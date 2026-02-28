Как в СССР за три недели смогли подавить вспышку черной оспы

В конце 1959 года Москва оказалась на пороге катастрофы: в столицу СССР проник один из самых опасных вирусов в истории человечества — черная оспа. И только благодаря титаническим усилиям врачей, чекистов и военных трагедия планетарного масштаба была предотвращена за считанные дни.

Опасный сувенир из Индии

Все началось с творческой командировки. В декабре 1959 года известный советский художник-плакатист Алексей Кокорекин вернулся из Индии, где стал свидетелем ритуального сожжения умершего брамина. Как выяснилось позже, причиной смерти брамина была черная оспа. До сих пор ведутся споры: был ли художник привит перед поездкой или нет, но факт остается фактом — вирус попал в Москву.

Вернувшись домой, Кокорекин почувствовал недомогание. Врачи поставили банальный диагноз: грипп. Лечился дома, но состояние ухудшалось. Его госпитализировали в Боткинскую больницу, где продолжали лечить от гриппа. 29 декабря художник скончался. И только спустя две недели, в середине января 1960 года, академик Михаил Морозов обнаружил у одного из пациентов, контактировавших с Кокорекиным, частицы вируса оспы. Москва оказалась перед лицом смертельной угрозы.

Охота на невидимого врага

Осознав масштаб бедствия, власти действовали молниеносно и жестко. К работе подключились не только медики, но и КГБ, МВД и армейские подразделения. Задача была одна: найти и изолировать всех, кто мог контактировать с заболевшим.

Оперативники восстановили каждый шаг художника. Выяснилось, что Кокорекин присутствовал на свадьбе, где угощал гостей мандаринами из своей сумки. Всех участников торжества — вместе с женихом и невестой — срочно изолировали. Боткинская больница мгновенно превратилась в закрытую зону: ни вход, ни выход.

Особую тревогу вызывали сувениры, привезенные из Индии. Среди них оказался ковер, который, как выяснилось, во время церемонии сожжения лежал у одра умершего брамина. Ковер уже успели сдать в комиссионку. Сотрудники КГБ изъяли его и другие подарки из магазинов и уничтожили огнем.

Всего было установлено более 9 тысяч человек, так или иначе контактировавших с Кокорекиным, его семьей и другими заболевшими. Полторы тысячи человек поместили в строгий карантин. Дважды в день медики навещали каждого, отслеживая малейшие симптомы.

Цена вопроса оказалась высокой: от Кокорекина заразились свыше 40 человек — медперсонал, пациенты, случайные знакомые. Трое из них спасти не удалось.

Вакцинация, не имеющая аналогов

СССР экстренно возобновил производство противооспенной вакцины. Масштабы кампании поражают воображение: почти 27 тысяч медработников развернули более 3 тысяч прививочных пунктов и сформировали 8,5 тысячи выездных бригад.

К концу января 1960 года были привиты свыше 5,5 миллиона москвичей и более 4 миллионов жителей Подмосковья. Ничего подобного мировая практика еще не знала. На полную ликвидацию угрозы ушло всего 19 дней — от момента начала экстренных мер до полной победы над эпидемией.

Эта история, о которой долго молчали, стала триумфом советской системы гражданской обороны и медицины. Черная оспа была окончательно побеждена в мире лишь в 1978 году, и значительный вклад в это внесли советские медики, работавшие в самых опасных точках планеты.