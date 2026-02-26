Приметы и поверья на 26 февраля: что нельзя делать в Мартынов день

26 февраля по народному календарю отмечают Мартынов день. На Руси в это время было принято наводить порядок и дома, и в голове: все раскладывали по полочкам и вещи, и мысли. Православные вспоминают святого Мартиниана, жившего в IVV веках в Палестине.

Чтобы старые проблемы ушли, в этот день советовали устроить генеральную уборку. А вот рукодельничать девушкам запрещалось верили, что после этого могут начаться проблемы со зрением. Тем, кто хотел укрепить глаза, вечером рекомендовали выходить на улицу и подолгу смотреть на звёзды. Главным же считалось очистить голову от дурных мыслей и не думать о плохом. В народе также верили, что монеты можно наговорить на неудачу и подбросить врагам чтобы те забрали беду себе.

В Мартынов день нельзя ссориться: считалось, что поругавшиеся 26 февраля уже никогда не помирятся. Финансовые вопросы лучше отложить, чтобы не спугнуть денежную удачу. Отказывать в помощи запрещалось иначе сам можешь оказаться в беде. Девушкам не советовали плести косы и вообще завязывать на себе узлы, чтобы не запутать мысли и планы. Стричься, красить волосы и делать укладку тоже не стоило иначе волосы перестанут расти. Вечер рекомендовали проводить не в одиночестве, а в компании: пригласить гостей, сходить к друзьям или просто погулять в людном месте.

Согласно приметам, если тепло и снег тает весна будет ранней. Пасмурно и прохладно к затяжной холодной весне. Синицы запели жди тепла. Лес посерел к морозам. Небо в тучах к оттепели. Холодный день к жаркому и сухому лету. Иней на деревьях к богатому урожаю мёда.