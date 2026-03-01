Как отмечают свой праздник люди, рожденные 29 февраля

В 2026 году последний месяц зимы короткий. «Вечерняя Москва» выяснила у россиян, рожденных 29 февраля в високосный год, как они будут отмечать день, которого не существует ни в одном календаре.

Говорят, предки верили, что хороший человек никогда не родится 29 февраля, так как в этот день празднует свои именины святой Касьян, по поверьям восточных славян, приносящий людям неудачи. Если кто-то и считает так сегодня, то точно не наши герои. Одна из именинниц, жительница Владимира Светлана Волкова без ложной скромности признается, что свой день рождения считает особенным.

Не хочу показаться высокомерной, но люди, рожденные в эту дату, — особенные во всех смыслах: духовные и творческие, обаятельные и чертовски привлекательные, — поделилась собеседница.

Светлана сказала, что день рождения отмечает 1 марта, но принимает поздравления два дня подряд:

Люди в смятении — не знают, когда поздравлять. Самые дорогие и верные друзья ждут полуночи, пишут, звонят ровно в 00:00.

Москвичка Екатерина Леонова отмечает свой личный праздник 28 февраля:

1 марта не делаю этого никогда. Считаю, что родилась в последний день зимнего месяца, а не в первый — весеннего. Меня раньше часто пытались переубедить. И это почему-то страшно раздражало. А еще в детстве было очень обидно, что моего дня нет. Сейчас уже спокойно реагирую.

Шуток «високосникам» в своей жизни, конечно, не избежать.

Например, кто-то говорил, что подарки надо мне дарить раз в четыре года и что раз дня нет, значит, и поздравлять не надо, а еще что по факту я вечно молодая, — улыбается Екатерина.

Людям оригинальным, необычным к подобным подколам не привыкать.

Жительница столицы Лина Фигаровская уверена, что она относится к их числу.

Редкость — мое второе имя. Всегда говорю людям, что родилась в несуществующую дату, в год несуществующего животного (Дракона). Еще у меня редкая фамилия, редкая группа крови, из-за которой я не смогла стать донором. И работаю с редким, можно сказать, единственным в своем роде артистом — я бэк-вокалистка эпатажного Шуры. 20 лет назад я начала путь в шоу-бизнесе с бэк-вокала Сергея Пенкина. Его голос попал в Книгу рекордов Гиннесса. Потом 10 лет работала с солисткой группы «Тату» — а это первая и единственная российская группа мирового масштаба.

Лина вспоминает: когда маме назвали предполагаемую дату ее рождения, родители посмеялись, вспомнив про високосный год, но всерьез ситуацию не восприняли. Думали, с кем угодно такое может произойти, но не с ними. А зря.

Кстати, с датой моего рождения связана забавная история. Папа был бас-гитаристом популярной в 1990-х группы «Куликово поле». В конце февраля они были на гастролях где-то в Сибири. 1 марта он позвонил домой, и ему сказали: «Вчера родила!». Находясь под впечатлением от этой новости, все артисты забыли костюмы на площадке.

Лина говорит, что принимает поздравления два дня — подряд и 28 февраля, и 1 марта:

Забавно слышать, когда люди начинают кряхтеть, пытаясь понять, правильную ли они выбрали дату для поздравлений: «эээмм», «нуууу», «вроде сегодня»…. Однажды подруга мне сказала: «Сегодня поздравлю тебя с наступающим, а завтра — с прошедшим». А с сестрой, которая живет в Праге, мы как-то созвонились ближе к полуночи и нашли мое «29 февраля». У нее еще было 28-е число, а у меня уже 1-е.

А все-таки, неужели нет никаких неудобств, связанных со столь необычной датой рождения?

Неудобства? Никаких и никогда! Это моя фишка. 99 процентов людей мне говорят: «У меня еще ни одного человека в окружении не было, кто бы родился 29 февраля». На что я отвечаю: «Значит, я у вас первая», — улыбается Фигаровская.

Андрей Ткаленко, нумеролог:

Для определения талантов человека мы используем систему архетипов. И речь не об архетипах Юнга. Это моя авторская наработка, которая родилась в результате уже почти 20-летнего опыта. Так вот, для рожденных 29 февраля подходят два архетипа, которые усиливают друг друга. Это «новатор» и «созидатель». Они легко считывают любую информацию, быстро генерируют идеи. Как правило, обладают хорошим видением, даже предвидением. Часто они — хорошие музыканты, у них в голове уже, можно сказать, есть готовая музыка. Они смело могут выбрать для себя развитие в этом направлении. А еще эти люди могут быть, как сегодня модно их называть, менторами, наставниками. Они способны давать людям советы, ответы на волнующие их вопросы.

Повод познакомиться

Создательница группы в соцсетях «Рожденные 29 февраля» Аля Володина считает, что в какой именно день отмечать день рождения, не так уж важно: главное, чтобы были рядом близкие люди:

В годы учебы в институте, конечно, бывало так, что отмечала и по три дня — 28, 29 февраля и 1 марта. Это было очень удобно, например, если кто-то в какой-то день не мог прийти. Конечно, с таким загадочным днем рождения я себя считала необычной. В 2008 году даже создала группу в соцсетях, посвященную всем, кто родился 29 февраля. Там мы как раз и обсуждали, кто когда отмечает, играли в разные игры, делились приколами и мемами о своей «нелегкой доле». В один год жители нескольких российских городов, где было много рожденных 29-го, встречались, чтобы отметить день рождения вместе. Это было очень здорово.

