Сколько стоила специальная «валюта» для колхозников в СССР

На протяжении десятилетий крестьянский труд в советских колхозах измерялся в трудоднях. За эту необычную валюту труженики села получали зерно или деньги. Только в мае 1966 года история советских трудодней завершилась – очередное постановление ЦК заменило их «гарантированной оплатой труда». А с восьмидесятых годов трудодни стали восприниматься как символ бесплатного труда и рабского положения советских крестьян.

Как появились трудодни

Обычно рождение трудодней относят к сталинской эпохе – в 1931 году это понятие официально закрепили в Уставе сельскохозяйственных колхозных артелей. Но на самом деле опыт оценки крестьянского труда при помощи трудодней появился на десять лет раньше.

В марте 1921 года исчерпавшая себя продразверстка уступила место продналогу. Количество повинностей, которые крестьянин был обязан отработать на государство, только возросло. Появился так называемый трудгужевой налог, который измерялся в трудоднях.

В июле 1921 года вышло постановление о привлечении крестьян к лесозаготовительным работам. Каждый житель села обязан был отработать определенное количество дней в году на заготовке и вывозе леса в пользу государства. А в ноябре того же года официально ввели новую единицу измерения крестьянского труда – трудодень.

Трудгужналогом облагалось всё трудоспособное население: мужчины от восемнадцати до пятидесяти лет и женщины от восемнадцати до сорока лет, а также личный скот и гужевые повозки. Размер налога в среднем по стране равнялся шести трудодням, при этом отрабатывать их часто приходилось во время посевной, когда крестьяне были нужны на своих полях.

Как работала система

Заработная плата в денежном выражении колхозникам не начислялась – в отличие от городских рабочих и служащих. Государство ставило перед колхозами планы, и только после их выполнения остатки доходов, в первую очередь зерно, распределялись между колхозниками пропорционально отработанным трудодням.

Каждая работа оценивалась определенным количеством трудодней: вспахать гектар, надоить литр молока, выкопать центнер свеклы, намолотить тонну зерна. В 1933 году все колхозные работы разделили на семь категорий в зависимости от квалификации, сложности и важности для колхоза. За основу взяли работы третьей категории, оцененные в один трудодень за выполненную суточную норму.

Интересно, что трудодень не равнялся одному рабочему дню. В зависимости от сложности работы за смену колхозник мог получить полтора или даже два трудодня. В течение года он «набирал» определенное количество трудодней, частично получая за них денежный аванс или продукты. Окончательный расчет производился только после того, как колхоз выполнял государственный план. Если план не выполнялся, колхозники в конце года не получали ничего – платить им при невыполнении госплана запрещалось законодательно.

Уравниловка вместо справедливости

Введение трудодня должно было устранить один из главных бичей советской системы труда – уравниловку. На практике же получилось наоборот. Бухгалтер, просидевший в теплом кабинете, получал столько же, сколько работающие до изнеможения в поле тракторист или жница.

Такая система не мотивировала работать лучше. Те, кто рвал жилы на молотьбе, и те, кто прохлаждался в тенечке, получали в итоге одинаково – в трудовую книжку вносилось равное количество трудодней.

Стоимость «валюты»

Общий доход колхоза определял стоимость трудодня, поэтому в передовых хозяйствах зарабатывали больше, а в отстающих зачастую не получали ничего. В некоторых колхозах стоимость трудодня зависела даже от состояния полей.

Историк В. Мотревич приводит пример свердловского колхоза «Заря». Перед началом прополки члены правления вместе с бригадиром оценивали количество сорняков и устанавливали норму. На участках с большим количеством сорняков колхозник должен был выполоть за день полгектара, а если сорняков было мало – целый гектар. И за выполнение плана он получал один трудодень.

Стоимость трудодня сильно различалась по регионам. В 30-е годы калужский колхозник получал за трудодень семь копеек, а туркменский – десять рублей тридцать пять копеек. В 1951 году карельские колхозники зарабатывали в среднем 83 рубля, а трудившиеся в Средней Азии – 840 рублей. Для сравнения: средний заработок городского рабочего по стране составлял 740 рублей.

В Коми АССР в 1940 году за один трудодень колхозники получали 960 граммов зерна, 64 копейки и 400 граммов картофеля. К 1955 году эти цифры снизились до 670 граммов зерна, двух рублей восьми копеек и 70 граммов картофеля. При этом каждый колхозник обязан был платить налоги государству, в том числе за скотину. Заработав трудоднями 373 рубля в 1948 году, колхозник из Коми должен был отдать 198 рублей налога за корову.

Наказание за невыработку

В зависимости от региона устанавливались минимальные нормы выработки трудодней. Например, колхозник Пермской или Свердловской области должен был за год набрать 60 трудодней, а в Оренбургской или Челябинской – 80. В годы войны минимальную норму увеличили до 150 трудодней.

Тех, кто не выполнял норму, отдавали под народный суд и карали исправительными работами с изъятием четверти заработанных трудодней в пользу колхоза. Ответственность наступала с шестнадцати лет, а дети от двенадцати до шестнадцати лет в годы войны обязаны были выполнить половину взрослой нормы.

На практике провинившихся не только судили, но и исключали из колхоза. А главное – отбирали приусадебный участок, который был единственным источником существования для крестьянской семьи.

Побег из деревни

В попытке убежать от тяжелой жизни многие колхозники любыми способами добывали в правлении справку, позволявшую уехать в город на заработки. Паспортов у колхозников не было, поэтому без такой справки уйти не могли. С введением трудодней отток из деревень в город резко увеличился.

Нехватка работников приводила к тому, что колхозам приходилось нанимать «шабашников» или привлекать на прополку и сбор урожая сотрудников предприятий и студентов.

Большинство колхозников уделяли основное внимание личным участкам, выкладываясь на них по полной, а в колхозе работали лишь для «галочки». Нищенские доходы заставляли людей тащить всё, что плохо лежит. Не случайно слова героини Нонны Мордюковой из фильма «Отчий дом» – «Всё вокруг колхозное, всё вокруг моё» – стали поговоркой.

Конец эпохи

Три десятилетия, с начала тридцатых до середины шестидесятых, крестьянин фактически был вынужден бесплатно трудиться в колхозе лишь за право пользоваться приусадебным участком. Зерно и продукты, которые он получал за трудодни, едва позволяли выжить.

Только в 1966 году систему трудодней окончательно упразднили, заменив ее гарантированной оплатой труда. Но память о «палочках» осталась – как о символе эпохи, когда крестьянский труд ценился дешевле всего на свете.