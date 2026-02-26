«Фрау с автоматом»: почему патрули немцев не ходили по Брестской крепости в одиночку

20 июля 1941 года на стене одного из казематов Брестской крепости неизвестный солдат оставил надпись, которая станет символом несгибаемости: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина!». Спустя годы перед этими словами будет стоять, погрузившись в мрачное молчание, сам Бенито Муссолини. Но даже спустя месяц после падения крепости, когда немцы уже считали себя хозяевами положения, по подземельям продолжала бродить смерть. И нацисты были уверены: у смерти есть лицо.

© Соцсети

Оборона Брестской крепости — это не только хроника первых дней войны, но и кладезь легенд, которые немецкая педантичность, как ни странно, сохранила для истории. В архивах вермахта остались записи о таинственной женщине с автоматом, которую гитлеровцы называли «Frau mit Automat». Она появлялась из ниоткуда, метко разила оккупантов и исчезала в подземных лабиринтах, не оставляя следов.

Призрак с МР-40

Согласно документам и более поздним исследованиям писателя Сергея Смирнова, автора знаменитой эпопеи «Брестская крепость», немцы столкнулись с феноменом, который не могли объяснить рационально. Женщина, вооруженная трофейным немецким пистолетом-пулеметом МР-40, действовала в одиночку. Она не вела переговоров, не выходила на связь, не пыталась присоединиться к партизанам. Она просто убивала.

Очевидцы из числа выживших немецких солдат описывали её как настоящий призрак: «С запыленным, закопченным лицом, в изодранной одежде, с волосами, давно не чесанными и свалявшимися в колтун, она казалась им духом мести и смерти». За внешность её прозвали «фрау Кудлатая». Мистический ужас, который она внушала, был столь велик, что патрули, заступая на дежурство, молились и желали друг другу избежать встречи с ней. Солдаты вермахта, вооруженные до зубов и уже успевшие пройти пол-Европы, носили самодельные амулеты — лишь бы «фрау с автоматом» обошла их стороной. Дело дошло до того, что командиры обратились к полковому пастору с просьбой провести обряд экзорцизма: они всерьез считали, что в подвалах крепости поселился дьявол.

Апогей страха пришелся на визит Гитлера и Муссолини. Чтобы защитить фюрера и дуче от меткой пули, эсэсовцы окружили высоких гостей плотной живой стеной, не давая «призраку» ни единого шанса на выстрел.

Четыре месяца войны

Последним официальным защитником Брестской крепости считается майор Петр Гаврилов — его взяли в плен 23 июля 1941 года. Однако «фрау Кудлатая», если верить немецким хроникам, продолжала свою войну до середины октября. Четыре месяца одиночного сопротивления в развалинах, где нет воды, еды и тепла. Это кажется невозможным. Но именно поэтому история обросла мистическими подробностями.

Откуда она брала патроны? Судя по всему, у убитых ею же немцев. Как выживала без еды и воды в сырых казематах? Возможно, у неё были тайники, оставшиеся с осады, или она выходила по ночам к местным жителям. Но главное — она идеально знала подземные ходы крепости, позволявшие ей уходить от преследования буквально сквозь землю.

Кем она была?

О том, кем была «фрау мит автомат» и существовала ли она на самом деле, остается только гадать. Те, кто готов поверить в подлинность этой легенды, высказывают предположение, что это могла быть одна из овдовевших офицерских жен, среди которых навык владения огнестрельным оружием вовсе не был редкостью. Несмотря на то, что летом 1941 года в советской армии еще не было женских батальонов, мирные жительницы Бреста были вынуждены взять в руки оружие и героически защищать свои семьи и свою землю наравне с бойцами-мужчинами. Загадочным появлениям и исчезновениям Кудлатой фурии также можно найти рациональное объяснение: местная жительница вполне могла знать подземные лабиринты Брестской крепости, как свои пять пальцев, и поэтому легко ускользала от своих преследователей, не позволяя им себя обнаружить. Тем не менее остается непонятным, каким образом все эти долгие четыре месяца таинственная народная мстительница добывала себе пропитание, воду и патроны, и каким образом в течение столь долгого времени ей удавалось выживать в холодных и сырых крепостных подвалах.