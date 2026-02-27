Приметы и поверья на 27 февраля: что нельзя делать в день Кирилла-Весноуказчика

27 февраля по народному календарю отмечают день Кирилла-Весноуказчика. В это время крестьяне выходили на огороды и старались задержать на них снег верили, что это сделает почву плодороднее. Землёй занимались в основном женщины, часто вместе с детьми. День называли ещё Бабьими взбрыксами: женщины носили гостинцы повитухам, которые принимали у них роды. Православные вспоминают святого Кирилла, создавшего славянскую азбуку вместе с братом Мефодием.

В старину в этот день запрещали ходить к знахаркам с зубной болью боялись, что станет только хуже. Нельзя было кормить птиц вчерашним хлебом: считалось, что из-за этого можно потерять кого-то из родных. Зато обязательно варили сбитень из разных сортов мёда, патоки, трав и пряностей. У каждой хозяйки был свой рецепт. Напиток считался лечебным, прогревал и выгонял хворь.

На Кирилла не рекомендовали ходить к врачам считалось, что доктор не разберётся в болезни и только навредит. Не стригли волосы и ногти, чтобы не укоротить жизнь. С солью обращались осторожно: просыпать к неприятностям в семье. Старались не уезжать далеко от дома, не ходить в баню и даже не мыться верили, что вода смоет защиту и в дороге ждут трудности.

Зато для денег день подходящий. Чтобы привлечь богатство, советовали купить новый кошелёк лучше красный, коричневый или оранжевый, из натуральных материалов. А для верности положить внутрь неразменную монету или купюру. Любые покупки, особенно одежда, считались удачными.

Согласно приметам, мороз на Кирилла к знойному лету. Синицы щебечут громко к теплу. Солнечно лето будет тёплым, но морозы ещё продержатся. Хорошая погода днём к скорому похолоданию. Птицы поют или купаются в снегу жди оттепели.