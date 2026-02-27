Как убийце удалось скрываться 32 года и получить мягкий приговор за страшное преступление

Красногорский районный суд города Каменска-Уральского (Свердловская область) огласил приговор по делу об одном из самых страшных преступлений 1990-х годов, совершенных в России. В новогоднюю ночь с 1992 на 1993 год 22-летний Виктор Петриченко отправил на тот свет семерых человек — и это преступление потрясло весь Уральский регион. Злоумышленнику долгие 32 года удавалось скрываться от следствия, но теперь он предстал перед судом и получил за свои преступления почти 15 лет колонии. Петриченко вполне мог бы получить пожизненный срок, но на его стороне оказались особенности российского законодательства. Подробности громкого дела выяснял корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

5 января 1993 года, Каменск-Уральский. К жительнице города Людмиле Ивановой начинают съезжаться гости — друзья и родственники. Повод, правда, отнюдь не праздничный — поминки по матери Ивановой, которой не стало ровно год назад. Гости звонят в дверь, но никто не открывает, хотя в окнах горит свет и видны отблески гирлянды новогодней елки.

Встревоженные близкие хозяйки вызывают участкового. Когда милиционер приходит на место, один из соседей в его присутствии по газовой трубе поднимается к окну второго этажа — и видит страшную картину. Дверь в квартиру Ивановой вскрывают и находят тела семерых человек, включая хозяйку и ее мужа Владимира.

Вместе с родителями без признаков жизни обнаруживают их детей — 13-летнего Андрея и 12-летнюю Светлану, а также друзей семьи, чету Гилёвых (Тамару и Виталия) и Сергея Верзакова. Причиной летального исхода всех семерых стали черепно-мозговые травмы, нанесенные обычным слесарным молотком.

***

Следствие по делу о бойне в квартире Ивановых выяснило, что страшное преступление было совершено около 5:00 1 января 1993 года. Орудие преступления — слесарный молоток — нашли в квартире. Чуть позже выяснилось, что в крови всех взрослых присутствовал клофелин.

Как говорит в беседе с «Лентой.ру» Ксения Алиментьева, следователь по особо важным делам 4-го отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СКР по Свердловской области, при осмотре места происшествия было обнаружено большое количество отпечатков пальцев рук и биологические следы подозреваемого.

Тогда молекулярно-генетическая экспертиза еще не была широко распространена, но криминалисты, проводившие осмотр места происшествия, сумели грамотно зафиксировать эти следы, что позволило сохранить их в пригодном для исследования состоянии более чем на 30 лет Ксения Алиментьева следователь по особо важным делам 4-го отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СКР по Свердловской области

Из квартиры Ивановых пропало множество ценных вещей, в том числе дорогая одежда гостей и ваучеры — приватизационные чеки. А в раковине на кухне следователи нашли золотые украшения Тамары Гилёвой, которые злоумышленник отмывал от крови, но забыл забрать.

В первые дни после потрясшей весь Урал расправы следователи и оперативники проделали огромную работу: им удалось восстановить по минутам последние часы жизни всех потерпевших.

Как выяснилось, семья Гилёвых и Сергей Верзаков приехали из Перми к своим знакомым Ивановым в Каменск-Уральский. При этом 53-летняя Тамара Гилёва была хорошо одета и носила большое количество золотых украшений. Богатой одеждой, особенно по меркам нищих 1990-х годов, отличался и ее муж Виталий.

Следствию удалось выяснить, что на вокзале в Екатеринбурге к ним присоединился некий молодой человек, который вместе с ними поехал в гости к незнакомым Ивановым. Его описали и пассажиры электрички «Екатеринбург — Каменск-Уральский», и водитель такси, который вез всех до дома на 2-й Рабочей улице, где жили Ивановы, и даже некоторые из соседей Ксения Алиментьева следователь по особо важным делам 4-го отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СКР по Свердловской области

РИА Новости

Розыск сквозь десятилетия

Установить «по горячим следам» личность молодого подозреваемого в далеком 1993 году следователи не смогли: его отпечатки пальцев в базах данных не фигурировали, а фоторобот тогда не помог.

Отрабатывалось множество версий, среди которых были расправа из-за ссоры во время распития спиртного, расправа во время разбойного нападения, личная неприязнь или расправа из-за конфликта с Ивановыми Ксения Алиментьева следователь по особо важным делам 4-го отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СКР по Свердловской области

Как выяснилось в ходе опроса свидетелей, 1 января рано утром, примерно с 5:00 до 7:00, в квартире Ивановых долго и шумно текла вода, а затем у подъезда видели молодого человека с багажом, который уехал на автобусе в неизвестном направлении, — его приметы совпадали с приметами попутчика четы Гилёвых.

Расследование громкого преступления много лет не приносило никаких результатов

Уже годы спустя выяснится, что злоумышленник, устроивший бойню в новогоднюю ночь, в 1995 году в Оренбурге привлекался к уголовной ответственности за ношение холодного оружия и кражу, совершенную в 1991 году. Он был дактилоскопирован, но многочисленные проверки по базам данных тогда совпадений не выявили.

Между тем в январе 2024 года уголовное дело о расправе в Каменске-Уральском возобновили — и с сохранившихся вещдоков удалось получить генетический профиль преступника. Проверка по специализированным базам данных на него не вывела, но показала совпадение с генетическим профилем мужчины, который в 2017 году привлекался к уголовной ответственности за кражу в Калужской области. Эксперты дали однозначное заключение, что душегуб из Каменска-Уральского — близкий родственник калужского вора.

РИА Новости

Этим родственником и оказался Виктор Петриченко. А ручное сравнение его дактокарты от 1995 года показало полную идентичность отпечатков пальцев с отпечатками в квартире семьи Ивановых.

Отравленный «Рояль»

22 января 2025 года Виктора Петриченко задержали в его доме в городе Белогорске (Амурская область), где он жил с женой и уже взрослым сыном. На первом же допросе 53-летний подозреваемый признался в совершенном преступлении и очень подробно рассказал и даже нарисовал, что происходило в квартире Ивановых.

Как выяснилось, Петриченко родился в Амурской области, но в 1988 году совершил кражу, и тогда его родители, опасаясь уголовного преследования сына, переехали жить в Киргизию. С работой было тяжело: отец и сын Петриченко периодически ездили в Россию, где совершали преступления, а на вырученные деньги жили.

Накануне нового, 1993 года Петриченко-старший уехал в Киргизию, а его сын задержался в Екатеринбурге и здесь на вокзале увидел чету Гилёвых — богатую и общительную. Он познакомился с ними, чтобы ограбить, но по пути до квартиры Ивановых ему мешали свидетели.

Хотя у Петриченко при себе были молоток и клофелин, использовать их в людных местах он опасался

Так вместе с Гилёвыми он оказался в квартире Ивановых, где сначала добавил клофелин в спирт «Рояль», популярный в те годы (сам преступник пил из другой бутылки), а потом, когда взрослые стали засыпать, начал расправляться с ними.

При этом детей Ивановых Петриченко тоже не пощадил.

Затем он собрал все ценное, отмылся в ванной, переоделся в чистую одежду, бросив старую на месте преступления, и на общественном транспорте уехал сначала из города Каменска-Уральского, а позже и из Свердловской области. Ваучеры преступник продал в Москве, одежду и ценности — в разных регионах.

Стоимость похищенного составила около 86 тысяч рублей — в те годы это были серьезные деньги Ксения Алиментьева следователь по особо важным делам 4-го отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СКР по Свердловской области

После 1995 года Виктор Петриченко не имел проблем с законом: он вернулся в родную Амурскую область, устроился на работу электромехаником, женился и построил дом. Однако он признался на одном из первых допросов, что все время ждал, когда за ним придут оперативники.

***

Уголовное дело Виктора Петриченко рассматривалось в Красногорском районном суде с апреля 2025 года. Защита обвиняемого пыталась выдвинуть несколько альтернативных версий совершенной им расправы, в том числе свалив вину на его покойного отца. Однако собранные следствием материалы и гособвинение уверенно доказали вину Петриченко.

Как сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете России (СКР), 25 февраля обвиняемого приговорили к 14 годам и 11 месяцам в колонии строгого режима — это ровно по 29 месяцев за каждую отнятую жизнь.

Столь мягкий приговор суд вынес в строгом соответствии с законом: свое преступление Петриченко совершил во время действия УК РСФСР 1961 года

Согласно этому УК, максимальное наказание за расправу составляло либо 15 лет лишения свободы, либо сводилось к исключительной мере — расстрелу, на который с 1996 года в России был введен мораторий.

А полное признание вины и раскаяние арестованного делают невозможным применение к нему максимального наказания.