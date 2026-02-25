СССР или Союзники: кто уничтожил больше гитлеровцев во Второй мировой

Вторая мировая война официально продолжалась с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. Третий рейх капитулировал 9 мая, но боевые действия в Европе к тому моменту уже затихали. Война втянула в свою воронку 57 стран, унесла, по разным оценкам, от 50 до 80 миллионов жизней — военных и мирных жителей. И до сих пор продолжаются споры о том, кто же внес решающий вклад в разгром нацистской Германии и, в частности, на чью долю пришлось больше уничтоженных солдат вермахта.

Ответ на этот вопрос требует внимательного разбора статистики, которая, как выясняется, далеко не так однозначна, как может показаться.

Как разворачивалась война

Вторая мировая началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. Через два дня Франция и Великобритания объявили войну Третьему рейху. Гитлер подписал секретную директиву, где указывалось, что важно возложить ответственность за начало военных действий полностью на западные державы.

Франция пала быстро, немцы вошли в Париж, и только небольшая группа войск во главе с Шарлем де Голлем продолжила борьбу. Основная тяжесть легла на Англию, которая долго оборонялась в одиночестве, но яростно. В Битве за Британию немцы потеряли более 1700 самолетов и отказались от высадки на острова. Битва за Атлантику стоила Германии 700 подводных лодок, уничтоженных союзниками.

СССР был втянут в войну 22 июня 1941 года, США — 7 декабря после атаки на Перл-Харбор. На европейском театре американцы появились в 1943 году во время высадки на Сицилии, а окончательно втянулись в бои в 1944-м после высадки в Нормандии.

Цифры, с которыми спорят до сих пор

Несмотря на десятилетия, прошедшие с окончания войны, точное количество погибших с обеих сторон до сих пор не установлено. Данные разнятся в зависимости от источников и методик подсчета.

По данным организационного отдела Верховного командования вермахта от 10 мая 1945 года, только сухопутные войска, включая СС, с 1 сентября 1939 по 1 мая 1945 года потеряли 4 миллиона 617 тысяч человек.

В 1993 году комиссия под руководством консультанта Военно-мемориального центра ВС РФ Григория Кривошеева подсчитала, что потери всех войск Третьего рейха только на Восточном фронте составили более 7 миллионов человек.

Западные исследователи считают, что военно-морские силы Германии были уничтожены на 95% именно усилиями союзников, но потери германских моряков составляют примерно 2% от общих. Почти 70% потерь люфтваффе также записывают на союзников — к январю 1945 года это превышало 57 тысяч. Тем не менее, именно пилоты Красной армии уничтожили около 40% фашистских летчиков.

Исследования Оверманса

Наиболее тщательную работу на сегодня провел немецкий историк Рюдигер Оверманс. В 2000 году он опубликовал в Мюнхене книгу «Немецкие военные потери во Второй мировой войне», которая считается самым авторитетным исследованием по этому вопросу.

Базой для исследования стала картотека немецкой службы WASt, занимавшейся оповещением родственников погибших. Оверманс проанализировал данные за 1939-1945 годы и пришел к выводу, что общие потери германских вооруженных сил составили около 5,3 миллиона человек. Из них примерно 2 миллиона 743 тысячи приходятся на Восточный фронт.

Это означает, что Красная армия уничтожила около половины всех погибших немецких солдат. Еще 340 тысяч — около 6,4% — погибли на Западном фронте. Оставшиеся потери пришлись на другие театры военных действий: Северную Африку, Италию, Балканы, Норвегию, а также на последние месяцы войны на территории самой Германии.

Оверманс уверенно говорит, что основные потери немцев — от 65% до 70% — приходятся на советско-германский фронт. Его выводы основаны на статистической выборке и считаются наиболее надежными из существующих.

Если считать вместе с союзниками

Результативность Красной армии становится еще более впечатляющей, если учесть потери на Восточном фронте союзников Германии. Венгрия потеряла от 120 до 200 тысяч военных, Румыния — до 520 тысяч, Финляндия — около 83 тысяч. Все эти потери были нанесены советскими войсками.

По данным из различных источников, включая российские статистические сборники, совокупные потери Германии и ее союзников на Восточном фронте оцениваются примерно в 8,6 миллиона человек. Потери Красной армии за тот же период составили около 11,2 миллиона. Соотношение получается примерно 1,3 к 1 в пользу немцев — страшная цена, которую заплатил Советский Союз за победу.

Сложность подсчетов

Важно понимать, что все эти цифры не являются абсолютно точными. Историки спорят о методиках подсчета, о том, кого считать погибшим, а кого пропавшим без вести, включать ли в потери ополченцев и партизан. Немецкая статистика, как отмечает Оверманс, тоже страдает неполнотой — система учета рухнула в хаосе последних месяцев войны, и многие погибшие просто не были зафиксированы.

Однако общая картина ясна: основная тяжесть борьбы с вермахтом легла на плечи Красной армии. Именно на Восточном фронте была уничтожена большая часть немецких дивизий, танков, самолетов и артиллерии. Именно здесь Германия потеряла большинство своих солдат.

Западные союзники внесли огромный вклад в победу, особенно в войне на море и в воздухе, в подрыве экономики рейха и в конечном разгроме Германии. Но если говорить о сухопутных войсках и непосредственном уничтожении живой силы противника, ответ однозначен: больше немцев уничтожила Красная армия.