В приюте на Урале рассказали, что многие хотят забрать собаку, которой помог курьер

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Директор приюта "Того" Елена Кнапская рассказала ТАСС, что большое количество людей выразило желание забрать домой собаку Боню, которую укрыл пледом курьер из Челябинска. Однако пока животное не отдадут.

"Много кто обращается, но отдавать ее сейчас не вариант. Ей нужны кинолог и ветеринар. К тому же мы отдаем животных только тем, кто действительно хочет взять питомца. Наша задача - не избавиться от собаки, а найти ей новый дом. Нет смысла отдавать животное, если потом его бросят", - рассказала она.

По словам специалиста, чтобы отдать собаку будущему хозяину, она должна быть социализирована, а сам человек обязан наладить с ней контакт. Обычно сначала сотрудники приюта отвозят животное потенциальному хозяину домой, чтобы изучить его условия жизни. При этом животных не отдают в качестве охранных.

При этом Елена Кнапская уточнила, что собак возраста Бони редко забирают из приюта.

"Собака старая, ей лет 9-10, точно сказать сможет только ветеринар. Таких редко забирают - только на фоне жалости, чтобы взять на дожитие. Чаще хотят щенков или собак до 5 лет", - сказала она.