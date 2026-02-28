Приметы и поверья на 28 февраля: что нельзя делать в день Онисима Овчарника

28 февраля по народному календарю отмечают Онисим Овчарник. На Руси верили, что в этот день зима становится «безрогой, теряет силу и вступает в борьбу с весной. Православные вспоминают святого Василия.

В старину овчары в этот день «окликали звезды, чтобы овцы хорошо ягнились. После обряда хозяин звал пастуха в дом, угощал вином и обязательно одаривал считалось, что гость не должен уйти с пустыми руками. Крестьяне выставляли семена на трёхдневный мороз, готовя их к посеву. Девушки гадали на суженого, хозяйки проводили генеральную уборку, а мужчины чинили инвентарь готовились к весенним полевым работам.

28 февраля не советовали строить планы: считалось, что задуманное не сбудется. Под запретом были переезды и перевозка вещей. Не рекомендовалось работать молотком, топором или красить верили, что это навредит ауре дома и отпугнёт деньги. Давать взаймы тоже не стоило долг могли не вернуть. Тратить деньги на бесполезные покупки к глупым поступкам. Гостям полагалось приходить с подарками, иначе можно рассориться с хозяевами. Из дома не выносили мебель и технику считалось, что они сломаются. Супругам запрещали обсуждать финансовые вопросы, чтобы семейный бюджет не пострадал.

Согласно приметам, длинные сосульки к затяжной весне. Багровое солнце на закате к снегопаду. Тепло к тёплому сентябрю. Снег тает к богатому урожаю. Ясное небо и яркая луна к заморозкам.