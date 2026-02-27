Идеальное оружие: почему русская винтовка XIX века оказалась лучшей во Второй мировой войне

Если сегодня «главным русским оружием» называют автомат Калашникова, то для первой половины XX века этот титул безраздельно принадлежал другой легенде — трехлинейной винтовке Мосина. Она поступила на вооружение еще при Александре III, а с конвейера окончательно сошла только в 1965 году. Русско-японская, Первая мировая, Гражданская, две войны с Финляндией, Великая Отечественная — «мосинка» прошла через всё.

Как же появилась эта удивительная конструкция, верой и правдой служившая солдату более семидесяти лет?

Как искали идеальное оружие

К концу XIX века русская армия подошла с проблемой. Винтовки системы Бердана («берданки») были точны, но однозарядны. Магазинные образцы, появившиеся за рубежом, страдали другими недостатками: медленное снаряжение, капризность механизмов, сложность в бою.

Александр III, известный своим прагматизмом, потребовал от оружейников совместить несовместимое: точность, многозарядность, надежность и дешевизну.

На конкурс представили несколько проектов. Среди них — разработка тульского конструктора Сергея Ивановича Мосина. Испытания шли жестко, комиссия не стеснялась критиковать. Мосин дорабатывал механизмы, впитывал удачные решения конкурентов (в том числе бельгийца Леона Нагана), но в итоге именно его система затвора и магазина признали лучшей. Простая, надежная, технологичная.

Так родилась винтовка образца 1891 года. А название «трехлинейка» пошло от калибра: три линии. Линия — старорусская мера длины, равная 2,54 мм. Три линии — это 7,62 мм. Калибр, ставший классикой.

Долгая жизнь в веках

«Мосинка» стала основой для целого семейства: пехотные, драгунские, казачьи винтовки. В 1930-м на базе драгунского образца создали знаменитую модификацию 1891/30 годов — главное стрелковое оружие Красной армии в Великой Отечественной.

В 1931 году появилась снайперская версия. С оптическим прицелом и отборным стволом она позволяла бить врага на дистанциях, недоступных обычному пехотинцу. Из такой винтовки работал легендарный Василий Зайцев, чья дуэль с немецким снайпером стала одним из символов Сталинградской битвы.

В 1944-м, когда война шагнула в города, потребовалось оружие покороче. На базе «трехлинейки» создали карабин — удобный в уличных боях, в окопах, при десантировании. Он выпускался до тех пор, пока на смену не пришел АК-47.

А всего с 1941 по 1945 год советская промышленность дала фронту более 11 миллионов винтовок и карабинов системы Мосина.

Почему ее любили солдаты

Помимо высокой точности и дальности стрельбы – 2 километра, скорострельности – 30 прицельных выстрелов в минуту, легендарная винтовка отличалась и другими характеристиками, которые сделали ее столь популярной и долговечной. Это «живучесть» ствола и затвора – винтовкой можно пользоваться, даже после того как она окунется в воду, надежность и простота конструкции – затвор состоит всего из 7 деталей. Они разбираются для чистки и собираются затем легко и быстро, без использования дополнительных инструментов. Кроме того, «трехлинейка» крайне нетребовательна к соблюдению технологии производства, в ней имеются детали, которые относительно просто можно заменить, в частности – боевая личинка затвора, и деревянные части.

Стрелковое оружие Вермахта

Немецкие солдаты располагали весьма неплохими образцами стрелкового оружия. Прежде всего, это был Маузер 98К, который был на вооружении с 1935 года. Дальность стрельбы – 1,5 километра, скорострельность – 15 выстрелов в минуту. По этим показателям Маузер уступал «трехлинейке», но по весу обе винтовки были одинаковы – 4 килограмма.

Кроме того, у немцев была на вооружении десятизарядная винтовка G-41. Дальность стрельбы ее не превышала 1200 метров, при этом она была довольно тяжела, и не очень надежна, малейшее загрязнение выводило ее из строя.

Оружие союзников

В британской и американской армии на вооружении состояли винтовки Спрингфилд и М1 Гарант.

Пятизарядный Спрингфилд – фактически аналог русской «трехлинейки». Он был разработан в 1903 году и продержался, переживая модификации и модернизации, едва ли не до Вьетнамской войны. Дальность стрельбы – 2, 5 километра, скорострельность – 10 выстрелов в минуту.

М1 Гарант – самая массовая винтовка союзников времен Второй мировой войны. Она начала поступать в американскую армию с 1936 года. Это надежное и мощное оружие. Вес М1 составляет 5,3 килограмма, прицельная дальность – 550 метров, скорострельность – 10 выстрелов в минуту. К числу самых серьезных ее недостатков специалисты относят сложность с дозарядкой винтовки, а также громкий и очень характерный звук, с которым пустая патронная пачка вылетает из ствольной коробки. Говорят, что японцы по этим звукам понимали, что американский солдат расстрелял все патроны и какое-то время ему понадобится на, чтобы перезарядить оружие. В бою такие паузы иногда могут стоить жизни.