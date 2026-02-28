Чем кормили детей в СССР

Сейчас выбор сладостей в магазинах такой, что глаза разбегаются. Конфеты на любой вкус и цвет, пирожные, печенье — хоть завались. А детей все равно жалко. И нет, это не старческое брюзжание. Просто те, кто застал советские времена, прекрасно помнят: тогда вкус был другим. Настоящим.

© кадр из фильма «Королевство кривых зеркал»

Многие думают, что это ностальгия затуманивает глаза. Мол, всегда кажется, что раньше было лучше. Но тут дело не в ощущениях, а в химии. В СССР была четкая система — ГОСТ. Отступить от рецептуры никто не смел. Положил меньше масла или заменил его на что-то другое — и здравствуй, статья. Сейчас каждый производитель сам себе режиссер. Название оставляет советское, чтобы мы, дурачки, покупали, а внутрь пихает что хочет. И главная беда — пальмовое масло. Оно дешевое, и оно убивает любой вкус. Купишь три разных пирожных, а на вкус они все одинаковые, потому что пальма перебивает все остальное.

Но давайте по порядку, с чего все начиналось. После войны жили трудно, денег вечно не хватало. Конфеты детям покупали только в получку, и то по сто грамм. А сладкого хотелось каждый день. Вот мамы и придумали гениальное блюдо под названием «тюря». Берется тарелка, наливается молоко (а если нет молока, то просто вода), сыплется сахар, и туда крошится хлеб. Дети это обожали. Попробуйте сейчас предложить ребенку такое — скривится и скажет, что это гадость. А тогда за милую душу.

Еще один хит — бутерброд с маргарином. Масло было дорогим, а маргарин — нет. Отрезаешь кусок хлеба, мажешь маргарином, сверху щедро посыпаешь сахарным песком и идешь на улицу к друзьям. Жуешь у всех на виду — и чувствуешь себя королем. Зависть была дикая, потому что это считалось настоящим лакомством.

Потом, годы спустя, жизнь стала налаживаться. Появились настоящие пирожные по 22 копейки. Школьникам на обеды давали по 20 копеек, и, если два дня не есть в столовой, можно было позволить себе пирожное. Самым любимым был «Картошка». Его и сейчас продают, конечно. Только тогда его делали из бисквитной крошки с настоящим масляным кремом, а сейчас в ход идет несвежий бисквит, который непонятно когда испекли и сколько он лежал. Поди угадай срок годности в таком пирожном.

А походы в парк по выходным? Это же был праздник. Там цыганки ходили и продавали петушков на палочке. Карамельки в виде петухов, мишек, машинок. Вкуснее ничего не было. Их, кстати, легко дома сделать: насыпал сахар на сковородку, растопил до коричневого цвета, залил в формочку — и готово.

И конечно, легендарная сладкая колбаса. Мамы ее часто делали, потому что проще не придумаешь. Толчешь печенье, добавляешь молоко, масло, какао, заворачиваешь эту массу в пленку и в холодильник. Застынет — нарежешь кружочками. А там белые вкрапления печенья, прямо как жир в копченой колбасе. И вкусно, и красиво, и никакой химии.

В общем, хотите настоящего вкуса — придется включать плиту и готовить самим. Потому что то, что лежит на полках, имеет мало общего с теми самыми советскими сладостями. И дело даже не в ГОСТах, а в совести производителей. Эх, была бы она у них…