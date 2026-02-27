Рекордсмен всех времен и народов: сколько золотых звезд было у Брежнева

Когда речь заходит о Леониде Ильиче Брежневе, в памяти всплывают кадры кинохроники: грузный маршал с густыми бровями, парадный мундир которого буквально усыпан наградами. Это стало визитной карточкой эпохи «застоя». Но мало кто знает, что золотых звезд у Брежнева было не четыре и даже не пять — а почти сорок.

Коллекционер на троне

Ни для кого не секрет: Брежнев обожал награды. Он коллекционировал их с той же страстью, с какой другие собирают марки или монеты. При этом в годы его правления культ наград достиг поистине византийских масштабов — ордена и медали сыпались как из рога изобилия по любому поводу: к юбилеям, дням рождения, памятным датам.

И хотя Леонид Ильич был реальным участником Великой Отечественной войны (он прошел ее от первых дней до Победы), большинство регалий он получил уже в мирное время, сидя в кремлевском кабинете.

Как пишет исследователь Ольга Горшенкова, к концу жизни Брежнев стал рекордсменом Книги Гиннесса: на его счету числилось 36 советских и 64 зарубежных награды. Итого — ровно сто. Маршальский мундир физически не мог вместить все сразу, поэтому парадный комплект подбирался по принципу «самые почетные».

Что же красовалось на кителе?

Историк В.В. Моисеев приводит впечатляющий список: десятки иностранных звезд (включая Героя НРБ и Героя ЧССР), две бриллиантовые звезды — генерала армии и Маршала Советского Союза, 18 медалей СССР, орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, орден Богдана Хмельницкого II степени, два ордена Красного Знамени, два ордена Октябрьской Революции, восемь орденов Ленина, полководческий орден «Победа»… И, конечно, Золотые Звезды Героя.

Четырежды Герой: легитимно и по закону

К 1966 году, когда Брежнев получил первую Звезду Героя Советского Союза, действовало правило: трижды Герой — максимум. Вторую звезду ему вручили через десять лет, третью — в 1978-м. Казалось бы, предел достигнут.

Но не тут-то было.

Как поясняют авторы справочника «Ордена и медали Советского Союза» Юрий и Татьяна Лубченковы, в 1973 году в «Положение о звании Героя» внесли изменения. Они-то и позволили Брежневу получить четвертую Звезду совершенно законно. И это, кстати, любопытный исторический нюанс: Георгий Жуков, например, свою четвертую звезду получил в обход действовавшего тогда указа (к 60-летию), а Брежнев — строго по правилам.

Плюс одна Звезда Героя Социалистического Труда. Итого — пять высших знаков отличия. Но это лишь вершина айсберга.

Тайна 39 звезд

Золотые Звезды Брежнев носил всегда. По крайней мере так утверждал Виктор Гришин в своих мемуарах: Леонид Ильич практически не снимал их с пиджака.

Но вот что любопытно. Если заглянуть в мемуары и архивные материалы, выясняется удивительная деталь: у генсека имелось 34 дубликата медалей «Золотая Звезда» и «Серп и молот». Сложите их с пятью оригиналами — и получится 39 звезд.

И все они были из чистого золота.

Зачем столько? Ответ прост: Брежнев был человеком занятым и не любил тратить время на перестегивание наград с одного мундира на другой. Проще было иметь под рукой готовый комплект на каждом пиджаке. Как остроумно замечает Михаил Вострышев, автор книги «Советские вожди шутят», эти дубликаты с полным правом можно назвать «наполовину настоящими» — золото-то в них было самое что ни на есть подлинное.

Посмертная ревизия

После смерти Брежнева его наградной фонд поредел ровно на один экземпляр. В 1989 году, через семь лет после кончины генсека, у него забрали орден «Победа». Формальная причина — нарушение статута награждения. Брежнев получил его в 1978 году «за неоценимый вклад в укрепление Советских Вооруженных Сил», но по уставу орденом «Победа» награждали только полководцев за выдающиеся успехи в проведении крупных операций.

Так Леонид Ильич стал одновременно последним кавалером ордена и единственным, кто был его лишен посмертно.

А что стало с 34 золотыми дубликатами? Скорее всего, родственники сдали их государству вместе с остальными наградами. Точных сведений нет. Но даже если это так, в истории Брежнев навсегда останется человеком, у которого было 39 золотых звезд.

И это, согласитесь, впечатляет.