется разгадывать нескольким поколениям.