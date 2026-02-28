Что было бы с Фанни Каплан, если бы она дожила до суда

Почему, если бы Фанни Каплан дожила до суда, она была бы освобождена
30 августа 1918 года на заводе Михельсона прогремели выстрелы, которые едва не изменили ход мировой истории. Владимир Ленин, только что выступивший перед рабочими, рухнул на землю с двумя пулями в теле. Исполнительницей покушения официально назвали эсерку Фанни Каплан. Через четыре дня ее расстреляли в кремлевском гараже без суда и следствия. Приговор привел в исполнение лично комендант Кремля Павел Мальков, получивший указание от Якова Свердлова. Тело террористки сожгли в бочке с бензином.
Казалось бы, точка в деле поставлена. Но историки до сих пор спорят: а что, если Каплан казнили так поспешно именно потому, что настоящий суд мог оправдать ее? Или, как минимум, вынести вердикт, который поставил бы власть в неловкое положение.
Странности покушения
Начнем с того, что ранения Ленина, вопреки легенде, не были смертельными. Одну пулю врачи извлекли только в 1922 году, вторую так и оставили в теле до самой смерти вождя. Да, его здоровье ухудшалось, но прямую связь с покушением медицина того времени установить не могла.
Сама Каплан тоже вызывала вопросы у следователей. По словам историка Адама Улама, психическое состояние террористки было далеко от стабильного. К тому же у нее были серьезные проблемы со зрением — факт, который ставит под сомнение меткость стрельбы. На допросе, который скорее напоминал формальность, Каплан вела себя отстраненно. На вопрос о мотивах она ответила:
«Зачем вам это знать?»
Расследование свернули, не успев начать.
Процесс над боевиками из отряда Семенова
Но самое интересное вскрылось спустя четыре года. В 1922 году в Москве прошел громкий процесс над партией правых эсеров. На скамье подсудимых оказался Григорий Семенов — лидер боевого отряда эсеров, который планировал теракты против большевистской верхушки. Именно его люди убили комиссара Володарского, готовили покушения на Урицкого и Зиновьева. А еще, как выяснилось на процессе, именно Семенов организовал слежку за Лениным в августе 1918 года.
Семенов разделил Москву на сектора, за каждым закрепил боевиков. Каплан отвечала за район завода Михельсона. Накануне выступления Ленина связной Новиков сообщил ей точное время и место. Каплан пришла, выстрелила — и провалилась в историю.
Так на процессе 1922 года вскрылась организационная подоплека покушения. Каплан была не одиночкой-фанатиком, а частью структуры. И тут начинается самое парадоксальное.
Они просто «заблуждались»
Суд над Григорием Семеновым и его соратниками трудно назвать «расправой над инакомыслящими революционерами». Как сообщает в своей книге «Деза. Четвертая власть против СССР» Виктор Кожемяко, эсер Григорий Семенов, как и его соратница Лидия Коноплева, взявшая в свое время опеку над Фанни Каплан, были приговорены к смертной казни. Однако от наказания они и еще несколько боевиков были освобождены. Верховный трибунал ВЦИК пришел к выводу, что обвиняемые «добросовестно заблуждались при совершении ими тяжких преступлений, полагая, что они борются в интересах революции». Трибунал ходатайствовал об освобождении подсудимых, уверенно заявляя, что те будут «самоотверженно бороться за Советскую власть».
Именно поэтому Михаил Алексеев и считает, что, если бы Фанни Каплан дожила до процесса и раскаялась бы в содеянном, она бы тоже оказалась на свободе. Понятно, что эта история на самом деле не так проста, но версия Алексеева имеет право на существование. Тем более, что Григория Семенова долгое время и вправду не трогали. Семенов стал не только большевиком, но и разведчиком. Лидия Коноплева работала в различных издательствах и даже читала лекции по взрывному делу на курсах для сотрудников ГПУ. Как пишет А. Хорошевский в издании «Загадки истории. Тайны Советской империи», Семенов и Коноплева все-таки были расстреляны, но вовсе не за то, что покушались на жизнь Ленина. В 1937 году их обоих обвинили в участии в подготовке террористических актов в отношении тогдашних лидеров страны.