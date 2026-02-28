Что означают старые русские ругательства

Бывают в жизни моменты, когда очень хочется высказаться, а цензура внутри не позволяет. Или вокруг дети. Или просто надоел этот стандартный набор из трех букв, хочется чего-то свежего, но ядреного. Наши предки в таких случаях не лезли в карман за сложными конструкциями. У них был готовый арсенал слов, которые звучат обидно, но при этом не матерно.

© ГлагоL

Давайте вспоминать забытое. Первым в списке идет пентюх. Так называли человека неповоротливого, тугодума, который соображает медленно и вообще похож на мебель. В словаре Даля он фигурирует как пендюх. А пошло слово от диалектного названия брюха или пуза. Типа набил пузо, обленился и стал пентюхом. Синонимы — пендюра и пендерь, но это для особо запущенных случаев, отмечает канал «Беречь речь».

Дальше — балахвост. Или балахлыст, кому как нравится. Означает бездельника, который шатается без дела, слоняется по углам и не хочет работать. Балахвостить — значит бить баклуши и прохлаждаться. Раньше такое не поощряли, вот и клеили ярлык сразу.

Для женщин тоже припасли ласковые словечки. Тетёха. Вроде бы глагол тетёшкать означает нянчиться с ребенком, но тетёха — это дородная и грубоватая баба. А тетёшка — вообще женщина с дурной репутацией.

Бзыря: забавное слово, которое пошло от глагола бздырить. Это когда скотина в жару носится с задранным хвостом и ревет от оводов. Ну и людей, которые ведут себя как угорелые, тоже стали звать бзырями. Сорванец, бешеный повеса, шатун — вот это всё про него.

Хухря. Тут вообще интересно. Глагол хухрить означал прихорашиваться, щеголять. А хухря — наоборот, человек неопрятный, растрепанный, в грязном. Так что если вас назвали хухрей, значит, пора к зеркалу.

Еропа. Родственник слова ерепениться. Если человек упрямится, злится, кипятится по пустякам и при этом важничает — это еропа. Надутый, чванливый тип, который сам себя переоценивает.

И наконец шлында или шленда. От глагола шлендать — шататься без дела, бродить от безделья. Шленда — это гуляка и тунеядец. Но если копнуть глубже, то следующая ступень развития этого слова уходит в сторону совсем уж нецензурных обозначений гулящих особ. Но мы туда не пойдем.

Как ранее писал «ГлагоL», русский язык всегда менялся. Например, слово «гостинец» раньше был дорогой, а не подарком, а «погостом» называли постоял двор, а не кладбище.